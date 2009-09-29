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Dikkat: Ekran kartı fiyatları yükselebilir!

9 yıl
20,9b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dikkat: Ekran kartı fiyatları yükselebilir!
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Ekran kartı arenasında okula dönüş dönemi ile birlikte yeni bir hareketlilik başlarken AMD-ATi cephesinde DirectX 11 destekli Radeon HD 5800 serisi lanse edildi, Nvidia ise DirectX 10.1 destekli GeForce GT2x0 serisini Ekim ayında, DirectX 11 destekli GeForce 300 serisini ise Kasım ayı içerisinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ancak gelen bilgilere göre ekran kartı fiyatları yükselebilir zira hem AMD-ATi hem de Nvidia tarafında yaşanan GPU kıtlı ve bellek fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak kart üreticilerinin ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi düşündükleri bildiriliyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan GPU'larda yaşanan ve %80'e ulaştığı belirtilen kıtlık nedeniyle fiyatların artabileceği söylenirken, bu durumun Ekim ayı sonuna kadar düzelmeyeceği üzerinde duruluyor. Tabii yaşanan GPU kıtlığı söz konusu olduğu için TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için yaşadığı verimlilik problemleri bir kez daha gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

Kaynak: http://digitimes.com/news/a20090928PB200.html


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sertacaygun 9 yıl
Vista çıkmaya yakın RAM fiyatları arttı, şimdi de ekran kartı fiyatları... Tam almaya başlıyacaktık ya hani...
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CoreXXX 9 yıl
zaten 1 ekimde kdv yeniden 18 oluyor, beide bu zamn gelirse ekran kartı alacakların vay haline,neyseki benim 3870 turbom her haliyle full oynuyor herşeyi yetiyor bana, ocağa kadar beklicem gt300 leride gorelim ve rekabet artsın öyle alırız
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Miralay25 9 yıl
Kavurduktan sonra üzerine sirke gezdirin üzerine reyhan serpiştirin sonrada isteğe bağlı özel merlin sosu ilave edip yiyin servis 4 kişilik tir yemeğin adına ati nvidi kazık yemeğiymiş
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Miralay25 9 yıl
Arkadaslar yarın herkezi bekliyorum yemeğin menüsü ati nvidia yemeği yemeğin tarifini meşhur ümit ustadan aldım yemeğin tarifini hemen vereyim önce nova bilgisayardan 725 ytl değerinde tuzlu olan hd 5870 i salça beraber kavurun sonra gtx 295 acı olan biberi yıkadıktan sonra ince ince doğrayın karıştırın sonra parmaklarınızı yiyeceğinizden emin olabilirsiniz
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buraoca2 9 yıl
@mertayd
Orjinal oyun kullananlar için arkadaşın dediği doğru; PC oyunculuğu Can çekişiyor.
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Agent_777 9 yıl
Bana hic inandirici gelmiyo acikcasi. Bence bu sadece stoklardaki kartlari bitirmek icin yurutulen bi politika.
Inanmam. He ne olsa 3 ay bile cekmez ardindan da fiyatlar gum diye iner
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Erasmus78 9 yıl
@sahafiec
Sadece benimkisi espirili bir yaklaşımdı. Bu kadar alınacak bir şey yok. Ayrıca PS3 oyunlar pahalıdır doğru. Fakat sonucta 2-3 oyuna para verip daha sonra 5-10 TL gibi cüzi rakamlar ile oyunları takas etmek mümkün. Ayrıca PC oyunları, "korsan" imkanı oldugundan ucuzlar. Yoksa popüler PC oyunlarını orjinal almaya kalksanız oyun başına 70-80 TL gibi rakmlar söz konusu olabiliyor.
Ayrıca 3'lü koltukta yattığın yerden oyun oynamayı hiç bir şeye değişmem. Bir de güzel oyunların önce konsola çıkması da cabası...
Şimdi burada konsol/PC sidiği yarıştırmak istemiyorum. Ancak görünen köy klavuz istemez. PC oyunculuğu sırf "Korsan" yüzünden can çekişiyor malesef.
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mertayd 9 yıl

DeLyMaymun

@sahafiec

Sadece benimkisi espirili bir yaklaşımdı. Bu kadar alınacak bir şey yok. Ayrıca PS3 oyunlar pahalıdır doğru. Fakat sonucta 2-3 oyuna para verip daha sonra 5-10 TL gibi cüzi rakamlar ile oyunları takas etmek mümkün. Ayrıca PC oyunları, "korsan" imkanı oldugundan ucuzlar. Yoksa popüler PC oyunlarını orjinal almaya kalksanız oyun başına 70-80 TL gibi rakmlar söz konusu olabiliyor.

Ayrıca 3'lü koltukta yattığın yerden oyun oynamayı hiç bir şeye değişmem. Bir de güzel oyunların önce konsola çıkması da cabası...

Şimdi burada konsol/PC sidiği yarıştırmak istemiyorum. Ancak görünen köy klavuz istemez. PC oyunculuğu sırf "Korsan" yüzünden can çekişiyor malesef.



pc oyunculuğu can çekişmiyor. Hala en uygun en stabilize oyun oynama aracı PC. İstesenizde istemesenizde bu böyle. Bu demek değildir ki PS3 ten keyif almayalım, elbette farklı tadlar güzel ama bre kardeşlerim konsol platformunda ki bütün oyun türleri pc de olmasına rağmen pc deki bütün oyun türleri konsolda var mı ? Yok. Bu ne demek , Pc hala kra demek. Lütfen bana konsolda güzel bir rts, güzel bir turn based strateji ve şöyle kallavi bir rpg gösterin.
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omkkio 9 yıl
Üstüne bi de KDV %18 olur, ohh mis tadından yenmez artık.
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Erasmus78 9 yıl
Ben yaklaşık 3 hafta önce PS3 aldım kurtuldum. Bir iki güne kadar 32" Full HD LCD alacağım. Yok ekran kartının fiyatı yükselecekmiş, yok işlemci GPU ya limit yapıyormuş, yok ram yetersiz geliyormuş, yok efendim mavi ekranmış, yok windows muş bunlar yok artık. Sadece 3 kanepeye uzanmak, kablosuz sixasis ile yattigin yerden oyun oynamak var. FPS oyunları için klavye mouse dönüştürücü kiti de sipariş ettim.
Üzülüyorum PC oyuncularının bu halini gördükce ya. :D
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jumano 9 yıl
ati nvidia cekişme hep surer parası cok olan hemen alır akıllı olan fiyat-performansa bakar o zaman alır
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Yarın kart mı alsak kdv indirimi de bitiyor
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musandia 9 yıl
Global Foundries de üretime dahil olsaydı bir an önce, biraz geç başlayacak heralde ses soluk yok.
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sgnr 9 yıl
Süper moralim düzeldi,ekran kartı alma hayallerim cacık oldu. :)
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