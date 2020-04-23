Dikkat! Soğutma fanıyla kişisel verileriniz çalınabilir

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Bugüne kadar kullanıcıların kişisel veya finansal verilerini çalmak için siber saldırganların pek çok ilginç yola başvurduğuna şahit olduk. Son gündeme gelen saldırı yöntemi ise Hollywood filmlerini aratmıyor.

Air-ViBeR yöntemi nedir?

İsrail Ben Gurion Üniversitesi araştırmacısı Mordechai Guri bilgisayar bileşenlerinin nasıl bir siber saldırı aracı olarak kullanılabileceğini göstermek amacıyla ilginç bir yöntem geliştirdi. Air-ViBeR adı verilen yöntem soğutma fanını kullanıyor.

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Air-ViBeR yönteminde birden fazla zararlı yazılım yüklenmiş cihaz gerekiyor. Enfekte olmuş bir bilgisayarın fan hızları ile oynanarak akustiği değiştirilebiliyor. Değişen bu akustik daha sonra 0 ve 1 yani ikili sistem haline getiriliyor.

Elde edilen ikili kod bilgisayarın yanında bulunan akıllı telefon veya tablet gibi yine kontrol altındaki bir cihaz ile internete yayınlanıyor. Elbette ikili sistem olduğu için 4KB boyutunda veri gönderilebiliyor.

Bugün verilerimiz GB seviyelerinde ve Air-ViBeR ile bunların aktarımı pek mümkün değil. Bununla birlikte saldırganın sadece ihtiyacı olan satırları alarak 4KB boyuta sığdırması da mümkün. Araştırmacı bununla ilgili bir video da hazırlamış.

https://www.techpowerup.com/266160/and-now-a-cyberattack-that-uses-fan-vibrations-to-steal-data-air-viber

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