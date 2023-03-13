Dizüstünde rekabet kızışıyor: Ryzen 9 7945HX, rakibini ezip geçiyor

AMD, 5nm Dragon Range işlemcilerini daha önce Intel'in eski 12. Nesil Alder Lake işlemcileriyle karşılaştırmıştı. Kırmızılı takım şimdi en yeni 13. Nesil Raptor Lake mobil işlemcilerinin en hızlı ikinci işlemcisi Core i9-13950HX ile tepe modeli Ryzen 9 7945HX’i kıyaslıyor. Intel’in mobildeki en güçlü işlemcisi Core i9-13980HX ile 13950HX arasında sadece 100 MHz turbo frekans farkı olduğunu da belirtelim.
AMD, dizüstünde de çok güçlü
AMD, paylaştığı testlerde Ryzen 9 7945HX işlemcili ve RTX 4090’lı Asus Strix Scar G17 ile Core i9-13950HX işlemcili ve RTX 4090’lı Gigabyte Aorus 17X’yi karşılaştırdı. Windows 11’de yapılan testler 1080p çözünürlükte, yüksek ayarlarda yapıldı.
Genel olarak bakıldığında Ryzen 9 7945HX’in Core i9-13950HX'e göre yüzde 10 daha yüksek oyun performansı elde ettiğini görüyoruz. Oyuna bağlı olarak performans farkı yüzde 45 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Oyunlardaki performans farkı genellikle AMD lehine olsa da Core i9-13950HX, birkaç oyunda çok az farklarla rakibini geride bırakabilmiş.
Güç tüketimi de dizüstü bilgisayarlarda performans kadar önemli bir konu başlığı. Ryzen 9 7945HX, 55W ila 75W arasında TDP’ye sahipken Core i9-13950HX ise 55W ila 157W arasında TDP değerlerine sahip. AMD'nin kıyaslamalarına göre Ryzen 9 7945HX, Core i9-13950HX'e göre yüzde 10 daha hızlı performans sunsa da bunu daha az güçle gerçekleştiriyor. AMD'nin Dragon Range işlemcili dizüstü bilgisayarları bu ay içinde satışa çıkacak ve incelemeler de o zamanlarda gelmiş olacak. Dolayısıyla bağımsız test sonuçları en doğru kıyaslamalar olacaktır, bu yüzden tercihte bulunurken biraz beklemek isteyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez