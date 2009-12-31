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Dokunmatik ekranlı, bütçe dostu Samsung C3510 Genoa'nın ülkemizde satışına başlandı

9 yıl
527,8b
1
106
Diğer
knight
Haber Editörü
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LCD televizyon, ev sinema sistemi, beyaz eşya, dizüstü bilgisayar, dijital kamera, MP3 çalar ve cep telefonu gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, bir kaç gün önce internete sızan Corby ailesinin bütçe dostu üyesi C3510 Genoa'nın ülkemizde satışına başladı.

Hindistan'da Corby Pop; Avrupa ülkelerinde ise Genoa ismiyle satışa sunulan C3510, 103.9 x 55.4 x 12.9 mm ebatlarında - 92.2 gram ağırlığında dizaynıyla ve 2.8 inç 240x320 piksel, 262.144 renk görüntüleyebilen dokunmatik TFT ekranıyla dikkat çekiyor. 3.5 mm'lik jak girişi sayesinde teknoloji severlerin istediği kulaklığı kullanabilmesine olanak tanıyan yeni telefonda, 30 MB dahili bellek bulunuyor ve belleği yetersiz kaldığı durumlarda 8 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. USB veya Bluetooth v2.0 aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilen Genoa'da 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve FM radyonun da bulunduğunu hatırlatalım.

960 mAh lityum iyon bataryayla gelen Samsung C3510 Genoa, ülkemizde 330 TL civarında satılmakta.


http://www.gsmarena.com/samsung_c3510_corby_pop-3068.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacker13 3 yıl
## vold configuration file for the emulator/SDK


## This is the direct uevent device path to the SD slot on the device
#emu_media_path /devices/platform/goldfish_mmc.0/mmc_host/mmc0

dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/bcm_sdhc.3/mmc_host/mmc1



arkada§lar benim vold.fstab kodum bu sd kartla dahili hafizanin yeri nasil degisir bilen varmi ?
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar ben bu telefonun yaklaşık 3 yıldır kullanıcısıyım gerçekten mükemmel bir telefon, 3g ve WiFi sorunları dışında hiçbir sorunu yok. Çok dayanıklı bir telefon,arkaplan da müzik çalınabiliyor herkes sormuş donuyor felan diye,mesaj yazarken donuyorsa sizin telefonunuzda sorun vardır ben çok mesaj yazan bir insanım asla kısaltma falan da kullanmam hızlı da yazarım 3 yıldır bir kere bile donduğunu hatırlamıyorum, alan arkadaşlar çok iyi seçim yapmışşınız güle güle kullanın :)
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DH Misafiri 5 yıl
EKRAN KORUYUCUSUNU NASIL KAPATIRIM.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bu sahte arama ne amaçlı kullanılıyor yardımcı olursanız sevinirim
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Stateless Society 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar bu sahte arama ne amaçlı kullanılıyor yardımcı olursanız sevinirim


Masada oturuyorsunuz, muhabbet çok sıkıcı, kalkman lazım, veya para yok hesabı birine kitlicen, sahte aramaya basıyosun koyuyosun cebine, bi dk sonra telefon çalmaya başlıyor, açıp 'ne. bizim ev mi yanıyor, hemen geliyorum' diyip kalkıyorsun.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar herkeze meraba c3510 almayı düşünüyorum sizce almalımıyım kamerası 1.3 2. el alıyorum sizce alimmi ???
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telliibrahim 7 yıl
samsung böyle mavi pembe renkli ürünleri 1000 tl üstüne de yapsa çok güzel olacak sırf ciddi renkleri yüzünden samsung alamıyorum. Mavisi güzelmiş ama pembesi o kadar değil. Renk konusunda nokia'dan biraz örnek alsalar iyi olacak
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DH Misafiri 7 yıl
ben bu telefonun android olup olmadığını öğrenmek istiyorum . lütfen cevap verirmisiniz ?
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu telefon bende var oldukça yaygın çok ta güzel
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu telefondan alalı bir kaç ay oldu muhteşem tavsiye ederim ekranda sorun yok
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DH Misafiri 7 yıl
Birisinde gördüm çok hoşuma gitti ve bende almak istedim..
Rengi siyah fakat pembeleri beyazları bi ayrı güzelliğe sahip.
Özellikleri güzel ve bütçe dostu.
Dokunmatik bir telefonum olsun ama bütçesi düşük olsun diyosanız,
Samsung c3510 Genoa Tam size göre!
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