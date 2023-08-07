Yapay zeka yeni bir ekran kartı kıtlığına yol açabilir

Tam Boyutta Gör Kripto patlaması, 2020 ve 2021 boyunca PC ekran kartı fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu ve fiyatlar halen birçok kullanıcının istediği yere gerilemiş değil. Mevcut yapay zeka çılgınlığı, bazı şirketler kıtlık bildirdiği için benzer bir etkiye sahip olabilir, ancak Nvidia tedarik zincirinin birçok kişinin varsaydığından daha karmaşık olduğunu söylüyor.

Yapay zeka şirketlerinden gelen son açıklamalar, yapay zeka patlamasının GPU'lara olan talebi, bazılarının kıtlık bildirdiği noktaya kadar artırdığını gösteriyor. Nvidia, tedarik zincirlerinin talebi karşılamakta tamamen başarısız olmadığını ancak küçük engellerle karşılaştığını iddia ediyor.

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Microsoft, OpenAI ve diğer şirketler, yapay zeka iş yükleri için kullanılan Nvidia H100 ve A100 kurumsal GPU'lardaki kıtlığı azaltmak için atmak zorunda kaldıkları adımlardan bahsediyor. Microsoft çalışanlarına ücret sınırlaması getiriyor ve Quora CEO'su donanım sıkıntısının yapay zeka uygulamalarının gerçek potansiyelini gizlediğini söylüyor. Elon Musk, kurumsal GPU'ları elde etmenin şu anda ilaçlardan daha zor olduğu şakasını bile yaptı. Tesla için Dojo süper bilgisayarı inşa edildiği için bu “şaka” önemli.

Öte yandan Nvidia, GPU'larla ilgili üretim sorunlarının çoğu zaman ana işlem birimiyle ilgili olmadığını başka bir bileşeniyle ilgili olduğunu açıkladı. Mevcut durumda sorun, TSMC'nin CoWoS paketleme teknolojisinden kaynaklanıyor. Nvidia, 2023'ün ikinci yarısında tedarikin çok daha güçlü olacağına söz veriyor.

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Bu durumun tüketici GPU pazarına ne kadar yansıyacağı belli değil, ancak yapay zeka patlaması Nvidia'nın bazı üretim kaynaklarını GeForce RTX 4090 ekran kartlarından H100'lere yönlendirmesine neden oldu bile. Yapay zeka şirketlerinden gelen yorumlar, dikkatlerin AMD donanımına kaymasının zaman alacağını ima etse de, hacker George Hotz'un bir gönderisi, Comma adlı şirketinin bu amaçla Radeon 7900 XTX kartları satın aldığını gösteriyor.

Bu yılın başlarında, daha önce madencilik için GPU'ları kullanan gruplar, kripto kışından sonra yatırımlarını telafi etmek için altyapılarını yapay zeka iş yüklerine doğru çevirme girişimlerine başladı. Bu değişim bazıları için verimli olsa da, Microsoft, Amazon Web Services ve OpenAI gibi büyük oyuncuların dahil olması nedeniyle rekabet daha zorlu olacak.

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