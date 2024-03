House of the Dragon'ın 2. sezonundan iki fragman birden yayınlandı

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un ekrana gelen ilk spin-off'u olan House of the Dragon, 2022'de yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazandı. Game of Thrones'un son sezonlarının ağızlarda bıraktığı kötü tadı silmeyi başaran dizi, bu sayede Game of Thrones evrenine olan ilgiyi de yeniden arttırdı.

İlk sezonunda ortaya koyduğu etkileyici iş sayesinde yeni sezonu için bizi daha da heyecanlandıran House of the Dragon, bu yaz 2. sezonuyla geri dönecek. Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, bugün yeni sezondan iki fragman birden yayınladı. Bu fragmanlardan biri yeni sezonda yaşanacakları Siyahların, yani Rhaenyra ve Daemon Targaryen'ın tarafından, diğeri ise Yeşillerin, yani Hightowerlar'ın tarafından gösteriyor.

House of the Dragon 2. Sezon, 16 Haziran'da Başlıyor

İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.

Beğeniyle karşılanan ilk sezonunda bu taht kavgasının nasıl başladığını anlatan dizi, ikinci sezonunda ise takip eden iç savaşı ekrana taşımaya başlayacak. Nitekim yayınlanan bu yeni fragman da Targaryen iç savaşının artık tam anlamıyla başlayacağını gösteriyor. Daha fazla ejderha savaşı göreceğimiz, aksiyon dozu daha yüksek bir sezon bizi bekliyor.

Öte yandan Yedi Krallık'ın geri kalanının da bu savaşın içine çekilecek olması, başta Starklar olmak üzere Game of Thrones'tan tanıdığımız diğer haneleri de bu sezonda görebileceğimiz anlamına geliyor.

