Dokunmatik ekranlı LG GD510 Pop, üç yeni renge büründü

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, dokunmatik ekranlı ve sade tasarımlı GD510 Pop modeline üç yeni renk seçeneği ekledi.

Daha önce siyah ve gümüş renk alternatifleriyle teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılan GD510, dört band GSM şebekesi, EDGE bağlantısı, 11.2 mm kalınlık, 3.0 inç 240x400 piksel 262.144 renk TFT ekran (resistif), ivme sensörü, 42 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 3.2 megapiksel kamera, 320x240@15 FPS video kaydı, Bluetooth bağlantısı, RDS'li FM radyo, Facebook - Myspace - Twitter gibi sitelerle entegrasyon ve 900 mAh batarya gibi özellikler vaat ediyordu. Ek olarak cep telefonuyla beraber batarya şarjı için özel güneş panelini ayrıca satın alabiliyordunuz.

LG Mobile, mor, bordo ve pembe renkli GD510'ların ne zaman raflarda yerini alacağını açıklamadı fakat telefonlar 14 şubat tarihine kadar yetişirse bayanların memnun kalacağı şüphesiz.

http://www.gsmarena.com/nokia_x6_and_lg_gd510_pop_go_pink_for_valentines_day-news-1405.php