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DirectX 11 giriş seviyesine geliyor; ATi Radeon HD 5450 ve 5570 için geri sayım başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 giriş seviyesine geliyor; ATi Radeon HD 5450 ve 5570 için geri sayım başladı
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Çin merkezli Unika firmasının Radeon HD 5570 modeli.

ATi Radeon HD 5830 modelini 5 Şubat'ta lanse edeceği konuşulan AMD, giriş seviyesindeki yeni ekran kartlarını da yine Şubat ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunmayı hedefliyor. Kart üreticilerinden alınan bilgilere göre AMD'nin lanse etmeye hazırlandığı yeni modellerden ATi Radeon HD 5450'nin 4 Şubat, ATi Radeon HD 5570'in ise 9 Şubat'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GPU'ların güç vereceği yeni modellerden Radeon HD 5450'nin bir önceki jenerasyona üye Radeon HD 4350 ve 4650 modellerinin, Radeon HD 5570 modelinin ise yine bir önceki jenerasyona ait Radeon HD 4670 modelinin yerini alması beklenirken, DirectX 11 desteği ile sistem üreticilerinin dikkatini çekecekleri de belirtiliyor.

Yeni modellerden performans olarak daha iddialı olan ATi Radeon HD 5570, 512MB ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek seçeneği ile sunulacak ve muhtemelen 775MHz GPU ile 4000MHz bellek hızlarına sahip olacak.

AMD tarafından resmi satış fiyatları henüz açıklanmayan DirectX 11 destekli yeni kartların Avrupa piyasalarında modeline göre, 40-70 Avro arasında değişen fiyatlarla sunulması bekleniyor.


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mindcrime 9 yıl
eğerki enerji tüketimi çok fazla değilse ve fena değil bir ayarda grid ve dirt2 oynatabilirse ben tercih edebilirim
phenom2 x3 710@ phenom2 x4 3.0 ghz ve 4850 takılı bir makineyi download makinesi olarak kullanıyordum ve 112 tl elektrik faturası ödedim
şu an aynı işlemci x2 1.3 ghz ve onboard 4200 ile çalışıyor ve haliyle oyun yeteneği yok belki yardımcı olabilir
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barisdragon 9 yıl
Eski oyunları oynamak için 2.pc'ye alabilirim, Age of Mythology 1920x1200 high detail 60 fps oynatsın aa da açabilsin. Intel onboard aa'sız bile 60 fps veremiyor.
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taners9 9 yıl
HD4650 ile azcık overclock ile tüm oyunları yüksek ayarda oynayabiliyordum(2. bilgisayarım ve 1280x1024). Buna mw2 de dahil. Eğer 5570 80$ gibi bir fiyata gelirse giriş-orta seviye arasındaki en iyi kart olur. 40nm ile düşük güç tüketimi ve yüksek overclock. Sonuçta bu kartı alan kişi full hd oyun oynamak niyeti olmayacağını düşünürsek şu an piyasada bulunan tüm oyunları yüksek ayarda 1440x900 gibi bir çözünürlükte takılma derdi olmadan oynayabilirsiniz(crysis hariç.). Ama tabi kartın nasıl geleceği daha belli değil, dedikodulara göre konuşuyoruz. Bence bilgisayarda oyun oynayanların yarısından fazlasına 1 - 1,5 sene yetecek güçte bir ekran kartı. Tabi parası ve hevesi olanlara göre değil.
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IgorStravinsky 9 yıl
Gene klasik ATI taktiği. Tüm segmentleri olmasa bile orta ve giriş segmentini ele geçiriyolar.
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bluemad 9 yıl
forumda yine bir casper geyigi baslamis, bayagi baydi bu muhabbet,
bu geyigi yapanlara soruyorum; siz uygun donanimla en yüksek kar istiyor olsa idiniz, nasil bir sistem hazirlardiniz ve satardiniz? bilgisayarini sadece nette gezinmek,msn de konusmak ve film izlemek icin alanlara nasil bir sistem sunardiniz?
sen bilincli isen, ona göre sistemini kur, akrabana, arkadasina da öner,
sonucta bilgisayardan hic anlamayanlarda var, ee bu da casper ve benzeri firmalarin gelir kaynagi, bence HP ve Dell in yaninda Casper cok masum kaliyor...
her seferinde etiket yapma ugruna ayni geyigi yapmaktan sıkılmadınız mı ?....
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barisdragon 9 yıl
Giriş seviyesi kartlara gösterilen tepkiyi ben de anlamadım crysis oynatması mı lazım her kartın
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tahir40 9 yıl
Bizim millet anlamaz pek ekran kartında... 1GB ekran kartım var, aboo! diye gezer :P
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Mertcan. 9 yıl
Ürün çeşitliliğinin artması çok iyi oluyor bence.Bu arada kart da ufacık olmuş quad crossfire bile yapılır mini anakartlarda bile :D
Bir de casper için iyi haber demişler :D:D
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Cnytkyz 9 yıl
Casper için iyi haber diyen arkadaşa katılıyorum
Kasacaklar bilmeyen millete birde 1gb ki ohooo
Tasarım olarak fansız olsa daha güzel olurmuş..
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CoreXXX 9 yıl
her fiyat kesiminin belli bi alıcısı vardı, o yüzden ne kadar para o kadar çok köfte hesabı. bütcesi dar olanlar için iyi seçenek
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Mutlu Dal 9 yıl
Ati Seriyi dizdi nvidia daha kartlarını soğutamıyor!!!
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UzmaN345 9 yıl
agp 8x çıkar iyi olur
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StreamRolleR 9 yıl
pff kusasım geldi kartları görünce


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talh4wk 9 yıl
AMD tarafından resmi satış fiyatları henüz açıklanmayan DirectX 11 destekli yeni kartların Avrupa piyasalarında modeline göre, 40-70 Avro arasında değişen fiyatlarla sunulması bekleniyor.

fiyatı iyi gibime geldi
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