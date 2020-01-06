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    DisplayHDR 1400 sertifikalı Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü duyuruldu

    Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü 1400 kandela/metrekare parlaklık seviyesine çıkabilen ekranı ile en üst VESA DisplayHDR 1400 sertifikası almaya hak kazandı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    1,5b
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    7
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    DisplayHDR 1400 sertifikalı Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Bugün oyuncu monitörlerinde parlaklık değerleri de önem kazanmış durumda. VESA’nın yıl içerisinde yeni kullanıma sunduğu DisplayHDR 1400 standardı da kendisine yer bulmaya başladı.

    Asus ROG Swift PG32UQX özellikleri

    Yapılan testlerde en az 900 nit veya kandela/metrekare değerini yakalayan monitörler DisplayHDR 1400 standardını almaya hak kazanıyor. Piyasada 1600 nit parlaklık seviyesine kadar optimize edilebilen monitörler mevcut.

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    Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü 1400 nit parlaklık seviyesine çıkaabiliyor. 1152 bölgesel Mini LED aydınlatma noktası ile oyunlar esnasında daha canlı ve detkileyici görüntüler elde edilebiliyor.

    Monitör 32 inçlik IPS panelinde 4K çözünürlük sunuyor. Donanım tabanlı G-Sync Ultimate desteği sayesinde 144Hz tazeleme hızlarına ulaşılabiliyor. ROG aydınlatma sistemi uygulama tarafından kontrol edilebiliyor.

    DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları bulunan Asus ROG Swift PG32UQX için henüz bir fiyat açıklanmadı ancak donanım tabanlı G-Sync monitörlerde fiyatlar 3 haneli rakamlara kadar çıkabiliyor.



    https://www.techpowerup.com/262670/asus-shows-off-rog-swift-pg32uqx-monitor-4k-144-g-sync-ultimate-displayhdr-1400 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sosisvesalam 2 hf. en beğenilen
    ben 8k, micro led, hdmi 2.1, dp 2 bekliyorum 50000tl olunca alıcam.
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    -SKYNET- 1 hf.
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    erol einstein 2 hf.
    Bizim alabilmemiz için 10 yıl geçmesi lazım, o zaman da yaş 70 e dayanır, acaba o zaman derman kalır mı ?
    Yanıtla +2
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    sosisvesalam 2 hf. en beğenilen
    ben 8k, micro led, hdmi 2.1, dp 2 bekliyorum 50000tl olunca alıcam.
    Yanıtla +6
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    Boldrex 2 hf.
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    Yanıtla +2
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    V1CT0RY 2 hf.
    1.400 NIT evin içinde biraz abartı değil mi? Güneşe rakip mi alıyoruz eve?
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    12 Angry Men 2 hf.
    Piyasadaki en iyi monitor bu sanırım.
    Hal hazırda ASUS 35" PG35VQ Modeli 2500 dolar civarı satılıyor, bu da tahminen o civara satılır. 2500 dolarlık monıtoru Turkıye de direk 10 katına satıyorlar 22-25 bin tl arası şuan.

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    arda505 2 hf.
    Acer X32 ye rakip 3600 dolar deniyor bizdeki fiyatı heralde min 30-35 bin olur
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