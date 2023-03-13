Dizüstünde rekabet kızışıyor: Ryzen 9 7945HX, rakibini ezip geçiyor

Tam Boyutta Gör AMD, performanslı oyun dizüstü bilgisayarları için Ryzen 7045 HX serisi (Dragon Range) ile Intel’e meydan okuyor. Bu nesilde AMD, mobil platformlarda istediği performansı ve verimliliği yakalamış görünürken Ryzen 9 7945HX, oyunlarda Intel'in Core i9-13950HX'ine göre daha iyi performans sergiliyor.

AMD, 5nm Dragon Range işlemcilerini daha önce Intel'in eski 12. Nesil Alder Lake işlemcileriyle karşılaştırmıştı. Kırmızılı takım şimdi en yeni 13. Nesil Raptor Lake mobil işlemcilerinin en hızlı ikinci işlemcisi Core i9-13950HX ile tepe modeli Ryzen 9 7945HX’i kıyaslıyor. Intel’in mobildeki en güçlü işlemcisi Core i9-13980HX ile 13950HX arasında sadece 100 MHz turbo frekans farkı olduğunu da belirtelim.

AMD, dizüstünde de çok güçlü

AMD, paylaştığı testlerde Ryzen 9 7945HX işlemcili ve RTX 4090’lı Asus Strix Scar G17 ile Core i9-13950HX işlemcili ve RTX 4090’lı Gigabyte Aorus 17X’yi karşılaştırdı. Windows 11’de yapılan testler 1080p çözünürlükte, yüksek ayarlarda yapıldı.

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Genel olarak bakıldığında Ryzen 9 7945HX’in Core i9-13950HX'e göre yüzde 10 daha yüksek oyun performansı elde ettiğini görüyoruz. Oyuna bağlı olarak performans farkı yüzde 45 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Oyunlardaki performans farkı genellikle AMD lehine olsa da Core i9-13950HX, birkaç oyunda çok az farklarla rakibini geride bırakabilmiş.

Tam Boyutta Gör Bu değerlere göre Zen 4 mimarisinin gücünü bir kez daha görmüş oluyoruz. Kâğıt üstündeki verilere bakarsak Intel’in çok önde olması beklenebilir ancak durum öyle olmuyor. Örneğin, Ryzen 9 7945HX, 16 çekirdekli, 32 izlekli bir yapılandırmaya sahipken Core i9-13950HX, 24 çekirdek (8P+16E), 32 izlek ve daha yüksek saat hızlarına sahip.

Güç tüketimi de dizüstü bilgisayarlarda performans kadar önemli bir konu başlığı. Ryzen 9 7945HX, 55W ila 75W arasında TDP’ye sahipken Core i9-13950HX ise 55W ila 157W arasında TDP değerlerine sahip. AMD'nin kıyaslamalarına göre Ryzen 9 7945HX, Core i9-13950HX'e göre yüzde 10 daha hızlı performans sunsa da bunu daha az güçle gerçekleştiriyor. AMD'nin Dragon Range işlemcili dizüstü bilgisayarları bu ay içinde satışa çıkacak ve incelemeler de o zamanlarda gelmiş olacak. Dolayısıyla bağımsız test sonuçları en doğru kıyaslamalar olacaktır, bu yüzden tercihte bulunurken biraz beklemek isteyebilirsiniz.

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