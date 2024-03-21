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    House of the Dragon'ın 2. sezonundan iki fragman birden yayınlandı

    House of the Dragon'ın 2. sezonundan iki yeni fragman birden yayınlandı. Fragmanlar, ilk sezonda temelleri atılan Targaryen iç savaşının artık tam anlamıyla başlayacağını gösteriyor.
    House of the Dragon 2. sezondan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un ekrana gelen ilk spin-off'u olan House of the Dragon, 2022'de yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazandı. Game of Thrones'un son sezonlarının ağızlarda bıraktığı kötü tadı silmeyi başaran dizi, bu sayede Game of Thrones evrenine olan ilgiyi de yeniden arttırdı.

    İlk sezonunda ortaya koyduğu etkileyici iş sayesinde yeni sezonu için bizi daha da heyecanlandıran House of the Dragon, bu yaz 2. sezonuyla geri dönecek. Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, bugün yeni sezondan iki fragman birden yayınladı. Bu fragmanlardan biri yeni sezonda yaşanacakları Siyahların, yani Rhaenyra ve Daemon Targaryen'ın tarafından, diğeri ise Yeşillerin, yani Hightowerlar'ın tarafından gösteriyor.

    House of the Dragon 2. Sezon, 16 Haziran'da Başlıyor

    İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.

    Beğeniyle karşılanan ilk sezonunda bu taht kavgasının nasıl başladığını anlatan dizi, ikinci sezonunda ise takip eden iç savaşı ekrana taşımaya başlayacak. Nitekim yayınlanan bu yeni fragman da Targaryen iç savaşının artık tam anlamıyla başlayacağını gösteriyor. Daha fazla ejderha savaşı göreceğimiz, aksiyon dozu daha yüksek bir sezon bizi bekliyor.

    Öte yandan Yedi Krallık'ın geri kalanının da bu savaşın içine çekilecek olması, başta Starklar olmak üzere Game of Thrones'tan tanıdığımız diğer haneleri de bu sezonda görebileceğimiz anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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