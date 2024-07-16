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    Anlık Bildirim

    Yaklaşan AMD ve Nvidia GPU'larına ilişkin ayrıntılar sızdırıldı

    NVIDIA'nın yeni nesil GeForce RTX 50 serisi "Blackwell" oyun GPU'larının TDP değerleri PSU üreticisi Seasonic tarafından sızdırıldı. GeForce RTX 5090'ın 500W TDP'ye sahip olması bekleniyor.
    Yaklaşan AMD ve Nvidia GPU'larına ilişkin ayrıntılar sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Önde gelen bir Güç Kaynağı Ünitesi (PSU) üreticisi olan Seasonic, AMD'nin Radeon RX 7000 serisi ve Nvidia'nın RTX 5000 serisinden henüz yayınlanmamış GPU'ları web sayfasında listeledi.

    AMD ve Nvidia yeni nesil grafik kartlarını piyasaya sürmenin eşiğinde

    Seasonic'in web sitesindeki listede, RX 7990 XTX, RX 7950 XTX ve RX 7950 XT dahil olmak üzere AMD'nin yaklaşan Radeon RX 7000 serisinin üst düzey modelleri mevcuttu. Bu modeller çevrimiçi olarak herhangi bir yerde ilk kez görüntülendi.

    Bu listelemele doğruysa AMD'nin yüksek performanslı GPU pazarında agresif bir şekilde rekabet etmek için potansiyel olarak hazırlandığı anlamına geliyor. Performans ve verimlilikte ise önemli iyileştirmeler sunacak. AMD Radeon RX 7000 RDNA 3 GPU yenilemesi ise daha yüksek hız, güç derecelendirmeleri ve daha hızlı bellek hedefliyor.

    Seasonic web sitesinde Nvidia'nın yaklaşan RTX 5000 serisini de listeledi. Bu GPU'ların önemli güç talepleri olacağını gösteriyor. Sızdırılan bilgiler arasında en üst düzey RTX 5090'dan RTX 5050'ye kadar çeşitli modeller yer alıyor ve bunların ilgili Termal Tasarım Güçleri de (TDP'leri) belirtilmiş.

    • RTX 5090 : 500W TDP (RTX 4090'a kıyasla +50W) = %11 artış
    • RTX 5080 : 350W TDP (RTX 4080'e kıyasla +50W) = %9,3 artış
    • RTX 5070 : 220W TDP (RTX 4070'e kıyasla +50W) = %10 artış
    • RTX 5060 : 170W TDP (RTX 4060 Ti'a kıyasla +50W) = %6,2 artış
    • RTX 5050 : 100W TDP (RTX 4060'a kıyasla +50W) = %13 artış

    Seasonic'in web sitesinde piyasaya sürülmemiş GPU'ların erken görünümü, hem AMD'nin hem de Nvidia'nın yeni nesil grafik kartlarını piyasaya sürmenin eşiğinde olduğunu gösteriyor. Nvidia'nın Ekim ayında tüketici grafik kartlarını piyasaya sürmeye başlaması bekleniyor. RTX 5070'in Ocak 2025'te, ana akım RTX 5060'ın ise aynı yılın 3. veya 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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