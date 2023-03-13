AMD Ryzen 7 7800X3D vs Intel Core i9 13900K: Oyun performansında kim önde?

Tam Boyutta Gör AMD, amiral gemisi 3D V-Cache destekli 699$'lık Ryzen 9 7950X3D'yi çoktan piyasaya sürmüştü. Bu işlemci halihazırda piyasada bulunan en iyi oyun işlemcisi olarak nitelendirirken daha uygun fiyatlı Ryzen 7 7800X3D ise giderek daha da yaklaşıyor. AMD tarafından Ryzen 7 7800X3D’nin oyun performansı da paylaşılmışken elde edilen sonuçlar ise şaşırtıcı derecede olumlu görünüyor.

Ryzen 7 7800X3D, 449 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak ve görünüşe göre AMD, bu işlemcisini Intel'in 589$'lık amiral gemisi Core i9-13900K ile kıyaslama niyetinde. Sonuçlara göz attığımızda Zen 4 ve ikinci nesil 3D V-Cache mimarisinin ne kadar güçlü ve verimli olduğunu görüyoruz. Ryzen 7 7800X3D, daha az çekirdekle daha az güç tüketerek Intel’in tepe modeli Core i9-13900K’yı rahatlıkla geride bırakabiliyor.

Ryzen 7 7800X3D, Core i9-13900K'nın önünde

Ryzen 7800X3D, 8 çekirdeğe, 16 izleğe, 96MB L3 önbelleğe, 120W değerinde TDP'ye ve 5,0 GHz'e kadar ulaşan saat hızlarına sahip. Öte yandan Core i9-13900K ise Intel’in Raptor Lake ailesinin en iyi ikincisi konumunda ve 24 çekirdek, 32 izlek ve 253W TDP gibi detaylara sahip.

Tam Boyutta Gör AMD, paylaştığı 1080p oyun testlerinde Rainbow Six Siege, Total War: Three Kingdoms, Red Dead Redemption 2 ve Horizon Zero Dawn gibi oyunlara yer veriyor. AMD’nin verilerine göre Ryzen 7800X3D, Core i9-13900K’dan ortalama yüzde 20 daha hızlı. Ek olarak Ryzen 7800X3D’nin önceki nesil Ryzen 5800X3D işlemcisinden ise ortalama olarak yüzde 24 daha hızlı olduğunu görüyoruz.

Tam Boyutta Gör AMD’nin test sonuçlarını temel alırsak daha ilginç sonuçlara da uzanıyoruz. Görünüşe göre 7800X3D, serinin en üst modeli Ryzen 9 7950X3D’den çok da yavaş değil ve muhtemelen aralarındaki fark yüzde 10 ila yüzde 5 arasında. Dolayısıyla bu küçük fark için fazladan 250 dolar vermek pek mantıklı durmuyor.

Gerçek dünyada asıl fark enerji tüketiminde

Tam Boyutta Gör Ancak belirtmek gerekiyor ki bu testlerde seçilen tüm oyunlar 3D V-Cache’i kullanabilen ve özelliklerinden oldukça etkilenen oyunlar. Her oyunda 3D V-Cache farkı bu kadar hissedilemeyebiliyor ve daha yüksek çekirdek sayısı daha iyi sonuçlar verebiliyor. Ryzen 9 7950X3D’nin bağımsız oyun testlerinde Core i9-13900K ile arasında ortalama olarak devasa farklılıkların olmadığını gördük.

AMD Ryzen 9 7950X3D en iyi oyun işlemcisi oldu 4 gün önce eklendi

Asıl fark ise enerji tüketimi tarafında yaşanıyor diyebiliriz. Ryzen 9 7950X3D, daha iyi performansı yüzde 53 daha düşük güç tüketimiyle yapıyor ve bu çok ciddi bir fark. Muhtemelen gerçek dünya koşullarında Ryzen 7800X3D, 13900K ile ortalama olarak çok yakın olacaktır ancak AMD, rakibinden hem daha ucuz hem de daha az tüketimle ciddi bir biçimde önde yer alacaktır. Ryzen 7 7800X3D 6 Nisan 2023'te piyasaya çıkacak.

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