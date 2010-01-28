DirectX 11 giriş seviyesine geliyor; ATi Radeon HD 5450 ve 5570 için geri sayım başladı

Çin merkezli Unika firmasının Radeon HD 5570 modeli.
ATi Radeon HD 5830 modelini 5 Şubat'ta lanse edeceği konuşulan AMD, giriş seviyesindeki yeni ekran kartlarını da yine Şubat ayı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunmayı hedefliyor. Kart üreticilerinden alınan bilgilere göre AMD'nin lanse etmeye hazırlandığı yeni modellerden ATi Radeon HD 5450'nin 4 Şubat, ATi Radeon HD 5570'in ise 9 Şubat'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GPU'ların güç vereceği yeni modellerden Radeon HD 5450'nin bir önceki jenerasyona üye Radeon HD 4350 ve 4650 modellerinin, Radeon HD 5570 modelinin ise yine bir önceki jenerasyona ait Radeon HD 4670 modelinin yerini alması beklenirken, DirectX 11 desteği ile sistem üreticilerinin dikkatini çekecekleri de belirtiliyor.
Yeni modellerden performans olarak daha iddialı olan ATi Radeon HD 5570, 512MB ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek seçeneği ile sunulacak ve muhtemelen 775MHz GPU ile 4000MHz bellek hızlarına sahip olacak.
AMD tarafından resmi satış fiyatları henüz açıklanmayan DirectX 11 destekli yeni kartların Avrupa piyasalarında modeline göre, 40-70 Avro arasında değişen fiyatlarla sunulması bekleniyor.
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phenom2 x3 710@ phenom2 x4 3.0 ghz ve 4850 takılı bir makineyi download makinesi olarak kullanıyordum ve 112 tl elektrik faturası ödedim
şu an aynı işlemci x2 1.3 ghz ve onboard 4200 ile çalışıyor ve haliyle oyun yeteneği yok belki yardımcı olabilir
bu geyigi yapanlara soruyorum; siz uygun donanimla en yüksek kar istiyor olsa idiniz, nasil bir sistem hazirlardiniz ve satardiniz? bilgisayarini sadece nette gezinmek,msn de konusmak ve film izlemek icin alanlara nasil bir sistem sunardiniz?
sen bilincli isen, ona göre sistemini kur, akrabana, arkadasina da öner,
sonucta bilgisayardan hic anlamayanlarda var, ee bu da casper ve benzeri firmalarin gelir kaynagi, bence HP ve Dell in yaninda Casper cok masum kaliyor...
her seferinde etiket yapma ugruna ayni geyigi yapmaktan sıkılmadınız mı ?....
Bir de casper için iyi haber demişler :D:D
fiyatı iyi gibime geldi