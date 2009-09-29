Dikkat: Ekran kartı fiyatları yükselebilir!

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Ekran kartı arenasında okula dönüş dönemi ile birlikte yeni bir hareketlilik başlarken AMD-ATi cephesinde DirectX 11 destekli Radeon HD 5800 serisi lanse edildi, Nvidia ise DirectX 10.1 destekli GeForce GT2x0 serisini Ekim ayında, DirectX 11 destekli GeForce 300 serisini ise Kasım ayı içerisinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ancak gelen bilgilere göre ekran kartı fiyatları yükselebilir zira hem AMD-ATi hem de Nvidia tarafında yaşanan GPU kıtlı ve bellek fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kart üreticilerinin ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi düşündükleri bildiriliyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan GPU'larda yaşanan ve %80'e ulaştığı belirtilen kıtlık nedeniyle fiyatların artabileceği söylenirken, bu durumun Ekim ayı sonuna kadar düzelmeyeceği üzerinde duruluyor. Tabii yaşanan GPU kıtlığı söz konusu olduğu için TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için yaşadığı verimlilik problemleri bir kez daha gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

Kaynak: http://digitimes.com/news/a20090928PB200.html