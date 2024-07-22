AMD Ryzen 9000 serisi fiyatları sızdı: Beklenenden çok ucuz

Ryzen 9000 fiyatları netleşiyor
Ryzen 9000 serisi işlemcilerin fiyatlandırma bilgisi, BestBuy'da çalışan birini tanıyan AnandTech forum üyesinden geliyor. Aktarılanlara göre Ryzen 9000 serisi halihazırda şu anda stoklara girmiş durumda. Bilindiği üzere yeni işlemciler resmi olarak 31 Temmuz’da satışa çıkacak. Bu yüzden muhtemelen işlemciler büyük zincir marketlerin stoğuna girmiştir.
Bununla birlikte fiyatların ise şu şekilde olacağı söyleniyor:
- Ryzen 9 9950X: 499 dolar (7950X 699 dolar)
- Ryzen 9 9900X: 399 dolar (7900X 549 dolar)
- Ryzen 7 9700X: 299 dolar (7700X 399 dolar)
- Ryzen 5 9600X: 229 dolar (7600X 299 dolar)
Eğer bu bilgiler doğruysa AMD, nesilden nesle işlemcilerinin fiyatında büyük bir indirim yapmış olacak. Daha önceki bilgiler ise Ryzen 9000 serisinin 7000 serisi ile benzer fiyatlandırmaya sahip olacağına işaret ediyordu. Bununla birlikte firmalar, perakende mağazalara belirli fiyat etiketine sahip ürünleri stok olarak sunmuş olsa bile nihai fiyatı ürün satışa çıkmadan bir gün önce bile değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu fiyatların kesin olmadığını belirtmek gerekiyor.
Ek olarak AMD'nin yeni amiral gemisi Zen 5 tabanlı Ryzen 9 9950X işlemcisi, 16 çekirdeği, 32 iş parçacığı ve 499 dolarlık fiyatıyla tam bir canavar olabilir. Intel'in amiral gemisi Core i9-14900K ve Core i9-14900KS işlemcilerinin her ikisi de 500 doların üzerinde fiyatlara sahipler. Ayrıca daha fazla güce ihtiyaç duyuyorlar ve termal açıdan da daha verimsizler. Ayrıca şu sıralar kararsızlık sorunlarıyla da boğuşuyorlar. Son olarak Ryzen 9 9700X modelinin karşısındaki Core i7-14700K’nın fiyat faktörünün de eklenmesiyle rekabette geride kalması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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