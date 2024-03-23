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    Doctor Who'nun yeni sezon fragmanı yayınlandı

    Doctor Who'nun Disney+'ta izleyici ile buluşacak 14. sezonundan fragman yayınlandı. Yeni sezonda Doktor rolünü Ncuti Gatwa devralırken, maceralarında ona Millie Gibson eşlik edecek.
    Doctor Who 14. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    İngiliz televizyonunun dünyaya kazandırdığı en kayda değer yapımlardan biri olan Doctor Who, bu yıl 14. sezonuyla ekranlara dönecek. Yeni sezonda Doktor rolünde, ilk olarak geçtiğimiz yıl yayınlanan özel bölümde gördüğümüz Ncuti Gatwa'yı izleyeceğiz. Onbeşinci Doktor olarak bu seriye dâhil olan Gatwa'nın yardımcısı ise Millie Gibson'ın canlandırdığı Ruby olacak.

    Yeni Doktor ve Ruby'nin TARDIS ile atıldığı maceraları izleyeceğimiz 14. sezonda Jemma Redgrave, Bonnie Langford, Ruth Madeley ve Yasmin Finney önceki sezonlardaki rollerini tekrarlayacak. Doctor Who serisine yeni katılan isimler ise Jonathan Groff, Aneurin Barnard, Lenny Rush, Indira Varma ve Jinkx Monsoon olacak.

    Doctor Who 14. Sezon, 10 Mayıs'ta Başlayacak

    Russell T. Davies'in dizinin başına dönmesi pek çok Doctor Who hayranını heyecanlandırmış olsa da geçtiğimiz yıl yayınlanan özel bölüm bu hayranlarının önemli bir bölümünü hayal kırıklığına uğrattı. Zira Davies ilk sezonlardakine benzer bir iş ortaya koymak yerine, seriyi yeni bir yöne doğru götürmeyi tercih etti. Özel bölümden şikayetçi olan Doctor Who hayranlarının "Disneyleştirme" olarak tarif ettiği bu yeni yönün izleyici nezdinde nasıl karşılık bulacağını bekleyip göreceğiz.

    Doctor Who'nun Birleşik Krallık dışındaki ülkelerde Disney+'ta yayınlanacak yeni sezonu 10 Mayıs'ta başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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