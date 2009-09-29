Dikkat: Ekran kartı fiyatları yükselebilir!

Ekran kartı arenasında okula dönüş dönemi ile birlikte yeni bir hareketlilik başlarken AMD-ATi cephesinde DirectX 11 destekli Radeon HD 5800 serisi lanse edildi, Nvidia ise DirectX 10.1 destekli GeForce GT2x0 serisini Ekim ayında, DirectX 11 destekli GeForce 300 serisini ise Kasım ayı içerisinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ancak gelen bilgilere göre ekran kartı fiyatları yükselebilir zira hem AMD-ATi hem de Nvidia tarafında yaşanan GPU kıtlı ve bellek fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kart üreticilerinin ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi düşündükleri bildiriliyor.
Yüksek performans segmenti için hazırlanan GPU'larda yaşanan ve %80'e ulaştığı belirtilen kıtlık nedeniyle fiyatların artabileceği söylenirken, bu durumun Ekim ayı sonuna kadar düzelmeyeceği üzerinde duruluyor. Tabii yaşanan GPU kıtlığı söz konusu olduğu için TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için yaşadığı verimlilik problemleri bir kez daha gündeme gelmesi söz konusu olabilir.
Kaynak: http://digitimes.com/news/a20090928PB200.html
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Orjinal oyun kullananlar için arkadaşın dediği doğru; PC oyunculuğu Can çekişiyor.
Inanmam. He ne olsa 3 ay bile cekmez ardindan da fiyatlar gum diye iner
Sadece benimkisi espirili bir yaklaşımdı. Bu kadar alınacak bir şey yok. Ayrıca PS3 oyunlar pahalıdır doğru. Fakat sonucta 2-3 oyuna para verip daha sonra 5-10 TL gibi cüzi rakamlar ile oyunları takas etmek mümkün. Ayrıca PC oyunları, "korsan" imkanı oldugundan ucuzlar. Yoksa popüler PC oyunlarını orjinal almaya kalksanız oyun başına 70-80 TL gibi rakmlar söz konusu olabiliyor.
Ayrıca 3'lü koltukta yattığın yerden oyun oynamayı hiç bir şeye değişmem. Bir de güzel oyunların önce konsola çıkması da cabası...
Şimdi burada konsol/PC sidiği yarıştırmak istemiyorum. Ancak görünen köy klavuz istemez. PC oyunculuğu sırf "Korsan" yüzünden can çekişiyor malesef.
pc oyunculuğu can çekişmiyor. Hala en uygun en stabilize oyun oynama aracı PC. İstesenizde istemesenizde bu böyle. Bu demek değildir ki PS3 ten keyif almayalım, elbette farklı tadlar güzel ama bre kardeşlerim konsol platformunda ki bütün oyun türleri pc de olmasına rağmen pc deki bütün oyun türleri konsolda var mı ? Yok. Bu ne demek , Pc hala kra demek. Lütfen bana konsolda güzel bir rts, güzel bir turn based strateji ve şöyle kallavi bir rpg gösterin.
yanıt boş bir sayfa....
Üzülüyorum PC oyuncularının bu halini gördükce ya. :D