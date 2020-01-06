DisplayHDR 1400 sertifikalı Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü duyuruldu

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Bugün oyuncu monitörlerinde parlaklık değerleri de önem kazanmış durumda. VESA’nın yıl içerisinde yeni kullanıma sunduğu DisplayHDR 1400 standardı da kendisine yer bulmaya başladı.

Asus ROG Swift PG32UQX özellikleri

Yapılan testlerde en az 900 nit veya kandela/metrekare değerini yakalayan monitörler DisplayHDR 1400 standardını almaya hak kazanıyor. Piyasada 1600 nit parlaklık seviyesine kadar optimize edilebilen monitörler mevcut.

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Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü 1400 nit parlaklık seviyesine çıkaabiliyor. 1152 bölgesel Mini LED aydınlatma noktası ile oyunlar esnasında daha canlı ve detkileyici görüntüler elde edilebiliyor.

Monitör 32 inçlik IPS panelinde 4K çözünürlük sunuyor. Donanım tabanlı G-Sync Ultimate desteği sayesinde 144Hz tazeleme hızlarına ulaşılabiliyor. ROG aydınlatma sistemi uygulama tarafından kontrol edilebiliyor.

DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları bulunan Asus ROG Swift PG32UQX için henüz bir fiyat açıklanmadı ancak donanım tabanlı G-Sync monitörlerde fiyatlar 3 haneli rakamlara kadar çıkabiliyor.

https://www.techpowerup.com/262670/asus-shows-off-rog-swift-pg32uqx-monitor-4k-144-g-sync-ultimate-displayhdr-1400

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