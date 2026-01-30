Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia'ya Çin kapısı yeniden açıldı; Alibaba, ByteDance ve Tencent'a H200 satışı başlıyor

    Önce ABD'nın kısıtlamaları yüzünden, sonra da Çin'in tepkisi yüzünden Çin pazarına satış yapamayan Nvidia, nihayet istediğini alıyor. Alibaba, ByteDance ve Tencent, Nvidia'dan H200 alabilecek.

    Nvidia'ya Çin kapısı yeniden açıldı; H200 satışı başlıyor Tam Boyutta Gör
    ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji savaşından en çok yara alan şirketlerden biri de Nvidia oldu. İlk olarak ABD'nin kısıtlamaları yüzünden Çin'e istediği kadar çip satamayan Nvidia, son dönemde de Çin'in yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Çinli şirketlerin Nvidia'dan yapay zekâ çipi alması Pekin yönetimi tarafından yasaklanınca, oldukça önemli bir pazarın kapıları Nvidia'ya kapanmış oldu. Bu kapıları yeniden açmak için haftalardır hem Çin'de hem de ABD'de görüşmeler yapan Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu haftaki Pekin ziyareti sırasında istediğini almış gibi görünüyor.

    Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba, ByteDance ve Tencent, Nvidia'dan yeniden H200 yapay zekâ çipleri satın alabilmek için Çin yönetiminden özel izin aldı. Reuters'ün aktardığı bilgilere göre Pekin yönetimi, 400 bine yakın H200 almaları için bu üç teknoloji devine izin verdi. DeepSeek gibi birkaç şirketin daha onay almak istediği ve ilerleyen dönemde bu üç şirketin yanına eklenebileceği belirtiliyor.

    Çin Yönetimi Yerli Çiplere Öncelik Verilmesini İstiyor

    Ne var ki Çin yönetiminin bu izinleri verirken bazı koşullar koyduğu ve bu koşulların önümüzdeki dönemde şirketlerin ayağına dolanabileceği konuşuluyor. Bu yüzden bu izin henüz somut siparişlere dönüşmüş değil. Alibaba, ByteDance ve Tencent'in Nvidia'dan yeniden H200 sipariş etmeden önce bu engelleri de aşmaya çalıştığı belirtiliyor.

    Çinli yetkililer, daha önce Nvidia'nın kendilerine sattığı AI çiplerinde bir "kill switch", yani uzaktan kapatılmalarını sağlayacak gizli bir mekanizma olabileceğini iddia etmişti. Şimdi bahsi geçen koşullar arasında bu konudaki denetimi sıkılaştırma şartı da olabilir.

    Diğer yandan Çin'in AI çiplerine yönelik genel tavrı da değişmiş değil. Pekin yönetimi yeni bir satın alım için bu üç şirkete geçici bir izin vermiş olsa da Çinli şirketlerin uzun vadede yerli çiplere öncelik vermesini istiyor. H200 gibi ABD'den alınan çipler, yalnız yerel çipler istenen noktaya ulaşana kadar başvurulacak zaruri satın alımlar olarak görülüyor. Yani Huawei gibi Çinli şirketler kendi AI çiplerini istenen noktaya getirdiği takdirde, Nvidia'ya yönelik kısıtlamalar geri dönebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault master radyo kodu opel corsa 1.4 twinport enjoy otomatik yorumları resident evil 8 türkçe izle self servis oto yıkama maliyeti anonim mesaj atma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone Air
    Apple iPhone Air
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum