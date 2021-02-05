Starlink kullanıcı sayısı açıklandı

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SpaceX'in uzaydan internet sevisi Starlink henüz beta sürecinde olmasına rağmen müthiş bir ilgiyle karşılandı. Servisle ilgili bugün bazı rakamlar açıklayan SpaceX, Starlink'in şu anda 10.000'den fazla aboneye sahip olduğunu duyurdu. Servis şu anda sadece üç ülkede seçili bazı kişilere açık olmasına rağmen önemli bir abone sayısına ulaşmayı başarmış.

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Starlink rakamları, SpaceX'in ABD Federal İletişim Kurulu'na verdiği raporda ortaya çıktı. Starlink'in şimdiden 100/20Mbps ve üzerinde internet hızları sunduğunu belirten şirket,"Starlink'in performansı teorik ve deneysel bir şey değil. Bugün ABD ve ABD dışında 10 binin üzerinde abone Starlink servisini kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Bir evin çatısında Starlink anteni:

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SpaceX, Starlink'in gelişmiş ülkelerde özellikle de kırsal bölgelerde büyük ilgi göreceğini düşünüyor. Bugün ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde bile kırsal alanlarda fiber hizmeti çok kısıtlı veya hiç yok. 10 mbit gibi hızlar için bile 100 doların üzerinde ücretler ödenebiliyor. Starlink bu alanda müthiş bir teklif olacak. SpaceX ayrıca Starlink'in, internet hizmetlerinin çok kısıtlı olduğu gelişmemiş ülkelerde de yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Ücret tarafında ise şu anda beta kullanıcıları aylık 99 dolar ücret ödüyor. Ancak hizmeti kullanmaya başlayabilmek için önce 500 dolarlık Starlink başlangıç kitini satın almanız gerek. Bu başlangıç kitinde anten ve Wi-Fi router gibi cihazlar bulunuyor.

https://www.cnbc.com/2021/02/04/spacex-starlink-satellite-internet-service-has-over-10000-users.html

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