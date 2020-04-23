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    Dikkat! Soğutma fanıyla kişisel verileriniz çalınabilir

    Air-ViBeR yöntemi kontrol altındaki bir bilgisayarın soğutma fanını hızlandırıp yavaşlatarak oluşan akustiği 0 ve 1 sistemi halinde 4KB boyutunda internete aktarabiliyor.
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dikkat! Soğutma fanıyla kişisel verileriniz çalınabilir
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    Bugüne kadar kullanıcıların kişisel veya finansal verilerini çalmak için siber saldırganların pek çok ilginç yola başvurduğuna şahit olduk. Son gündeme gelen saldırı yöntemi ise Hollywood filmlerini aratmıyor.

    Air-ViBeR yöntemi nedir?

    İsrail Ben Gurion Üniversitesi araştırmacısı Mordechai Guri bilgisayar bileşenlerinin nasıl bir siber saldırı aracı olarak kullanılabileceğini göstermek amacıyla ilginç bir yöntem geliştirdi. Air-ViBeR adı verilen yöntem soğutma fanını kullanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

    Air-ViBeR yönteminde birden fazla zararlı yazılım yüklenmiş cihaz gerekiyor. Enfekte olmuş bir bilgisayarın fan hızları ile oynanarak akustiği değiştirilebiliyor. Değişen bu akustik daha sonra 0 ve 1 yani ikili sistem haline getiriliyor.

    Elde edilen ikili kod bilgisayarın yanında bulunan akıllı telefon veya tablet gibi yine kontrol altındaki bir cihaz ile internete yayınlanıyor. Elbette ikili sistem olduğu için 4KB boyutunda veri gönderilebiliyor.

    Bugün verilerimiz GB seviyelerinde ve Air-ViBeR ile bunların aktarımı pek mümkün değil. Bununla birlikte saldırganın sadece ihtiyacı olan satırları alarak 4KB boyuta sığdırması da mümkün. Araştırmacı bununla ilgili bir video da hazırlamış.



    https://www.techpowerup.com/266160/and-now-a-cyberattack-that-uses-fan-vibrations-to-steal-data-air-viber Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa.

    İnsan biraz mantık yürütür
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 2 sa.
    önce pc ye ve telefona virüs kurcan sonra o fan yavaşlaıp hızlanıcak ve 4kb/sn ile senin kritik verilerini çalabilmek için yıllarca o pc çalışacak sende aragaz yapan fanı değiştirmeyeceksin
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    Rouvax 2 sa.
    Fanın oluşturduğu akustik verinin benimle ilgili nasıl bir kritik veriyi çalmasını bekliyoruz açıklar mısınız? Ya da açıklayabilir misiniz? Ayrıca başka bir sistem daha lazım ki Vın Vun bilgisini gerekli yerlere göndersin?
    Dalga mı geçiyorlar biz zaten akıllı telefonların (yazılımların) ortam dinlemesi yaptığını söylüyoruz.

    Yukardaki çalışma için üniversitenin IT araştırma birimine gerek yok, 98 yılında arkadaşın bilgisayarının CD sürücüsünün tepsisini çıkartıp sokuyorduk geri bunu yapmakta kolay,

    Okuduğunuz makalenin linkini verinde doğrusunu anlayalım bari.

    EDIT: Videoyu izleyince verinin akustik olarak şifrelenmesi yapılmış. Yani adam merhaba yazdığında bu şifreli bir akustik haline getirip mors codu gibi gönderiliyormuş ama tabi yazıda öyle çevrilmediği için böyle birşey anlaşılmıyor.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Çalınmadık verimi kaldı sanki.Telefon ve bilgisayar kullanılan bir dünyada kişisel veri saçmalıktan öte bişe değil.
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