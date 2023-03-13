AMD Ryzen 7 7800X3D vs Intel Core i9 13900K: Oyun performansında kim önde?

Ryzen 7 7800X3D, 449 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak ve görünüşe göre AMD, bu işlemcisini Intel'in 589$'lık amiral gemisi Core i9-13900K ile kıyaslama niyetinde. Sonuçlara göz attığımızda Zen 4 ve ikinci nesil 3D V-Cache mimarisinin ne kadar güçlü ve verimli olduğunu görüyoruz. Ryzen 7 7800X3D, daha az çekirdekle daha az güç tüketerek Intel’in tepe modeli Core i9-13900K’yı rahatlıkla geride bırakabiliyor.
Ryzen 7 7800X3D, Core i9-13900K'nın önünde
Ryzen 7800X3D, 8 çekirdeğe, 16 izleğe, 96MB L3 önbelleğe, 120W değerinde TDP'ye ve 5,0 GHz'e kadar ulaşan saat hızlarına sahip. Öte yandan Core i9-13900K ise Intel’in Raptor Lake ailesinin en iyi ikincisi konumunda ve 24 çekirdek, 32 izlek ve 253W TDP gibi detaylara sahip.
Gerçek dünyada asıl fark enerji tüketiminde
Asıl fark ise enerji tüketimi tarafında yaşanıyor diyebiliriz. Ryzen 9 7950X3D, daha iyi performansı yüzde 53 daha düşük güç tüketimiyle yapıyor ve bu çok ciddi bir fark. Muhtemelen gerçek dünya koşullarında Ryzen 7800X3D, 13900K ile ortalama olarak çok yakın olacaktır ancak AMD, rakibinden hem daha ucuz hem de daha az tüketimle ciddi bir biçimde önde yer alacaktır. Ryzen 7 7800X3D 6 Nisan 2023'te piyasaya çıkacak.
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez