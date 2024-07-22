AMD Ryzen 9000 serisi fiyatları sızdı: Beklenenden çok ucuz

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcilerinin piyasaya sürülmesi için sadece birkaç gün kaldı ve halen resmi fiyatlar belirsiz durumda. Ancak kısa bir süre önce satışa çıkacak olan Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X modellerinin fiyatları sızdırıldı. Ortaya çıkan fiyatlar ise beklenenden daha ucuz.

Ryzen 9000 fiyatları netleşiyor

Ryzen 9000 serisi işlemcilerin fiyatlandırma bilgisi, BestBuy'da çalışan birini tanıyan AnandTech forum üyesinden geliyor. Aktarılanlara göre Ryzen 9000 serisi halihazırda şu anda stoklara girmiş durumda. Bilindiği üzere yeni işlemciler resmi olarak 31 Temmuz’da satışa çıkacak. Bu yüzden muhtemelen işlemciler büyük zincir marketlerin stoğuna girmiştir.

Bununla birlikte fiyatların ise şu şekilde olacağı söyleniyor:

Ryzen 9 9950X: 499 dolar (7950X 699 dolar)

(7950X 699 dolar) Ryzen 9 9900X: 399 dolar (7900X 549 dolar)

(7900X 549 dolar) Ryzen 7 9700X: 299 dolar (7700X 399 dolar)

(7700X 399 dolar) Ryzen 5 9600X: 229 dolar (7600X 299 dolar)

Eğer bu bilgiler doğruysa AMD, nesilden nesle işlemcilerinin fiyatında büyük bir indirim yapmış olacak. Daha önceki bilgiler ise Ryzen 9000 serisinin 7000 serisi ile benzer fiyatlandırmaya sahip olacağına işaret ediyordu. Bununla birlikte firmalar, perakende mağazalara belirli fiyat etiketine sahip ürünleri stok olarak sunmuş olsa bile nihai fiyatı ürün satışa çıkmadan bir gün önce bile değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu fiyatların kesin olmadığını belirtmek gerekiyor.

Ek olarak AMD'nin yeni amiral gemisi Zen 5 tabanlı Ryzen 9 9950X işlemcisi, 16 çekirdeği, 32 iş parçacığı ve 499 dolarlık fiyatıyla tam bir canavar olabilir. Intel'in amiral gemisi Core i9-14900K ve Core i9-14900KS işlemcilerinin her ikisi de 500 doların üzerinde fiyatlara sahipler. Ayrıca daha fazla güce ihtiyaç duyuyorlar ve termal açıdan da daha verimsizler. Ayrıca şu sıralar kararsızlık sorunlarıyla da boğuşuyorlar. Son olarak Ryzen 9 9700X modelinin karşısındaki Core i7-14700K’nın fiyat faktörünün de eklenmesiyle rekabette geride kalması bekleniyor.

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AMD Ryzen 9000 serisi fiyatları sızdı: Beklenenden çok ucuz