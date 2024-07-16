Yaklaşan AMD ve Nvidia GPU'larına ilişkin ayrıntılar sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Önde gelen bir Güç Kaynağı Ünitesi (PSU) üreticisi olan Seasonic, AMD'nin Radeon RX 7000 serisi ve Nvidia'nın RTX 5000 serisinden henüz yayınlanmamış GPU'ları web sayfasında listeledi.

AMD ve Nvidia yeni nesil grafik kartlarını piyasaya sürmenin eşiğinde

Seasonic'in web sitesindeki listede, RX 7990 XTX, RX 7950 XTX ve RX 7950 XT dahil olmak üzere AMD'nin yaklaşan Radeon RX 7000 serisinin üst düzey modelleri mevcuttu. Bu modeller çevrimiçi olarak herhangi bir yerde ilk kez görüntülendi.

Bu listelemele doğruysa AMD'nin yüksek performanslı GPU pazarında agresif bir şekilde rekabet etmek için potansiyel olarak hazırlandığı anlamına geliyor. Performans ve verimlilikte ise önemli iyileştirmeler sunacak. AMD Radeon RX 7000 RDNA 3 GPU yenilemesi ise daha yüksek hız, güç derecelendirmeleri ve daha hızlı bellek hedefliyor.

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Seasonic web sitesinde Nvidia'nın yaklaşan RTX 5000 serisini de listeledi. Bu GPU'ların önemli güç talepleri olacağını gösteriyor. Sızdırılan bilgiler arasında en üst düzey RTX 5090'dan RTX 5050'ye kadar çeşitli modeller yer alıyor ve bunların ilgili Termal Tasarım Güçleri de (TDP'leri) belirtilmiş.

RTX 5090 : 500W TDP (RTX 4090'a kıyasla +50W) = %11 artış

RTX 5080 : 350W TDP (RTX 4080'e kıyasla +50W) = %9,3 artış

RTX 5070 : 220W TDP (RTX 4070'e kıyasla +50W) = %10 artış

RTX 5060 : 170W TDP (RTX 4060 Ti'a kıyasla +50W) = %6,2 artış

RTX 5050 : 100W TDP (RTX 4060'a kıyasla +50W) = %13 artış

Seasonic'in web sitesinde piyasaya sürülmemiş GPU'ların erken görünümü, hem AMD'nin hem de Nvidia'nın yeni nesil grafik kartlarını piyasaya sürmenin eşiğinde olduğunu gösteriyor. Nvidia'nın Ekim ayında tüketici grafik kartlarını piyasaya sürmeye başlaması bekleniyor. RTX 5070'in Ocak 2025'te, ana akım RTX 5060'ın ise aynı yılın 3. veya 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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