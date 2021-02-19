Dokunmatik ekranlı akıllı diş fırçası Oclean x Pro yüzde 5 indirimde

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Oclean firması tarafından üretilen renkli dokunmatik ekrana sahip akıllı diş fırçası Oclean X Pro’da indirim başladı. İndirim kodunu kullanarak Oclean X Pro’yu tüm indirimlere ek olarak yüzde 5 indirimle satın alabilirsiniz.

İndirim kodu: XPRO5

Ürün linki: http://bit.ly/3s4oERy

Oclean x Pro’yu indirimli bir şekilde satın almak için Hepsiburada’da ürünü sepetinize ekleyin. Hediye çeki seçneğine basıp kod alanına XPRO5 yazın. İndirim kodu sepetinize uygulanacak ve fiyatı yüzde 5 düşecek.

Oclean x Pro’yu fiziksel mağazadan satın almak isterseniz Mi Store 41 Burda mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Mağaza adresi: Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No: 7, İzmit/Kocaeli

Oclean X Pro özellikleri

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dişleri her gün doğru bir şekilde fırçalamak dişlerinizi korur ve diş hastalığı riskinizi minimuma indirir. Peki dişler nasıl doğru fırçalanır? Pek çok kişi dişlerini doğru bir şekilde fırçalamayı bilmiyor. Oclean x Pro’nun akıllı özellikleri tam da burada devreye giriyor. Dişinizi doğru bir şekilde fırçalamanızı sağlıyor.

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Ekran: 0.96 inç renkli dokunmatik

Motor: Maglev motor, maksimum hızı 42.000 rpm, maksimum torsiyon 220gf.cm

Şarj özellikleri: İkisi bir arada manyetik şarj ünitesi.

Pil süresi: 800mAh, 2 saatlik şarj ile 40 günlük kullanım.

Bağlanı: Bluetooth 4.2BLE

Standart fırça başlığı: fırça tel çapı 0.152mm

Kişiselleştirme: 32 sertlik seviyesi, 4 mod, 20 plan ve yüzlerce özelleştirilebileceğiniz plan

Oclean X Pro’nun öne çıkan özellikleri şunlar:

1. Doğru fırçalama yönünüzü bulmaya yardımcı

Herkesin ağız yapısı ve yedikleri farklıdır. Bu nedenle diş fırçalama yöntemleri de kişiden kişiye değişir. Oclean x Pro, kişinin beslenme düzeni, ağız yapısı ve yaşam alışkanlıklarına göre özel fırçalama programı sunar. 20 fazla tutuş stili ve fırçalamaya yönelik yüzlerce program sunar.

2. Doğru fırçalama metodunuzu geliştirmeye yardımcı

Oclean x Pro’da diş fırçası başlığından bağımsız olarak fırçalama verilerini toplayan 6 eksenli jiroskop ve takip çipi bulunuyor. Diş ile fırça arasındaki açıyı, salınımı, yönünü, basıncını, temizleme alanını, fırçalama süresini, duruş pozisyonunu kayıt altına alıyor. Algoritma bu verileri değerlendirerek fırçalama kalitenize puan veriyor. Puanınız düşük olduğunda mobil uygulama üzerinden nasıl fırçalamanız gerektiği hakkında öneriler gösteriliyor.

3.Dişlerinizi tam olarak fırçalamanıza yardımcı

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Fırçada kör nokta algılama özelliği var. Fırçalarken üzerinde yeteri kadar durmadığınız dişler tespit ediliyor. Dişinizin az fırçaladığınız kısımları dokunmatik ekran üzerinde gösteriliyor ve bu kısımları yeniden fırçalamanız isteniyor. Böylelikle tüm dişlerinizi tam olarak fırçalamanızı sağlıyor. Fırça üzerindeki sensörler diş minesini fırçaladığınızı algıladığınızda makinenin kuvvetini azaltıyor ve minenizin zarar görmesini engelliyor.

Ocleak x Pro'yu indirimli olarak satın almak için: http://bit.ly/3s4oERy

İndirim kodu: XPRO5

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