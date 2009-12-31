Dokunmatik ekranlı, bütçe dostu Samsung C3510 Genoa'nın ülkemizde satışına başlandı

LCD televizyon, ev sinema sistemi, beyaz eşya, dizüstü bilgisayar, dijital kamera, MP3 çalar ve cep telefonu gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, bir kaç gün önce internete sızan Corby ailesinin bütçe dostu üyesi C3510 Genoa'nın ülkemizde satışına başladı.

Hindistan'da Corby Pop; Avrupa ülkelerinde ise Genoa ismiyle satışa sunulan C3510, 103.9 x 55.4 x 12.9 mm ebatlarında - 92.2 gram ağırlığında dizaynıyla ve 2.8 inç 240x320 piksel, 262.144 renk görüntüleyebilen dokunmatik TFT ekranıyla dikkat çekiyor. 3.5 mm'lik jak girişi sayesinde teknoloji severlerin istediği kulaklığı kullanabilmesine olanak tanıyan yeni telefonda, 30 MB dahili bellek bulunuyor ve belleği yetersiz kaldığı durumlarda 8 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. USB veya Bluetooth v2.0 aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilen Genoa'da 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve FM radyonun da bulunduğunu hatırlatalım.

960 mAh lityum iyon bataryayla gelen Samsung C3510 Genoa, ülkemizde 330 TL civarında satılmakta.