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    AMD Ryzen 9000 serisi fiyatları sızdı: Beklenenden çok ucuz

    AMD’nin bu ayı satışa çıkacak Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri olan Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X modellerinin fiyatları sızdı.
    AMD Ryzen 9000 serisi fiyatları sızdı: Beklenenden çok ucuz Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcilerinin piyasaya sürülmesi için sadece birkaç gün kaldı ve halen resmi fiyatlar belirsiz durumda. Ancak kısa bir süre önce satışa çıkacak olan Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X modellerinin fiyatları sızdırıldı. Ortaya çıkan fiyatlar ise beklenenden daha ucuz.

    Ryzen 9000 fiyatları netleşiyor

    Ryzen 9000 serisi işlemcilerin fiyatlandırma bilgisi, BestBuy'da çalışan birini tanıyan AnandTech forum üyesinden geliyor. Aktarılanlara göre Ryzen 9000 serisi halihazırda şu anda stoklara girmiş durumda. Bilindiği üzere yeni işlemciler resmi olarak 31 Temmuz’da satışa çıkacak. Bu yüzden muhtemelen işlemciler büyük zincir marketlerin stoğuna girmiştir.

    Bununla birlikte fiyatların ise şu şekilde olacağı söyleniyor:

    • Ryzen 9 9950X: 499 dolar (7950X 699 dolar)
    • Ryzen 9 9900X: 399 dolar (7900X 549 dolar)
    • Ryzen 7 9700X: 299 dolar (7700X 399 dolar)
    • Ryzen 5 9600X: 229 dolar (7600X 299 dolar)

    Eğer bu bilgiler doğruysa AMD, nesilden nesle işlemcilerinin fiyatında büyük bir indirim yapmış olacak. Daha önceki bilgiler ise Ryzen 9000 serisinin 7000 serisi ile benzer fiyatlandırmaya sahip olacağına işaret ediyordu. Bununla birlikte firmalar, perakende mağazalara belirli fiyat etiketine sahip ürünleri stok olarak sunmuş olsa bile nihai fiyatı ürün satışa çıkmadan bir gün önce bile değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu fiyatların kesin olmadığını belirtmek gerekiyor.

    Ek olarak AMD'nin yeni amiral gemisi Zen 5 tabanlı Ryzen 9 9950X işlemcisi, 16 çekirdeği, 32 iş parçacığı ve 499 dolarlık fiyatıyla tam bir canavar olabilir. Intel'in amiral gemisi Core i9-14900K ve Core i9-14900KS işlemcilerinin her ikisi de 500 doların üzerinde fiyatlara sahipler. Ayrıca daha fazla güce ihtiyaç duyuyorlar ve termal açıdan da daha verimsizler. Ayrıca şu sıralar kararsızlık sorunlarıyla da boğuşuyorlar. Son olarak Ryzen 9 9700X modelinin karşısındaki Core i7-14700K’nın fiyat faktörünün de eklenmesiyle rekabette geride kalması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1140 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    phantom blade zero almanya teknoloji mağazaları kombinin içine su girerse ne olur honda mı toyota mı klimadan tık tık ses gelmesi

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