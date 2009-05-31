DirectX 11 destekli ilk ekran kartını AMD-ATi duyurabilir

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Yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. AMD-ATi RV870 kod adını taşıyan yeni GPU'su, Nvidia ise GT300 çözümü üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Tabii her iki üretici de performans liderliğinin yanı sıra DirectX 11 destekli grafik işlemcilerini pazara sunan ilk üretici olma konusunda da kıyasıya bir yarış içerisindeler. Hatırlanacağı üzere GeForce 8800 serisi ile Nvidia, DirectX 10 destekli ekran kartı hazırlama yarışında bayrağı önde göğüslemiş, AMD-ATi ise DirectX 10.1 desteği sunan ilk üretici olmayı başarmıştı.

Şimdi gözler üreticiler tarafından kullanıma sunulacak DirectX 11 estekli yeni GPU'larda. Bu konuda gün ışığına çıkan bilgilerin bir kısmı DirectX 11 desteği konusunda ilk adımın yine Nvidia cephesinden geleceğini iddia ederken, diğer bir kısmı ise AMD-ATi'nin RV870 ile DirectX 10'un intikamını alacağı ve DirectX 11 desteği konusunda pazara giriş yapan ilk üretici olacağını işaret ediyor. Bu konu üzerine son haber Bit-Tech tarafından yayımlandı ve AMD-ATi'nin DirectX 11 konusunda girişimde bulunan ilk üretici olabileceği belirtildi.

Yayımlanan detaylara göre AMD-ATi'nin yeni GPU ailesi esasında hazır ancak firma hacimli üretimi yapacak olan TSMC firmasının 40nm üretim teknolojisiyle yaşadığı problemlerini aşmasını bekliyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde TSMC'nin 40nm fabrikasyon süreciyle yaşadığı problemlerin Radeon HD 4770 modelinin pazarda yeteri kadar bulunamamasına neden olduğu yönündeki gelişmelere de yer vermiştik. Peki AMD-ATi, yeni GPU ailesini ne zaman duyurabilir ya da duyurmayı planlıyor.

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, Nisan ayında gerçekleştirilen Analist Günü'nde, DirectX 11 destekli GPU ailesinde üyelerin tamamının yılın ikinci yarısında hazır olacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bit-Tech tarafından yayımlanan habere göre, AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli GPU'su (RV870) önümüzdeki Ekim ayında yani yılın son çeyreğine adım attığımız günler içerisinde lanse edilecek. Ayrıca haberde AMD-ATi'nin stratejisini sürdürdüğüne ve en yüksek performans için R800 modelinin hazırlanacağı ifade ediliyor.