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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starlink kullanıcı sayısı açıklandı

    SpaceX, Starlink'in şu anda dünya genelinde 10 binden fazla aboneye sahip olduğunu duyurdu. Starlink şu anda ABD, Kanada ve İngiltere'de beta sürecinde bulunuyor.
    05 Şubat 2021, 11:41 (Güncellendi, 1 hf.)
    9,7b
    1
    41
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    11

    Starlink kullanıcı sayısı açıklandı
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    SpaceX'in uzaydan internet sevisi Starlink henüz beta sürecinde olmasına rağmen müthiş bir ilgiyle karşılandı. Servisle ilgili bugün bazı rakamlar açıklayan SpaceX, Starlink'in şu anda 10.000'den fazla aboneye sahip olduğunu duyurdu. Servis şu anda sadece üç ülkede seçili bazı kişilere açık olmasına rağmen önemli bir abone sayısına ulaşmayı başarmış.

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    Starlink rakamları, SpaceX'in ABD Federal İletişim Kurulu'na verdiği raporda ortaya çıktı. Starlink'in şimdiden 100/20Mbps ve üzerinde internet hızları sunduğunu belirten şirket,"Starlink'in performansı teorik ve deneysel bir şey değil. Bugün ABD ve ABD dışında 10 binin üzerinde abone Starlink servisini kullanıyor." ifadelerini kullandı.

    Bir evin çatısında Starlink anteni:

    Starlink kullanıcı sayısı açıklandı
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    SpaceX, Starlink'in gelişmiş ülkelerde özellikle de kırsal bölgelerde büyük ilgi göreceğini düşünüyor. Bugün ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde bile kırsal alanlarda fiber hizmeti çok kısıtlı veya hiç yok. 10 mbit gibi hızlar için bile 100 doların üzerinde ücretler ödenebiliyor. Starlink bu alanda müthiş bir teklif olacak. SpaceX ayrıca Starlink'in, internet hizmetlerinin çok kısıtlı olduğu gelişmemiş ülkelerde de yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyor.

    Ücret tarafında ise şu anda beta kullanıcıları aylık 99 dolar ücret ödüyor. Ancak hizmeti kullanmaya başlayabilmek için önce 500 dolarlık Starlink başlangıç kitini satın almanız gerek. Bu başlangıç kitinde anten ve Wi-Fi router gibi cihazlar bulunuyor. 



    https://www.cnbc.com/2021/02/04/spacex-starlink-satellite-internet-service-has-over-10000-users.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    TT ile daha yeni 24 ay taahhüt yenilemesi yaptım, umarım bu son yenileme olur.
    Yanıtla +48
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Yanfo
    Starlink'in rahatça ve özgürce ülkemize gelip Türk Telekom'a abone kaybettirmesine izin verileceğini mi sanıyorsunuz?

    Hahahahahahhhahahahahahahah.
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaygınlaştıkça fiyat da düşer umarım. O zaman güle güle Türk Telekom!
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    _Athelas_ (Erman Batuhan Kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ona öyle bir vergi koyarlar ki “herkes için internet” adıyla çıkan bu olay Türkiye’de “zenginlere internet” olur.



    Adamlar elektrikli arabaya vergi koydular. Bu kadar ön görüsüz ve bu kadar gelecek düşmanılar.



    Bu bize gelse ne olur gelmese ne olur.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçek anlamda özgür internet. Denetlenemez olması da bir başka gerçek. Teknoloji tesla araçlar için alternatifsiz bir avantaj sağlayacaktır.
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    McCarty 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu arada starlink buraya gelip hop ben geldim internet hizmeti veriyorum herkes gelsin gibi bişey demesi zor diyemez de, dese bile yaptırım uygulanır.

    onun için internette kısıtlama yapan ülkelere ofis kurması gerekiyor. Devletin yasak koydugu internet sayfaların aynısı yine starlinkte de yasak olmasını ister.
    haliyle kontrol starlinkte değil, devlette olur.

    Bu konu benım için çok sorun değil hatta hiç değil. ayrıca teknik servis, kurulum gibi konuların ve en önemlisi internet kesintisi gibi büyük küçük sorunlar için müşteri hizmetleri destekleri olması gerekiyor.
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    McCarty 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şuan 10mbit'e 66 TL , marttan sonra 76 TL ödeyeceğim. netspeed.
    Oldu da hizmet vermeye başladı 150 liraya eğer 100mbit internet sağlarsa düşünmeden alırım.
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    G gokberkbaykara (bilgiç bilgiç) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) McCarty
    yurtdışında inceleme videoları var 150 mbit gibi muazzam bir hız alanlar var.
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    P phasan 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://uzaynet.com.tr/ bunun gibi olur tr de
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    -Rusher- (eren ballı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kıskandım. uzaydan 100mb kullanıyor adamlar bizde kendimizi avutuyoruz kablo ile 100mb kullanmak için :D teşekkürler türk telekom bize bunları yaşattığın için.
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    O onboardx 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşin içinde uydu varsa yurtdışından almanyadan paketi alıp tr de sinyali yakalayıp kullanılabilir. Yeter ki starlink engel koymasın.
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Youtube dab kullanıcı videoları izledim bir hayli fazla . Dağın başında kullanandan karavana kadar testleri izledim ve pink üsreli 22-55 giibi değerler. Tek basamaklı pink göremedim açıkcası.
    Hızlarıda Bazen 30/15 bazen 60 küsüre 20 gibi değerler bazende 200mbit üstü değerler. aşağıda linklerini bıraktım üşenmeden. Haberi yapan kişide 5 dakkasını ayırsada bilgilense mübarek.

    Dağın başında hiçbir altyapı olmadan bu değerleri çok iyi hemde çok ki Türkiyede istanbulda dağın başı olmamasına rağmen bu değerleri hayal edenler var , alamıyanlar var.

    https://www.youtube.com/watch?t=424&v=ghiM-5hgqIg&feature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?t=318&v=XzXZdipxCuw&feature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?t=446&v=h0Itx_TUOKA&feature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?t=371&v=h0Itx_TUOKA&feature=youtu.be
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    000hasan (Hasan Hasan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Buda bir şey mi Türkiyede bu rezil internet altyapısı için abone sayısı 15 Milyonu aşmış durumda.



    Asıl haber değeri olan bu bence.
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    G geleyle (harun aksoy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beyler bırakın kabloyu, wifi falan, şu lifi teknolojisi gelişirse o zaman ev ve işyerleri güzel hızlarda ulaşır, hemen hemen aynı fiyatlara sabit yüksek hızlı İnternet hayal olmaz o zaman
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    9690 kez okundu.
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