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DirectX 11 destekli GPU'lar son çeyrekte geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,5b
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52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli GPU'lar son çeyrekte geliyor
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GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunacak Nvidia ile Radeon HD 4890 modelini hazırlayan AMD-ATi, Nisan ayı ile birlikte yeni bir rekabete başılayacaklar. Tabii her iki firma kapalı kapılar ardında yeni nesil grafik işlemci çözümlerini hazırlamaya da devam ediyorlar. AMD-ATi RV870 GPU'su ile Nvidia ise GT300 kod adlı GPU ile yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Sektörde rakipsiz her iki firmanın da DirectX 11 desteği sunması beklenen yeni GPU'ları açıklanan bilgilere göre yılın son çeyreği ile birlikte pazara sunulacak gibi görünüyor. Microsoft'un Windows 7 ile birlikte sunmaya hazırlandığı DirectX 11, donanım üreticilerinin yanı sıra oyun stüdyoları arasında da yeni bir yarışı başlatacak ve yapımcılar DirectX 11 destekli yapımlarını duyuracaklar.

RV870 ve GT300 GPU'ları arasındaki mücadelenin bir diğer önemli noktası ise yeni nesil teknolojilere hızlı adapte olabilme yarışı. Üretim teknolojilerine geçiş konusunda kıyasıya bir rekabetin içerisinde olan AMD-ATi ve Nvidia, DirectX 11 için pazara giriş yapan ilk üretici olmayı hedefliyorlar. Nvidia, DirectX 10 için elde ettiği başarıyı tekrarlamayı, AMD-ATi ise DirectX 10.1'in devamını sağlamayı hedefliyor.


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caneker 10 yıl
hel gel ne olursan ol gel :P
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Tolgá 10 yıl
en kralı dx9...dx11 de dx10 gibi yalan olur
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freestyler7 10 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

en kralı dx9...dx11 de dx10 gibi yalan olur

KONAMI inşallah dx10 da yapar gelecek sene oyunu gene dx9 çıkarırsa ayıp eder
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Dark-Power 10 yıl
Arkadaşlar Herkez Daha DX10 Yeni Dx11 ne zaman geldi diyor ama dx10 2007 senesinde geldi biz ise 2009 dayız , 2 sene önce dx10 kartlarla aynı zamanlı dx10 oyunlar çıktı .

2 senede çıkan oyunlar dx10 destekli oyunlar oldu , daha neden daha dx10 bile yeni geldi yaygınlaşmadı deniliyor anlıyamadım .
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Reanimate 10 yıl
ekran kartları çok zayıf kalıyo ya 1000 YTL para vericen yada dx 9 la devam edicen ... :D
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hsnUSTA 10 yıl
Tamamen duygusal yöntemler bunlar :S
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StreamRolleR 10 yıl
evt dx9 oyunlar kalkıcak dx10 oyun dolacak etraf sonra dx11 az olucak türkiyede daha yıllar vaR
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Adam gibi DX10 oyunu göremedik, DX11 geliyor
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Alioreh 10 yıl
acaba bu dx11 in (şuandaki 4870 seviyesindeki kartları) q6600@3.2-4 lerde falan takılma yapacakmı ona göre kendime alabilirim.
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OverClocK1ng 10 yıl
İyi de komik. DX10 yaygınlaşmadan DX11 çıkacak. Bu sefer DX10 oyun çıkmamaya DX11 çıkmaya başlayacak ama o sırada da DX12 li kartlar çıkacak ve bu yüzden DX11 li oyunlar üretilmemeye başlayacak. Bu kadar hızlı değiştirmesinler canım. Ya da oyun üreticilerine DX i takip edip o konuda hızlı davranmaları açısından bir şekilde destek versinler...
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fatıhbrck 10 yıl
dx 11 mi :S beyler ben hayatımda dx10 ıle bır oyun oynamadım dx 11 ne ara gelıo
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T-MAC*1 10 yıl
dx11 çıkacak ta yaygınlaşacakta sonra buna destekli oyunlar çıkacakta ohooooo ölme eşşeğim ölme misali


Ben memnunum dx9 dan koç gibi Allah nazarlardan korusun (Amiiin)
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Hobar 10 yıl
directx 10 bütün nimetlerinden yararlandık artık yetmememye başlamıştı. eskidi gitti. bir an önce directx 11 gelsin de geçelim. sıkıldım ben bu directx 10 dan
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emre sönmez 10 yıl
üstad zaten 10.1 ayrı bi olay :D onu destekliyo ATI şu anda.. ama 10 la 10.1 farkı yazılımsal bi olay :D çok büyük bi olay yok yani. yani isteseler 10.1 i nvidia nın şu anki kartlarına uyumlu olarak da da yazabilirler :D directx 10 u xp için de yazdıkları gibi.. ne derece verimli olur bilemem... ama yaptı böyle şeyler daha önce microsoft :D donanımsal bi olay değilse Directx, neden insanlar donanım yeniliyor sürekli ? diye sesler yükselince microsoft tırstı büyük ihtimalle, 10.1 in arkası gelmedi :D ama 11 de öyle bişeyler yapmazlar herhalde.. hani XP içinde directx 11 çıkarsa ve Nvidia 8xxx serisi ve ATI 2xxx serisine de destek vericek falan derlerse :D valla billa free-dos kullanırım makinayı.. en kötü ihtimalle oturur ubuntu ya da pardus kurarım :P
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emre sönmez 10 yıl
direct x 10 un olmamasının sebebi Vista'nın sevilmemesi.. ben de o sevmeyenlerdenim :P ama windows 7 pek bi hoşuma gitti.. sanki Vista'nın ehlileştirilmiş hali gibi.. daha bi söz dinliyo, daha düşük sistem gereksinimi var oyunlarda ve yüksek performans isteyen uygulamalarda. aslında şöyle bir benzetme çok uygun olur: yeni nesil görünüme geçişte Vista nasıl yarım kalmış bir adımsa, direct x 10 da öyle.. 7 ve 11 de o adımların daha sağlam basılmış hali. tabi ben her ne kadar 7 yi sevdim desem de, gözüm asıl Midori'de :P sıfırdan kod yazıyolar oturup.. :D microsoft tan office 2003 ten bu yana çıkarılmış ilk kaliteli yazılım olcak Midori :) aahh midori gel artık :D
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K.Kahriman 10 yıl
zaten yeni nesil ati ekran kartları hd4xxx serisi dx 10.1 desteklemiyormu yani dx11 yoksa kandırıldıkmı
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