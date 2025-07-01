F1 Filmi'nin devam filmi Brad Pitt ile Tom Cruise'u bir araya getirebilir

Variety'nin haberine göre Apple Studios, daha şimdiden F1'in devam filmi için hazırlıklara başladı. İlk filmin başrolünde yer alan yıldız oyuncu Brad Pitt'in devam filminde de rol alacağı düşünülüyor. Hatta buna kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.
F1 ile Days of Thunder Bir Araya Getirilebilir
F1 Filmi, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e (Brad Pitt) odaklanıyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.
1990 yapımı Days of Thunder filmi ise genç bir yarış pilotu olan Cole Trickle'a (Tom Cruise) odaklanıyordu.