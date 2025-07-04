Denizcilikte yeşil devrim: Rüzgar tahrikli gemilerin sayısı artıyor

Econowind’in ATEX sertifikalı bu "emişli kanat" teknolojisi, bugüne dek 130’dan fazla gemide kullanıma sunulmuş durumda. M/T JUTLANDIA SWAN ise bu teknolojiyle donatılan dördüncü tanker olma unvanını taşıyor.
VentoFoil Yelkenlerinin Kurulum Hazırlıkları Türkiye'de Yapıldı
VentoFoil yelkenlerin temel kurulum hazırlıkları, gemi, kuru havuz bakım süreci için Türkiye’deyken yapıldı. Ardından geminin Rotterdam’a gelmesiyle birlikte sistemler hızla monte edildi. Kurulumun tamamlanmasıyla birlikte onay sürecine geçildi. Şimdi bu sistemin gemi sınıflandırma kuruluşu Bureau Veritas tarafından onaylanması bekleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre, bu rüzgâr destekli sistem gemiye %10 oranında EEXI (Enerji Verimliliği Mevcut Gemi İndeksi) iyileştirmesi ve %3’lük bir FuelEU Maritime uyum katkısı sağlayacak.
Uni-Tankers yöneticisi Kristian Larsen’a göre esas mesele sadece teknolojinin kendisi değil, bu sistemlerin günlük operasyonlara ne ölçüde entegre edilebildiği. Şirket bu nedenle M/T JUTLANDIA SWAN’ı bir test platformu olarak konumlandırıyor. Gerçek deniz koşullarında sistemin yakıt tüketimi üzerindeki etkisi, mürettebatla olan uyumu ve operasyonel sürdürülebilirliği gözlemlenecek.
Bu gelişme, rüzgârın deniz taşımacılığında yeniden birincil güç kaynağı hâline gelmeye aday olduğu yeni bir döneme işaret ediyor. Ancak rüzgâr destekli sistemlerin geleceği, yalnızca mühendislik başarılarına değil, aynı zamanda operasyonel adaptasyona ve ekonomik sürdürülebilirliğe de bağlı olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: