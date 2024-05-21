Acer, Swift serisine Copilot Plus PC uyumlu Swift 14 AI modelini ekledi

Acer Swift 14 AI, iki modele sahip olsa da modeller arasında sadece kullanılan yongalar farklı ancak bu fark da oldukça küçük. Acer Swift 14 AI, SF14-11/ SF14-11T modelleriyle geliyor. Bunlardan ilki 3,4 GHz hızında çalışan 12 çekirdekli Snapdragon X Elite X1E-78-100 işlemcisine sahipken ikincisi ise 3,4 GHz hızında çalışan 10 çekirdekli Snapdragon X Plus X1P-64-100 işlemciden güç alacak.
Hatırlanacağı üzere Acer, 2023'te Swift 5'in adını Swift 14 olarak, Swift 3'ün adını da Swift Go olarak değiştirmişti. Dolayısıyla şirketin elinde Swift 14, Swift X 14, Swift Go 14, ve Swift Go 14 AMD olmak üzere çok sayıda model yer alıyor. Temel Swift 14 dışındaki seçeneklerin hepsinde yapay zeka için dahili NPU bulunuyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.