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    AMD Ryzen 7 7800X3D vs Intel Core i9 13900K: Oyun performansında kim önde?

    AMD, Ryzen 7000X3D serisi işlemcileriyle performans konusunda çok güçlü bir yerde bulunuyor. AMD tarafından paylaşılan resmi Ryzen 7 7800X3D oyun performansı ise şaşırtabilir.
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    Ryzen 7 7800X3D Tam Boyutta Gör
    AMD, amiral gemisi 3D V-Cache destekli 699$'lık Ryzen 9 7950X3D'yi çoktan piyasaya sürmüştü. Bu işlemci halihazırda piyasada bulunan en iyi oyun işlemcisi olarak nitelendirirken daha uygun fiyatlı Ryzen 7 7800X3D ise giderek daha da yaklaşıyor. AMD tarafından Ryzen 7 7800X3D’nin oyun performansı da paylaşılmışken elde edilen sonuçlar ise şaşırtıcı derecede olumlu görünüyor.

    Ryzen 7 7800X3D, 449 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak ve görünüşe göre AMD, bu işlemcisini Intel'in 589$'lık amiral gemisi Core i9-13900K ile kıyaslama niyetinde. Sonuçlara göz attığımızda Zen 4 ve ikinci nesil 3D V-Cache mimarisinin ne kadar güçlü ve verimli olduğunu görüyoruz. Ryzen 7 7800X3D, daha az çekirdekle daha az güç tüketerek Intel’in tepe modeli Core i9-13900K’yı rahatlıkla geride bırakabiliyor.

    Ryzen 7 7800X3D, Core i9-13900K'nın önünde

    Ryzen 7800X3D, 8 çekirdeğe, 16 izleğe, 96MB L3 önbelleğe, 120W değerinde TDP'ye ve 5,0 GHz'e kadar ulaşan saat hızlarına sahip. Öte yandan Core i9-13900K ise Intel’in Raptor Lake ailesinin en iyi ikincisi konumunda ve 24 çekirdek, 32 izlek ve 253W TDP gibi detaylara sahip.

    Ryzen 7 7800X3D vs Intel Core i9 13900K Tam Boyutta Gör
    AMD, paylaştığı 1080p oyun testlerinde Rainbow Six Siege, Total War: Three Kingdoms, Red Dead Redemption 2 ve Horizon Zero Dawn gibi oyunlara yer veriyor. AMD’nin verilerine göre Ryzen 7800X3D, Core i9-13900K’dan ortalama yüzde 20 daha hızlı. Ek olarak Ryzen 7800X3D’nin önceki nesil Ryzen 5800X3D işlemcisinden ise ortalama olarak yüzde 24 daha hızlı olduğunu görüyoruz.
    Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 7 5800X3D Tam Boyutta Gör
    AMD’nin test sonuçlarını temel alırsak daha ilginç sonuçlara da uzanıyoruz. Görünüşe göre 7800X3D, serinin en üst modeli Ryzen 9 7950X3D’den çok da yavaş değil ve muhtemelen aralarındaki fark yüzde 10 ila yüzde 5 arasında. Dolayısıyla bu küçük fark için fazladan 250 dolar vermek pek mantıklı durmuyor.

    Gerçek dünyada asıl fark enerji tüketiminde

    Ryzen 7 7800X3D vs Intel Core i9 13900K: Hangi işlemci daha iyi? Tam Boyutta Gör
    Ancak belirtmek gerekiyor ki bu testlerde seçilen tüm oyunlar 3D V-Cache’i kullanabilen ve özelliklerinden oldukça etkilenen oyunlar. Her oyunda 3D V-Cache farkı bu kadar hissedilemeyebiliyor ve daha yüksek çekirdek sayısı daha iyi sonuçlar verebiliyor. Ryzen 9 7950X3D’nin bağımsız oyun testlerinde Core i9-13900K ile arasında ortalama olarak devasa farklılıkların olmadığını gördük.

    Asıl fark ise enerji tüketimi tarafında yaşanıyor diyebiliriz. Ryzen 9 7950X3D, daha iyi performansı yüzde 53 daha düşük güç tüketimiyle yapıyor ve bu çok ciddi bir fark. Muhtemelen gerçek dünya koşullarında Ryzen 7800X3D, 13900K ile ortalama olarak çok yakın olacaktır ancak AMD, rakibinden hem daha ucuz hem de daha az tüketimle ciddi bir biçimde önde yer alacaktır. Ryzen 7 7800X3D 6 Nisan 2023'te piyasaya çıkacak.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-claims-8-core-ryzen-7-7800x3d-is-20-faster-than-core-i9-13900k-in-1080p-gaming https://www.tomshardware.com/news/amd-shares-first-official-ryzen-7-7800x3d-vs-core-i9-13900k-gaming-benchmarks-wins-by-up-to-24
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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