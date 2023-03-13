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    Dizüstünde rekabet kızışıyor: Ryzen 9 7945HX, rakibini ezip geçiyor

    Masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi dizüstü bilgisayarlarda da AMD ve Intel rekabeti devam ediyor. AMD’ye göre Ryzen 9 7945HX, oyunlarda Intel Core i9-13950HX’ten önemli ölçüde daha hızlı.
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    Dizüstünde rekabet kızışıyor: Ryzen 9 7945HX, rakibini ezdi Tam Boyutta Gör
    AMD, performanslı oyun dizüstü bilgisayarları için Ryzen 7045 HX serisi (Dragon Range) ile Intel’e meydan okuyor. Bu nesilde AMD, mobil platformlarda istediği performansı ve verimliliği yakalamış görünürken Ryzen 9 7945HX, oyunlarda Intel'in Core i9-13950HX'ine göre daha iyi performans sergiliyor.

    AMD, 5nm Dragon Range işlemcilerini daha önce Intel'in eski 12. Nesil Alder Lake işlemcileriyle karşılaştırmıştı. Kırmızılı takım şimdi en yeni 13. Nesil Raptor Lake mobil işlemcilerinin en hızlı ikinci işlemcisi Core i9-13950HX ile tepe modeli Ryzen 9 7945HX’i kıyaslıyor. Intel’in mobildeki en güçlü işlemcisi Core i9-13980HX ile 13950HX arasında sadece 100 MHz turbo frekans farkı olduğunu da belirtelim.

    AMD, dizüstünde de çok güçlü

    AMD, paylaştığı testlerde Ryzen 9 7945HX işlemcili ve RTX 4090’lı Asus Strix Scar G17 ile Core i9-13950HX işlemcili ve RTX 4090’lı Gigabyte Aorus 17X’yi karşılaştırdı. Windows 11’de yapılan testler 1080p çözünürlükte, yüksek ayarlarda yapıldı.

    Genel olarak bakıldığında Ryzen 9 7945HX’in Core i9-13950HX'e göre yüzde 10 daha yüksek oyun performansı elde ettiğini görüyoruz. Oyuna bağlı olarak performans farkı yüzde 45 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Oyunlardaki performans farkı genellikle AMD lehine olsa da Core i9-13950HX, birkaç oyunda çok az farklarla rakibini geride bırakabilmiş.

    Dizüstünde rekabet kızışıyor: Ryzen 9 7945HX, rakibini ezdi Tam Boyutta Gör
    Bu değerlere göre Zen 4 mimarisinin gücünü bir kez daha görmüş oluyoruz. Kâğıt üstündeki verilere bakarsak Intel’in çok önde olması beklenebilir ancak durum öyle olmuyor. Örneğin, Ryzen 9 7945HX, 16 çekirdekli, 32 izlekli bir yapılandırmaya sahipken Core i9-13950HX, 24 çekirdek (8P+16E), 32 izlek ve daha yüksek saat hızlarına sahip.

    Güç tüketimi de dizüstü bilgisayarlarda performans kadar önemli bir konu başlığı. Ryzen 9 7945HX, 55W ila 75W arasında TDP’ye sahipken Core i9-13950HX ise 55W ila 157W arasında TDP değerlerine sahip. AMD'nin kıyaslamalarına göre Ryzen 9 7945HX, Core i9-13950HX'e göre yüzde 10 daha hızlı performans sunsa da bunu daha az güçle gerçekleştiriyor. AMD'nin Dragon Range işlemcili dizüstü bilgisayarları bu ay içinde satışa çıkacak ve incelemeler de o zamanlarda gelmiş olacak. Dolayısıyla bağımsız test sonuçları en doğru kıyaslamalar olacaktır, bu yüzden tercihte bulunurken biraz beklemek isteyebilirsiniz.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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