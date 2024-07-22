AMD’ye gün doğdu: Nvidia’nın CUDA hakimiyet SCALE ile bitecek

CUDA, AMD GPU’larıyla da çalışacak
Görünüşe göre endüstri Nvidia’nın yazılım yığını hakimiyetini kırmayı başardı. Daha önce CUDA kütüphanelerinin AMD'nin ROCm'si ile çalışmasını sağlayan açık kaynaklı bir taşıma projesi olan ZLUDA'nın ortaya çıkışını görmüştük. Ve şimdi Nvidia’nın CUDA yeteneklerinden yararlanarak üst düzey hibrit model oluşturulmasına olanak tanıyan SCALE adlı yeni bir araç sahneye giriyor.
CUDA, gelişmiş simülasyon, fizik hesaplamaları, bilimsel modelleme, kripto madenciliği ve evet, makine öğrenimi için GPU'ların sunduğu güçten yararlanmak için kullanılıyor. Makine öğrenimindeki güçlü durum nedeniyle yapay zeka patlamasının ortasında firmalar, Nvidia’nın GPU’larını tercih etti. Yaygın olarak endüstri standardı olarak görülen bu durum, AMD gibi rakiplerin GPU'larının yazılım için başka yerlere bakmasına neden olmuştu.
Aktarılanlara göre SCALE, CUDA programının veya yapı sisteminin değiştirilmesini gerektirmiyor. Bu konuda açıklama yapan Spectral Compute CEO'su Michael Sondergaard, “Kodu bir kez yazmanın ve herhangi bir donanım platformunda oluşturmanın/çalıştırmanın mümkün olması gerektiğine inanıyoruz. Bu, CPU kodu için uzun yıllardır bir gerçeklikti, öyleyse neden GPU'lar için de olmasın?” ifadelerini kullandı.
Spectral Compute'a göre SCALE yedi yıldır geliştiriliyor ve Nvidia’nın koduna güvenmiyor ancak CUDA uyumlu bir araç zincirini oluşturuyor, bu da SCALE'i AMD'nin RDNA GPU'ları gibi birden fazla platform arasında son derece uyarlanabilir hale getiriyor. Dolayısıyla SCALE, CUDA Toolkit'e benzer şekilde çalışıyor ve araç setini basitçe taklit ediyor. Böylelikle araçlar ve komut dosyaları doğrudan çalıştırılabiliyor. Spectral Compute ayrıca Blender, Llama-cpp, XGboost, FAISS, GOMC ve daha fazlası gibi, tümü AMD GPU'larda çalışan uygulamalarla SCALE'i başarıyla test ettiklerini de söylüyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99396/scale-tool-lets-nvidia-cuda-applications-run-on-amd-radeon-gpus-without-modifying-code/index.html https://docs.scale-lang.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.