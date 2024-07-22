AMD’ye gün doğdu: Nvidia’nın CUDA hakimiyet SCALE ile bitecek

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Tam Boyutta Gör İngiliz girişim Spectral Compute, NVIDIA CUDA uygulamalarının ek bir çalışma gerektirmeden AMD ekran kartlarıyla yerel olarak derlenmesini sağlayan yeni bir GPGPU araç zinciri seti olan SCALE’i tanıttı. Nvidia’nın CUDA hakimiyeti firmayı doğrudan yapay zeka dünyasının tek hakimi haline getirmişti. CUDA’nın AMD GPU’larla kullanılabilmesi ise Nvidia’nın hakimiyetini sarsabilir.

CUDA, AMD GPU’larıyla da çalışacak

Görünüşe göre endüstri Nvidia’nın yazılım yığını hakimiyetini kırmayı başardı. Daha önce CUDA kütüphanelerinin AMD'nin ROCm'si ile çalışmasını sağlayan açık kaynaklı bir taşıma projesi olan ZLUDA'nın ortaya çıkışını görmüştük. Ve şimdi Nvidia’nın CUDA yeteneklerinden yararlanarak üst düzey hibrit model oluşturulmasına olanak tanıyan SCALE adlı yeni bir araç sahneye giriyor.

CUDA, gelişmiş simülasyon, fizik hesaplamaları, bilimsel modelleme, kripto madenciliği ve evet, makine öğrenimi için GPU'ların sunduğu güçten yararlanmak için kullanılıyor. Makine öğrenimindeki güçlü durum nedeniyle yapay zeka patlamasının ortasında firmalar, Nvidia’nın GPU’larını tercih etti. Yaygın olarak endüstri standardı olarak görülen bu durum, AMD gibi rakiplerin GPU'larının yazılım için başka yerlere bakmasına neden olmuştu.

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Aktarılanlara göre SCALE, CUDA programının veya yapı sisteminin değiştirilmesini gerektirmiyor. Bu konuda açıklama yapan Spectral Compute CEO'su Michael Sondergaard, “Kodu bir kez yazmanın ve herhangi bir donanım platformunda oluşturmanın/çalıştırmanın mümkün olması gerektiğine inanıyoruz. Bu, CPU kodu için uzun yıllardır bir gerçeklikti, öyleyse neden GPU'lar için de olmasın?” ifadelerini kullandı.

Spectral Compute'a göre SCALE yedi yıldır geliştiriliyor ve Nvidia’nın koduna güvenmiyor ancak CUDA uyumlu bir araç zincirini oluşturuyor, bu da SCALE'i AMD'nin RDNA GPU'ları gibi birden fazla platform arasında son derece uyarlanabilir hale getiriyor. Dolayısıyla SCALE, CUDA Toolkit'e benzer şekilde çalışıyor ve araç setini basitçe taklit ediyor. Böylelikle araçlar ve komut dosyaları doğrudan çalıştırılabiliyor. Spectral Compute ayrıca Blender, Llama-cpp, XGboost, FAISS, GOMC ve daha fazlası gibi, tümü AMD GPU'larda çalışan uygulamalarla SCALE'i başarıyla test ettiklerini de söylüyor.

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AMD’ye gün doğdu: Nvidia’nın CUDA hakimiyet SCALE ile bitecek