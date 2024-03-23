Doctor Who'nun yeni sezon fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör İngiliz televizyonunun dünyaya kazandırdığı en kayda değer yapımlardan biri olan Doctor Who, bu yıl 14. sezonuyla ekranlara dönecek. Yeni sezonda Doktor rolünde, ilk olarak geçtiğimiz yıl yayınlanan özel bölümde gördüğümüz Ncuti Gatwa'yı izleyeceğiz. Onbeşinci Doktor olarak bu seriye dâhil olan Gatwa'nın yardımcısı ise Millie Gibson'ın canlandırdığı Ruby olacak.

Yeni Doktor ve Ruby'nin TARDIS ile atıldığı maceraları izleyeceğimiz 14. sezonda Jemma Redgrave, Bonnie Langford, Ruth Madeley ve Yasmin Finney önceki sezonlardaki rollerini tekrarlayacak. Doctor Who serisine yeni katılan isimler ise Jonathan Groff, Aneurin Barnard, Lenny Rush, Indira Varma ve Jinkx Monsoon olacak.

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Doctor Who 14. Sezon, 10 Mayıs'ta Başlayacak

Russell T. Davies'in dizinin başına dönmesi pek çok Doctor Who hayranını heyecanlandırmış olsa da geçtiğimiz yıl yayınlanan özel bölüm bu hayranlarının önemli bir bölümünü hayal kırıklığına uğrattı. Zira Davies ilk sezonlardakine benzer bir iş ortaya koymak yerine, seriyi yeni bir yöne doğru götürmeyi tercih etti. Özel bölümden şikayetçi olan Doctor Who hayranlarının "Disneyleştirme" olarak tarif ettiği bu yeni yönün izleyici nezdinde nasıl karşılık bulacağını bekleyip göreceğiz.

Doctor Who'nun Birleşik Krallık dışındaki ülkelerde Disney+'ta yayınlanacak yeni sezonu 10 Mayıs'ta başlayacak.

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