DirectX 11 destekli GPU'lar son çeyrekte geliyor

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GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunacak Nvidia ile Radeon HD 4890 modelini hazırlayan AMD-ATi, Nisan ayı ile birlikte yeni bir rekabete başılayacaklar. Tabii her iki firma kapalı kapılar ardında yeni nesil grafik işlemci çözümlerini hazırlamaya da devam ediyorlar. AMD-ATi RV870 GPU'su ile Nvidia ise GT300 kod adlı GPU ile yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Sektörde rakipsiz her iki firmanın da DirectX 11 desteği sunması beklenen yeni GPU'ları açıklanan bilgilere göre yılın son çeyreği ile birlikte pazara sunulacak gibi görünüyor. Microsoft'un Windows 7 ile birlikte sunmaya hazırlandığı DirectX 11, donanım üreticilerinin yanı sıra oyun stüdyoları arasında da yeni bir yarışı başlatacak ve yapımcılar DirectX 11 destekli yapımlarını duyuracaklar.

RV870 ve GT300 GPU'ları arasındaki mücadelenin bir diğer önemli noktası ise yeni nesil teknolojilere hızlı adapte olabilme yarışı. Üretim teknolojilerine geçiş konusunda kıyasıya bir rekabetin içerisinde olan AMD-ATi ve Nvidia, DirectX 11 için pazara giriş yapan ilk üretici olmayı hedefliyorlar. Nvidia, DirectX 10 için elde ettiği başarıyı tekrarlamayı, AMD-ATi ise DirectX 10.1'in devamını sağlamayı hedefliyor.