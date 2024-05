Acer, Swift serisine Copilot Plus PC uyumlu Swift 14 AI modelini ekledi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Acer, kısa bir süre önce ilk Copilot Plus PC uyumlu dizüstü bilgisayarını resmen duyurdu. Qualcomm Snapdragon X yongasından güç olan Acer Swift 14 AI, iki konfigürasyonla birlikte piyasaya çıkacak. Copilot Plus PC uyumluluğu sayesinde Windows 11'deki Recall, Cocreator ve Live Captions gibi yeni yapay zeka özelliklerini yerel olarak destekleyecek.

Acer Swift 14 AI neler sunuyor?

Acer Swift 14 AI, iki modele sahip olsa da modeller arasında sadece kullanılan yongalar farklı ancak bu fark da oldukça küçük. Acer Swift 14 AI, SF14-11/ SF14-11T modelleriyle geliyor. Bunlardan ilki 3,4 GHz hızında çalışan 12 çekirdekli Snapdragon X Elite X1E-78-100 işlemcisine sahipken ikincisi ise 3,4 GHz hızında çalışan 10 çekirdekli Snapdragon X Plus X1P-64-100 işlemciden güç alacak.

Tam Boyutta Gör Her iki yongada da 45 TOPs yapay zeka performansı sunan Qualcomm Hexagon NPU yer alıyor. Grafik tarafında ise 3.8 TFLOPS’luk Qualcomm Adreno GPU bulunuyor. Her iki dizüstü bilgisayar modeli de 32GB'a kadar bellek ve 1TB M.2 SSD depolama alanı ile yapılandırılabiliyor. Ayrıca, her ikisi de 14,5 inç (2560 x 1600), 120Hz IPS ekran, Wi-Fi 7, Bluetooth 4, iki USB-C, iki USB-A ve bir HDMI ve 1440p IR web kamerasına sahip.

Hatırlanacağı üzere Acer, 2023'te Swift 5'in adını Swift 14 olarak, Swift 3'ün adını da Swift Go olarak değiştirmişti. Dolayısıyla şirketin elinde Swift 14, Swift X 14, Swift Go 14, ve Swift Go 14 AMD olmak üzere çok sayıda model yer alıyor. Temel Swift 14 dışındaki seçeneklerin hepsinde yapay zeka için dahili NPU bulunuyor.

Acer Swift 14 AI fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Bu arada Acer Swift 14 AI, temmuz ayında 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika satışları ise haziran ayında başlayacak ve başlangıç fiyatı 1.499 Euro olacak.

Yapay zekalı Acer Swift 14 AI tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiya