Nvidia'ya Çin kapısı yeniden açıldı; Alibaba, ByteDance ve Tencent'a H200 satışı başlıyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji savaşından en çok yara alan şirketlerden biri de Nvidia oldu. İlk olarak ABD'nin kısıtlamaları yüzünden Çin'e istediği kadar çip satamayan Nvidia, son dönemde de Çin'in yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Çinli şirketlerin Nvidia'dan yapay zekâ çipi alması Pekin yönetimi tarafından yasaklanınca, oldukça önemli bir pazarın kapıları Nvidia'ya kapanmış oldu. Bu kapıları yeniden açmak için haftalardır hem Çin'de hem de ABD'de görüşmeler yapan Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu haftaki Pekin ziyareti sırasında istediğini almış gibi görünüyor.

Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba, ByteDance ve Tencent, Nvidia'dan yeniden H200 yapay zekâ çipleri satın alabilmek için Çin yönetiminden özel izin aldı. Reuters'ün aktardığı bilgilere göre Pekin yönetimi, 400 bine yakın H200 almaları için bu üç teknoloji devine izin verdi. DeepSeek gibi birkaç şirketin daha onay almak istediği ve ilerleyen dönemde bu üç şirketin yanına eklenebileceği belirtiliyor.

Çin Yönetimi Yerli Çiplere Öncelik Verilmesini İstiyor

Ne var ki Çin yönetiminin bu izinleri verirken bazı koşullar koyduğu ve bu koşulların önümüzdeki dönemde şirketlerin ayağına dolanabileceği konuşuluyor. Bu yüzden bu izin henüz somut siparişlere dönüşmüş değil. Alibaba, ByteDance ve Tencent'in Nvidia'dan yeniden H200 sipariş etmeden önce bu engelleri de aşmaya çalıştığı belirtiliyor.

4 gün önce eklendi

Çinli yetkililer, daha önce Nvidia'nın kendilerine sattığı AI çiplerinde bir "kill switch", yani uzaktan kapatılmalarını sağlayacak gizli bir mekanizma olabileceğini iddia etmişti. Şimdi bahsi geçen koşullar arasında bu konudaki denetimi sıkılaştırma şartı da olabilir.

Diğer yandan Çin'in AI çiplerine yönelik genel tavrı da değişmiş değil. Pekin yönetimi yeni bir satın alım için bu üç şirkete geçici bir izin vermiş olsa da Çinli şirketlerin uzun vadede yerli çiplere öncelik vermesini istiyor. H200 gibi ABD'den alınan çipler, yalnız yerel çipler istenen noktaya ulaşana kadar başvurulacak zaruri satın alımlar olarak görülüyor. Yani Huawei gibi Çinli şirketler kendi AI çiplerini istenen noktaya getirdiği takdirde, Nvidia'ya yönelik kısıtlamalar geri dönebilir.

