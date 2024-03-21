House of the Dragon'ın 2. sezonundan iki fragman birden yayınlandı

İlk sezonunda ortaya koyduğu etkileyici iş sayesinde yeni sezonu için bizi daha da heyecanlandıran House of the Dragon, bu yaz 2. sezonuyla geri dönecek. Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, bugün yeni sezondan iki fragman birden yayınladı. Bu fragmanlardan biri yeni sezonda yaşanacakları Siyahların, yani Rhaenyra ve Daemon Targaryen'ın tarafından, diğeri ise Yeşillerin, yani Hightowerlar'ın tarafından gösteriyor.
House of the Dragon 2. Sezon, 16 Haziran'da Başlıyor
İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.
Beğeniyle karşılanan ilk sezonunda bu taht kavgasının nasıl başladığını anlatan dizi, ikinci sezonunda ise takip eden iç savaşı ekrana taşımaya başlayacak. Nitekim yayınlanan bu yeni fragman da Targaryen iç savaşının artık tam anlamıyla başlayacağını gösteriyor. Daha fazla ejderha savaşı göreceğimiz, aksiyon dozu daha yüksek bir sezon bizi bekliyor.
Öte yandan Yedi Krallık'ın geri kalanının da bu savaşın içine çekilecek olması, başta Starklar olmak üzere Game of Thrones'tan tanıdığımız diğer haneleri de bu sezonda görebileceğimiz anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.