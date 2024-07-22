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    Anlık Bildirim

    AMD’ye gün doğdu: Nvidia’nın CUDA hakimiyet SCALE ile bitecek

    İngiliz girişim Spectral Compute, bir GPGPU araç zinciri olan SCALE’i tanıttı. SCALE aracı sayesinde Nvidia CUDA, AMD’nin ekran kartlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.
    AMD’ye gün doğdu: Nvidia’nın CUDA hakimiyet SCALE ile bitecek Tam Boyutta Gör
    İngiliz girişim Spectral Compute, NVIDIA CUDA uygulamalarının ek bir çalışma gerektirmeden AMD ekran kartlarıyla yerel olarak derlenmesini sağlayan yeni bir GPGPU araç zinciri seti olan SCALE’i tanıttı. Nvidia’nın CUDA hakimiyeti firmayı doğrudan yapay zeka dünyasının tek hakimi haline getirmişti. CUDA’nın AMD GPU’larla kullanılabilmesi ise Nvidia’nın hakimiyetini sarsabilir.

    CUDA, AMD GPU’larıyla da çalışacak

    Görünüşe göre endüstri Nvidia’nın yazılım yığını hakimiyetini kırmayı başardı. Daha önce CUDA kütüphanelerinin AMD'nin ROCm'si ile çalışmasını sağlayan açık kaynaklı bir taşıma projesi olan ZLUDA'nın ortaya çıkışını görmüştük. Ve şimdi Nvidia’nın CUDA yeteneklerinden yararlanarak üst düzey hibrit model oluşturulmasına olanak tanıyan SCALE adlı yeni bir araç sahneye giriyor.

    CUDA, gelişmiş simülasyon, fizik hesaplamaları, bilimsel modelleme, kripto madenciliği ve evet, makine öğrenimi için GPU'ların sunduğu güçten yararlanmak için kullanılıyor. Makine öğrenimindeki güçlü durum nedeniyle yapay zeka patlamasının ortasında firmalar, Nvidia’nın GPU’larını tercih etti. Yaygın olarak endüstri standardı olarak görülen bu durum, AMD gibi rakiplerin GPU'larının yazılım için başka yerlere bakmasına neden olmuştu.

    Aktarılanlara göre SCALE, CUDA programının veya yapı sisteminin değiştirilmesini gerektirmiyor. Bu konuda açıklama yapan Spectral Compute CEO'su Michael Sondergaard, “Kodu bir kez yazmanın ve herhangi bir donanım platformunda oluşturmanın/çalıştırmanın mümkün olması gerektiğine inanıyoruz. Bu, CPU kodu için uzun yıllardır bir gerçeklikti, öyleyse neden GPU'lar için de olmasın?” ifadelerini kullandı.

    Spectral Compute'a göre SCALE yedi yıldır geliştiriliyor ve Nvidia’nın koduna güvenmiyor ancak CUDA uyumlu bir araç zincirini oluşturuyor, bu da SCALE'i AMD'nin RDNA GPU'ları gibi birden fazla platform arasında son derece uyarlanabilir hale getiriyor. Dolayısıyla SCALE, CUDA Toolkit'e benzer şekilde çalışıyor ve araç setini basitçe taklit ediyor. Böylelikle araçlar ve komut dosyaları doğrudan çalıştırılabiliyor. Spectral Compute ayrıca Blender, Llama-cpp, XGboost, FAISS, GOMC ve daha fazlası gibi, tümü AMD GPU'larda çalışan uygulamalarla SCALE'i başarıyla test ettiklerini de söylüyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99396/scale-tool-lets-nvidia-cuda-applications-run-on-amd-radeon-gpus-without-modifying-code/index.html https://docs.scale-lang.com/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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