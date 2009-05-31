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DirectX 11 destekli ilk ekran kartını AMD-ATi duyurabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ilk ekran kartını AMD-ATi duyurabilir
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Yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. AMD-ATi RV870 kod adını taşıyan yeni GPU'su, Nvidia ise GT300 çözümü üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Tabii her iki üretici de performans liderliğinin yanı sıra DirectX 11 destekli grafik işlemcilerini pazara sunan ilk üretici olma konusunda da kıyasıya bir yarış içerisindeler. Hatırlanacağı üzere GeForce 8800 serisi ile Nvidia, DirectX 10 destekli ekran kartı hazırlama yarışında bayrağı önde göğüslemiş, AMD-ATi ise DirectX 10.1 desteği sunan ilk üretici olmayı başarmıştı.

Şimdi gözler üreticiler tarafından kullanıma sunulacak DirectX 11 estekli yeni GPU'larda. Bu konuda gün ışığına çıkan bilgilerin bir kısmı DirectX 11 desteği konusunda ilk adımın yine Nvidia cephesinden geleceğini iddia ederken, diğer bir kısmı ise AMD-ATi'nin RV870 ile DirectX 10'un intikamını alacağı ve DirectX 11 desteği konusunda pazara giriş yapan ilk üretici olacağını işaret ediyor. Bu konu üzerine son haber Bit-Tech tarafından yayımlandı ve AMD-ATi'nin DirectX 11 konusunda girişimde bulunan ilk üretici olabileceği belirtildi.

Yayımlanan detaylara göre AMD-ATi'nin yeni GPU ailesi esasında hazır ancak firma hacimli üretimi yapacak olan TSMC firmasının 40nm üretim teknolojisiyle yaşadığı problemlerini aşmasını bekliyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde TSMC'nin 40nm fabrikasyon süreciyle yaşadığı problemlerin Radeon HD 4770 modelinin pazarda yeteri kadar bulunamamasına neden olduğu yönündeki gelişmelere de yer vermiştik. Peki AMD-ATi, yeni GPU ailesini ne zaman duyurabilir ya da duyurmayı planlıyor.

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, Nisan ayında gerçekleştirilen Analist Günü'nde, DirectX 11 destekli GPU ailesinde üyelerin tamamının yılın ikinci yarısında hazır olacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bit-Tech tarafından yayımlanan habere göre, AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli GPU'su (RV870) önümüzdeki Ekim ayında yani yılın son çeyreğine adım attığımız günler içerisinde lanse edilecek. Ayrıca haberde AMD-ATi'nin stratejisini sürdürdüğüne ve en yüksek performans için R800 modelinin hazırlanacağı ifade ediliyor.


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ay61n 10 yıl
ilk cikan kartlar performanssiz olurmus filan bunlar hikaye 8800 serisi destan yazdi hala crysis disinda her oyunu full ayar kaldiriyor. ciktigi gun alicam gtx300 serisi. 8800gtx ilk ciktiginda 7950den 200 dolar ucuzdu fiyatininda cok yuksek olacagini sanmiyorum
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Kloroform 10 yıl
önce çıkaran piyasayı alır.kaç kişi bekliyor sonuçta.
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max975 10 yıl
ilk cıkartmak o kadar önemli değil bakalım ne kadar iyi olacak onu görmek gerek..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
abartmaya gerek yok ya DX9 la oyundn aldıın keyfden daa faslasını sana sunmuyor DX 11 belki 2 3 grafik detayı olacak okadar.. dx için kart değiştirmeyin stn değiştirmekte yetmiyo bide işletim sistemi değiştirin dio bill gates :D
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Csi 10 yıl
Gtx 2xx fiyatlar yarı yarıya düşer.Ekran kartını degiştirmenin zamanı geliyo sanırım :)
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DraGonS 10 yıl
Herkes kart üreticilerine isyan etmiş. DX11 in yada 10 un çıkmasının sebebi MİCROSOFT tur. İsyan edecekseniz microsoft a edin. Ayrıca kart üreticilerine kızacaksanız niye opengl 3 e destek vermiyorlar hala onun için kızınız. Sanki dünyada tek grafik api si var oda dx! OPENGL i herkes unuttu. Bir zamanlar Half-life yada counter strike dx de daha az performanslı çalışırken millet ayarlarda opengl seçip duruyordu. Şimdi bakıyorumda herkes, gözleri para hırsı bürümüş oyun yapımcıları yüzünden dx manyağı olmuş. Burada hala opengl üzerinden oyun yapmak için ısrar eden john Carmack ' e saygılarımı sunuyorum. PS3 e bakında dx olmayıncada oluyormuymuş bir görün.
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veterinarians 10 yıl
directx 13 ü bekliyelim bence :D))
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iscanthere 10 yıl
ilk kartlar hem yeteri kadar performanslı olmayacak,hem de çok pahalı olacaktır.
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baracude 10 yıl
teknolojinin böyle hızla gelişmesi güzel ama bir yandanda oyun üreticilerinin uyum sorunu var piyasada dx10 destekli bir oyun bulunmaz iken dx11 destekli bir kart ne kadar amacına uygundur ve zamanıdır bilinmez
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KANUNI61 10 yıl
dx 11 desdekli oyunvarmı arkadaşlar ama gerci yaz ayına giriyoruz yeni oyunlar ne gösterir bilinmez
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DoubleDragon 10 yıl
DirectX 12 ne zaman çıkacak?
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Batuist 10 yıl
teknoloji forumunda çoğunluk teknolojinin gelişimine küfür ediyor resmen.. neden çıkıyor vs. saçma sapan yorumlar.. beğenmeyen almaz neden bu kadar zorunuza gidiyor teknolojinin ilerlemesi.. ne yani p4 kullanıyor olmanız yada hala fx5200 kullanıyor olmanız daha mı çok hoşunuza gidecekti...
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: Batuist

teknoloji forumunda çoğunluk teknolojinin gelişimine küfür ediyor resmen.. neden çıkıyor vs. saçma sapan yorumlar.. beğenmeyen almaz neden bu kadar zorunuza gidiyor teknolojinin ilerlemesi.. ne yani p4 kullanıyor olmanız yada hala fx5200 kullanıyor olmanız daha mı çok hoşunuza gidecekti...

Firmalar size Directx10'da yeter deyip aynı şeyleri sadece nm düşürerek sürselerdi piyasaya uygun fiyatlı olurlardı ama hiçbir esprisi kalmazdı teknolojinin hızlı ilerlemesi ve eskiye göre daha güçlü modellerin üretilmesi her zaman iyidir bunun aksi ilk başta firmaların daha iyisini yapma ve farklı ürünler ile uygulayacağı satış ve pazarlama stratejisine uymaz hemde gelişen teknoloji ile bir eskisi zamanla ucuzlamış oluyor bunun zararı değil faydası var yeni ürünlerde ilk çıktığında pahalı olur bu herşeyde böyledir ama belli bir zaman bekleyip almak daha akıllıca olmuştur her zaman Directx11 görsel olarak Directx10'dan fazla bir fark içereceğini sanmıyorum bundan ziyade getireceği optimizasyonlar önemli.
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hærun 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

teknoloji forumunda çoğunluk teknolojinin gelişimine küfür ediyor resmen.. neden çıkıyor vs. saçma sapan yorumlar.. beğenmeyen almaz neden bu kadar zorunuza gidiyor teknolojinin ilerlemesi.. ne yani p4 kullanıyor olmanız yada hala fx5200 kullanıyor olmanız daha mı çok hoşunuza gidecekti...

tamda benim sistemi söylemişsin

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Tolgá 10 yıl
biri şunları durdursun..
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multeci 10 yıl
dx11 destekliyo diye eldekileri(para etmeyecek felan diye mesela) hemen satıp sarılmamak/beklememek lazım. eldeki kartlar zaten yeni seriler çıktıkça ucuzlamak zorunda, güncel api yle felan alakası olmaz. ama kartlar çıktığında yeni ekran kartı alacaklar tabiki tercih etmelidir, sonuçta dx11 desteği uzun süre işe yaramayacaksada çıktıklarında eski kartlara nazaran f/p oranları daha iyi olacak.
ama şimdiden beklemeye koyulmak, kart alınacaksa vazgeçmek saçma olur. ilk seriler zaten dx11 için çıkacak oyunları, dx11 in nimetlerinden faydalacak şekilde oynatamaz(top lar belki hariç). ilk serileri bekleyip alanlar dx11 le hazırlanacak oyunları, dx10 kalitesinde oynayabilecekler bence. özellikle bekleyip orta sınıf veya giriş seviye bi dx11 kart alacak olanlar boşa beklemesin orta ve giriş dx11 in hiç bi getirisini kolay kolay kullanamayacaktır.
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