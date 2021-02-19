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    Dokunmatik ekranlı akıllı diş fırçası Oclean x Pro yüzde 5 indirimde

    Oclean x Pro'da tüm indirimlere ek olarak yüzde 5 indirim kodu dağıtıyoruz. İndirim kodunu kullanarak indirimli fiyata ek olarak yüzde 5 indirimle satın alabilirsiniz.
    19 Şubat 2021, 19:35 (4 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dokunmatik ekranlı akıllı diş fırçası Oclean x Pro yüzde 5 indirimde
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    Oclean firması tarafından üretilen renkli dokunmatik ekrana sahip akıllı diş fırçası Oclean X Pro’da indirim başladı. İndirim kodunu kullanarak Oclean X Pro’yu tüm indirimlere ek olarak yüzde 5 indirimle satın alabilirsiniz.

    İndirim kodu: XPRO5

    Ürün linki: http://bit.ly/3s4oERy

    Oclean x Pro’yu indirimli bir şekilde satın almak için Hepsiburada’da ürünü sepetinize ekleyin. Hediye çeki seçneğine basıp kod alanına XPRO5 yazın. İndirim kodu sepetinize uygulanacak ve fiyatı yüzde 5 düşecek.

    Oclean x Pro’yu fiziksel mağazadan satın almak isterseniz Mi Store 41 Burda mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Mağaza adresi: Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No: 7, İzmit/Kocaeli

    Dokunmatik ekranlı akıllı diş fırçası Oclean x Pro yüzde 5 indirimde
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    Oclean X Pro özellikleri

    Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dişleri her gün doğru bir şekilde fırçalamak dişlerinizi korur ve diş hastalığı riskinizi minimuma indirir. Peki dişler nasıl doğru fırçalanır? Pek çok kişi dişlerini doğru bir şekilde fırçalamayı bilmiyor. Oclean x Pro’nun akıllı özellikleri tam da burada devreye giriyor. Dişinizi doğru bir şekilde fırçalamanızı sağlıyor.

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    Ekran: 0.96 inç renkli dokunmatik
    Motor: Maglev motor, maksimum hızı 42.000 rpm, maksimum torsiyon 220gf.cm
    Şarj özellikleri: İkisi bir arada manyetik şarj ünitesi.
    Pil süresi: 800mAh, 2 saatlik şarj ile 40 günlük kullanım.
    Bağlanı: Bluetooth 4.2BLE
    Standart fırça başlığı: fırça tel çapı 0.152mm
    Kişiselleştirme: 32 sertlik seviyesi, 4 mod, 20 plan ve yüzlerce özelleştirilebileceğiniz plan

    Oclean X Pro’nun öne çıkan özellikleri şunlar:

         1. Doğru fırçalama yönünüzü bulmaya yardımcı

    Herkesin ağız yapısı ve yedikleri farklıdır. Bu nedenle diş fırçalama yöntemleri de kişiden kişiye değişir. Oclean x Pro, kişinin beslenme düzeni, ağız yapısı ve yaşam alışkanlıklarına göre özel fırçalama programı sunar. 20 fazla tutuş stili ve fırçalamaya yönelik yüzlerce program sunar.

         2. Doğru fırçalama metodunuzu geliştirmeye yardımcı

    Oclean x Pro’da diş fırçası başlığından bağımsız olarak fırçalama verilerini toplayan 6 eksenli jiroskop ve takip çipi bulunuyor. Diş ile fırça arasındaki açıyı, salınımı, yönünü, basıncını, temizleme alanını, fırçalama süresini, duruş pozisyonunu kayıt altına alıyor. Algoritma bu verileri değerlendirerek fırçalama kalitenize puan veriyor. Puanınız düşük olduğunda mobil uygulama üzerinden nasıl fırçalamanız gerektiği hakkında öneriler gösteriliyor.

         3.Dişlerinizi tam olarak fırçalamanıza yardımcı

    Dokunmatik ekranlı akıllı diş fırçası Oclean x Pro yüzde 5 indirimde
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    Fırçada kör nokta algılama özelliği var. Fırçalarken üzerinde yeteri kadar durmadığınız dişler tespit ediliyor. Dişinizin az fırçaladığınız kısımları dokunmatik ekran üzerinde gösteriliyor ve bu kısımları yeniden fırçalamanız isteniyor. Böylelikle tüm dişlerinizi tam olarak fırçalamanızı sağlıyor. Fırça üzerindeki sensörler diş minesini fırçaladığınızı algıladığınızda makinenin kuvvetini azaltıyor ve minenizin zarar görmesini engelliyor.

    Ocleak x Pro'yu indirimli olarak satın almak için: http://bit.ly/3s4oERy

    İndirim kodu: XPRO5



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben de 1000 liralık fırça kullanıyorum, yok rapor tutuyor yok 8-10 çeşit modu var, yok baskı sensörü var falan hiç biri bir halta yaramıyor. 100 liralık otomatik fırça alın aynı işi yapıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    A agent1453 30 dk. ( Mesaj Silindi ) 435
    Misvak kullanıyorum, birader macun kullanıyor, sağ olursak kimin dişleri sıkıntı yapacak diye merak ediyorum, ayda yılda macun kullanıyorum, afedersiniz istifrar edince,kola içince veya ağız kokusu olmaması gereken durumlarda.
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    C Colouse 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar bir diş fırçasında ihtiyaç duymayacağı özellikler için niye fazladan para ödesin? Suyunu çıkaran denemeler bunlar :D
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    haktan24 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    ısıqlı mısıqlı moruq ıps ekranlı cart 700 kagıt oral b kullandım 150 liralık şimdide xiaomi nin dr-be fırcasını kullanıyorum elektrik dalgalı :D :D 200 aldım onuda hem kutusu hemde iki tane baslık cıktı içinden miss gibi 700 1000 küsürler gereksiz paralar
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    B Batuhangover01 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerek yok 150 liralık elektronik diş fırçaları da aynı işi yapıyor oral b 750 pro var memnunum
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    D dede17 (amdfusion ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aman diyim almayın aman paranızı çöpe atarsınız
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    C cand. 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gereksşz
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