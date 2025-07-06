Güneş paneli kurulumunu 10 kat daha verimli hale getiren robot

Avustralya hükümeti tarafından da finanse edilen teknoloji, ABD merkezli Luminous Robotics tarafından endüstriyel ölçekteki güneş enerjisi projelerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Firmanın en yeni robotu LUMI Series 3 ise Avustralya'da devreye almaya hazırlanıyor. Yeni nesil robot, geleneksel montaj yöntemlerine kıyasla 10 kat daha fazla otomasyon sağlıyor. Bu da özellikle geniş çaplı güneş enerjisi santrallerinde hız, verimlilik ve iş güvenliği açısından büyük bir avantaj sunuyor.
Robot sayesinde kurulumlar hızlanıyor, maliyet düşüyor
Avustralya bu projeyle birlikte güneş enerjisi kurulumlarında bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyor. ARENA CEO’su Darren Miller, kurulum maliyetini watt başına 0,30 dolara, seviye bazlı elektrik maliyetini ise megavat saat başına 20 doların altına çekmeyi hedeflediklerini belirtti.
LUMI robotları, şimdiye kadar ABD’de test edilen projelerde maliyetleri düşürmeyi başardı. Avustralya ise bu teknolojinin ilk kez beş robotluk tam filoyla sahaya ineceği ülke olacak. Luminous Robotics, bu dağıtım sayesinde güneş enerjisi santrallerinin maliyetlerini yüzde 6,2 oranında azaltılabileceğini öngörüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: