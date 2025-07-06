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    Güneş paneli kurulumunu 10 kat daha verimli hale getiren robot

    Yapay zekâ destekli LUMI robotu, güneş paneli kurulumunu 10 kat daha verimli hale getiriyor. Avustralya'da sahaya inecek robot, montaj hızını artırıp maliyetleri düşürecek.

    Güneş paneli kurulumunu 10 kat daha verimli hale getiren robot Tam Boyutta Gör
    Güneş tarlalarında panel montajını 10 kat daha verimli hale getiren robot, Avustralya’da sahaya iniyor. Luminous Robotics tarafından geliştirilen LUMI adlı robot, ağır panelleri taşıma ve yerleştirme görevini otomatikleştirerek kurulum sürecini çok daha hızlı hale getiriyor.

    Avustralya hükümeti tarafından da finanse edilen teknoloji, ABD merkezli Luminous Robotics tarafından endüstriyel ölçekteki güneş enerjisi projelerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Firmanın en yeni robotu LUMI Series 3 ise Avustralya'da devreye almaya hazırlanıyor. Yeni nesil robot, geleneksel montaj yöntemlerine kıyasla 10 kat daha fazla otomasyon sağlıyor. Bu da özellikle geniş çaplı güneş enerjisi santrallerinde hız, verimlilik ve iş güvenliği açısından büyük bir avantaj sunuyor.

    Robot sayesinde kurulumlar hızlanıyor, maliyet düşüyor

    Güneş paneli kurulumunu 10 kat daha verimli hale getiren robot Tam Boyutta Gör
    LUMI, yapay zekâ destekli "pick-and-place" teknolojisi sayesinde 36 kilogramlık panelleri insan gücüne ihtiyaç duymadan taşıyıp yerleştirebiliyor. Sahada çalışan teknisyenlerin yalnızca son sabitleme işlemini yapması yeterli oluyor. Böylece hem fiziksel iş yükü azalıyor hem de kurulum süresi ciddi ölçüde kısalıyor. Verilere göre robot, panellerin 3,5 kat daha hızlı monte edilmesini sağlıyor.

    Avustralya bu projeyle birlikte güneş enerjisi kurulumlarında bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyor. ARENA CEO’su Darren Miller, kurulum maliyetini watt başına 0,30 dolara, seviye bazlı elektrik maliyetini ise megavat saat başına 20 doların altına çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

    LUMI robotları, şimdiye kadar ABD’de test edilen projelerde maliyetleri düşürmeyi başardı. Avustralya ise bu teknolojinin ilk kez beş robotluk tam filoyla sahaya ineceği ülke olacak. Luminous Robotics, bu dağıtım sayesinde güneş enerjisi santrallerinin maliyetlerini yüzde 6,2 oranında azaltılabileceğini öngörüyor.

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