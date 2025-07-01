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    F1 Filmi'nin devam filmi Brad Pitt ile Tom Cruise'u bir araya getirebilir

    Gişede etkileyici bir açılış yapan F1 Filmi'nin devamı geliyor. Üstelik bu devam filminde Brad Pitt'in yanı sıra Tom Cruise'un da rol alması gündemde. İşte bu sürpriz buluşmanın perde arkası:

    F1 filmi Tam Boyutta Gör
    Formula 1 organizasyonun desteğiyle çekilen ve bazı ünlü F1 pilotlarının da boy gösterdiği F1 Filmi (F1: The Movie), geçtiğimiz günlerde sinemaseverlerle buluştu. Apple'ın 250 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçe ayırdığı film, gişedeki ilk hafta sonunda 146.3 milyon dolar hasılata ulaştı. Apple bu performanstan memnun kalmış olacak ki daha şimdiden bir devam filmi hakkında konuşulmaya başlandı.

    Variety'nin haberine göre Apple Studios, daha şimdiden F1'in devam filmi için hazırlıklara başladı. İlk filmin başrolünde yer alan yıldız oyuncu Brad Pitt'in devam filminde de rol alacağı düşünülüyor. Hatta buna kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

    F1 ile Days of Thunder Bir Araya Getirilebilir

    F1 devam filmi Tam Boyutta Gör
    Dahası, devam filminin Brad Pitt ile Tom Cruise'u bir araya getirebileceği konuşuluyor. Çünkü Tom Cruise'un bir yarışçıya hayat verdiği Days of Thunder'ın bir devam filmi çekilmesi gündemde. F1 Filmi'nin yönetmeni olan Joseph Kosinski ise bu iki projeyi birleştirmek istiyor. Kosinski, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Brad Pitt'in F1'deki karakteri ile Tom Cruise'ün Days of Thunder'daki karakterini bir araya getirecek bir "crossover" filmini stüdyoya sunacağını söylemişti. Şimdi devam filmine yeşil ışık yakılmış olması, Kosinski'nin bu fikri hayata geçirme ihtimalini yükseltti.

    F1 Filmi, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e (Brad Pitt) odaklanıyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

    1990 yapımı Days of Thunder filmi ise genç bir yarış pilotu olan Cole Trickle'a (Tom Cruise) odaklanıyordu.

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