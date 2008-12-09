DisplaySearch: Acer 3.çeyrekte en fazla netbook satan isim oldu

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Asus'un Eee PC serisiyle birlikte hız kazanan ve lider bilgisayar üreticilerinin arka arkaya pazara giriş yapmasıyla yıla damgasını vuran netbook yani maliyet odaklı mini bilgisayarlar için 3. çeyrek araştırma raporu yayınlandı. DisplaySerach tarafından hazırlanan rapora göre, yılın üçüncü çeyreğinde Acer, en fazla netbook satan isim olmayı başardı.

8.9-inç'lik LCD ekrana sahip olan Aspire One modeliyle üçüncü çeyrekte 2.15 milyon adetlik satış gerçekleştirdiği belirtilen Acer aynı dönem için %38.3l'lük pazar payına ulaşarak 3.çeyrekte rakibi Asus'u geride bırakmayı başardı. Asus'un ise aynı dönemde 1.7 milyon adetlik satış gerçekleştirdiği ve %30.3'lük pazar payı elde ettiği belirtiliyor.

Acer ve Asus ikilisini HP, MSI ve Dell'in takip ettiği belirtiliyor. 3. çeyrekte ulaşılan satış rakamları ve pazar paylarından sonra şimdi asıl merak edilen detay ekonomik krizin ciddi şekilde hissedilmeye başlandığı son çeyrek sonuçları ve yılın tamamında ulaşılan satış ve pazar payı rakamları.