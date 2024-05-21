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    Acer, Swift serisine Copilot Plus PC uyumlu Swift 14 AI modelini ekledi

    Artık dizüstü bilgisayarlar Microsoft’un Copilot Plus PC markasıyla yapay zekayı temele alıyor. Acer ise Swift serisine Copilot Plus PC uyumlu Swift 14 AI modelini ekleyerek piyasaya adım atıyor.
    Yapay zekalı Acer Swift 14 AI tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiya Tam Boyutta Gör
    Acer, kısa bir süre önce ilk Copilot Plus PC uyumlu dizüstü bilgisayarını resmen duyurdu. Qualcomm Snapdragon X yongasından güç olan Acer Swift 14 AI, iki konfigürasyonla birlikte piyasaya çıkacak. Copilot Plus PC uyumluluğu sayesinde Windows 11'deki Recall, Cocreator ve Live Captions gibi yeni yapay zeka özelliklerini yerel olarak destekleyecek.

    Acer Swift 14 AI neler sunuyor?

    Acer Swift 14 AI, iki modele sahip olsa da modeller arasında sadece kullanılan yongalar farklı ancak bu fark da oldukça küçük. Acer Swift 14 AI, SF14-11/ SF14-11T modelleriyle geliyor. Bunlardan ilki 3,4 GHz hızında çalışan 12 çekirdekli Snapdragon X Elite X1E-78-100 işlemcisine sahipken ikincisi ise 3,4 GHz hızında çalışan 10 çekirdekli Snapdragon X Plus X1P-64-100 işlemciden güç alacak.

    Yapay zekalı Acer Swift 14 AI tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiya Tam Boyutta Gör
    Her iki yongada da 45 TOPs yapay zeka performansı sunan Qualcomm Hexagon NPU yer alıyor. Grafik tarafında ise 3.8 TFLOPS’luk Qualcomm Adreno GPU bulunuyor. Her iki dizüstü bilgisayar modeli de 32GB'a kadar bellek ve 1TB M.2 SSD depolama alanı ile yapılandırılabiliyor. Ayrıca, her ikisi de 14,5 inç (2560 x 1600), 120Hz IPS ekran, Wi-Fi 7, Bluetooth 4, iki USB-C, iki USB-A ve bir HDMI ve 1440p IR web kamerasına sahip.

    Hatırlanacağı üzere Acer, 2023'te Swift 5'in adını Swift 14 olarak, Swift 3'ün adını da Swift Go olarak değiştirmişti. Dolayısıyla şirketin elinde Swift 14, Swift X 14, Swift Go 14, ve Swift Go 14 AMD olmak üzere çok sayıda model yer alıyor. Temel Swift 14 dışındaki seçeneklerin hepsinde yapay zeka için dahili NPU bulunuyor.

    Acer Swift 14 AI fiyatı ve çıkış tarihi

    Yapay zekalı Acer Swift 14 AI tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiya Tam Boyutta Gör
    Bu arada Acer Swift 14 AI, temmuz ayında 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika satışları ise haziran ayında başlayacak ve başlangıç fiyatı 1.499 Euro olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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