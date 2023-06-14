Bulaşık makinesi tavsiyesi arayanlara en iyi bulaşık makineleri (2023)

- En iyi bulaşık makineleri
- 1️⃣ Arçelik 6155 | 5 programlı Inox bulaşık makinesi
- 2️⃣ Electrolux ESF2400OW | A+ 6 programlı tezgah üstü bulaşık makinesi
- 3️⃣ Arçelik 6144 | 4 programlı bulaşık makinesi
- 4️⃣ Samsung DW60M5042FS | A+ 4 programlı bulaşık makinesi
- 5️⃣ Hoover HF 3F54L0NW-17 | 5 programlı bulaşık makinesi
- 6️⃣ Altus AL 413 P | 3 programlı bulaşık makinesi
- 7️⃣ Profilo BMA6253EG | Yarı ankastre bulaşık makinesi
- 8️⃣ Beko BM 4044 A bulaşık makinesi
- 9️⃣ Hoover HDSN 1L380PB-17 | A+ 5 programlı ankastre bulaşık makinesi
- 🔟 LG DFC512FP | 9 programlı bulaşık makinesi
- Bulaşık makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Yorumlar
İyi bir deterjan kullandığınız sürece herhangi bir bulaşık makinesi (ucuz bulaşık makinesi modelleri bile) kahvaltı kaselerinizi ve yemek tabaklarınızı temizleyebilir. Ancak en iyi bulaşık makineleri zorlu işlerin üstesinden kolayca gelir. Peki, hangi marka bulaşık makinesi almalıyım? İşte tavsiye isteyenler için 2023'ün en memnun kalınan bulaşık makineleri:
|Marka - Model 🍽️
|Fiyat 🏷️
|Arçelik 6155
|12.999 TL
|Electrolux ESF2400OW
|8.499 TL
|Arçelik 6144
|8.772 TL
|Samsung DW60M5042FS
|10.599 TL
|Hoover Hf 3F54L0NW-17
|6.299 TL
|Altus 413 P
|8.095 TL
|Profilo BMA6253EG
|10.089 TL
|Beko BM 4044
|9.999 TL
|Hoover HDSN 1L380PB-17
|6.199 TL
|LG DFC512FP
|15.999 TL
|Beko BM 3043
|11.099 TL
Bulaşık makinelerine yapılan yorumlar dikkate alındığında; en iyi bulaşık makinesi markaları sıralamasında Arçelik, Electrolux ve Hoover bulunuyor. 2023'te satın alınabilecek bulaşık makinesi tavsiyesi olarak da Arçelik 6144, Altus 413 P, Profilo BMA6253EG modelleri; ucuz fiyatlı, enerji tasarruflu ve çok sayıda satılmalarıyla birçok kullanıcı tarafından öneriliyor.
1️⃣ Arçelik 6155 | 5 programlı Inox bulaşık makinesi
- Program sayısı: 5
- Enerji sınıfı: D
- Ses seviyesi: 47 dBA
- Kapasite: 14 kişilik
- Yıllık enerji tüketimi: 237 kWh
- Su tüketimi: 11.5 L
- Diğer özellikler: Bardak koruma sistemi, Otomatik kapı açma özelliği, HijyenMax, Ekstra kurutma
- Ölçüler: 60 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik)
Arçelik 6155 kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Arçelik kalitesi ve güvencesi. Her zamanki gibi harika. Kullanımı kolay, görünümü çok şık. Umarım uzun yıllar sorunsuz kullanırız.
✍🏻 Ben çeyizime aldım ama tanıdığım kullanıyor ve çok memnun özellikle araştırarak aldım. Zaten piyasada en kalitelisi ve en çok tercih edilen buymuş, duruşu da çok güzel.
2️⃣ Electrolux ESF2400OW | A+ 6 programlı tezgah üstü bulaşık makinesi
- Program sayısı: 6 (4 yıkama sıcaklığı)
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 52 dB
- Kapasite: 6 kişilik
- Yıllık enerji tüketimi: 174 kWh
- Su tüketimi: 6.5 L
- Diğer özellikler: Thermo Efficient sistem, Gecikmeli başlatma, 20 dakika Party programı
- Ölçüler: 43.8 cm (yükseklik) x 55 cm (genişlik) x 50 cm (derinlik)
Electrolux ESF2400OW kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Temizlikte normal bir makinedan hiçbir farkı yok. Tencere tava koyup yıkadığımız bile oluyor. Bol bardak kirlettiğimiz günlerde parti programı gerçekten hayat kurtarıcı. Diğer zamanlarda genelde 1 saat 15 dk'lık programı kullanıyoruz. Son derece memnunuz. Tavsiye ederiz.
✍🏻 Gerçekten tek başına yaşayan herkese lazım. Eğer evinizde bulaşık makinesi yoksa çok kaliteli ve güzel. Electrolux kalitesi tartışılmaz.
3️⃣ Arçelik 6144 | 4 programlı bulaşık makinesi
- Program sayısı: 4
- Enerji sınıfı: E
- Ses seviyesi: 48 dBA
- Kapasite: 14 kişilik
- Yıllık enerji tüketimi: 266 kWh
- Su tüketimi: 12.9 L
- Diğer özellikler: Çocuk kilidi, HijyenMax, Ekstra kurutma
- Ölçüler: 60 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik)
Arçelik 6144 kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Arçelik kalitesi tek kelimeyle harika; kargolama süreci de gayet hızlıydı. Makine geldikten sonra hemen servis kaydını açtık, gelip kurdular. Güzel geniş ve temiz yıkıyor.
✍🏻 Mükemmel kalitede. Arçelik ayrıcalığıyla elimize ulaştı, ertesi gün hemen gelip kurdular. Çok memnun kaldım, teşekkürler.
4️⃣ Samsung DW60M5042FS | A+ 4 programlı bulaşık makinesi
- Program sayısı: 4
- Kapasite: 13 kişilik
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Yıllık enerji tüketimi: 295 kWh
- Gürültü düzeyi: 52 dBA
- Diğer özellikler: Geniş LED ekran, Kolay yükseklik ayarı, Yarım yük
- Ölçüler: 59.8 cm (genişlik) x 84.5 cm (yükseklik) x 60 cm (derinlik)
Samsung DW60M5042FS kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Tüm beyaz eşyalarımızı Samsung ile değiştirdik. Servis hızlı ve profesyonel ürünler, son derece dayanıklı ve kullanışlı. Özellikle inox olanı beğenerek aldık; gayet güzel performans sergiledi.
✍🏻 Anneme almıştım, gayet memnun. İçine parlatıcı da koyduk, bulaşıklar tertemiz parlayarak çıkıyor. Memnun kaldık.
5️⃣ Hoover HF 3F54L0NW-17 | 5 programlı bulaşık makinesi
- Program sayısı: 5
- Enerji verimliliği sınıfı: F
- Kapasite: 13 kişilik
- Ses seviyesi: 54 dBA
- Su tüketimi: 11.7 L
- Enerji tüketimi (100 döngü): 103 kWh
- Diğer özellikler: NFC, Wizard uygulamasından kontrol, Sesli program bitiş uyarısı
- Ölçüler: 85 cm (yükseklik) x 62 cm (genişlik) x 60 cm (derinlik)
Hoover HF 3F54L0NW-17 kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Sipariş verir vermez iki günde sapasağlam elime ulaştı. Hemen servisi aradım, ertesi gün geldiler ve güzel bir şekilde kurulumu yapıp anlatıp gittiler. Hiç öyle pahalı markalara para vermeye gerek yokmuş. Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Tertemiz yıkıyor tabii ki ancak kullandığınız bulaşık tableti de önemli. Kesinlikle tavsiye ediyorum İyi ki bunu almışım diyorum. Harika! Görünüşü, kullanımı hepsi güzel. Basit kullanım yormuyor. 5 program var çok çok yeter.
✍🏻 Güzel makine, program sayısı yeterli. Markalara çok para vermeye gerek yok. Hemen kurulumu yapıldı, kargo hızlıydı, tavsiye ediyorum.
6️⃣ Altus AL 413 P | 3 programlı bulaşık makinesi
- Program sayısı: 3
- Kapasite: 13 kişilik
- Enerji sınıfı: E
- Ses seviyesi: 52 dBA
- Yıllık enerji tüketimi: 262 kWh
- Diğer özellikler: Çocuk kilidi, Yarım yük yıkama, Bardak koruma sistemi
- Ölçüler: 59.5 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik)
Altus AL 413 P kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Bir haftadır kullanıyoruz. Kullanımı gayet rahat ve kolay. Altus her zaman tercih ettiğim bir markadır, bugüne kadar hiç sorun yaşamadım.
✍🏻 Arçelik üretiminde, birebir aynı kalite. Parayı isme değil, kullanım faydasına vermek bu olsa gerek.
7️⃣ Profilo BMA6253EG | Yarı ankastre bulaşık makinesi
- Program sayısı: 6
- Enerji verimlilik sınıfı: D
- Kapasite: 13 kişilik
- Ses seviyesi: 48 dBA
- Su tüketimi: 9.5 L
- Diğer özellikler: HijyenEkstra, Yarım yük yıkama, Akıllı deterjan dozaj sistemi, Ayarlanabilen üst sepet
- Ölçüler: 81.5 cm (yükseklik) x 59.8 cm (genişlik) x 57.3 cm (derinlik)
Profilo BMA6253EG kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Makineyı alalı bir ay oldu artık yorum yapabilirim. Bosch'un en üst segment makinesini kullanıyordum, ona ragmen beni memnun etti. Bu makine gerçekten çok iyi; yıkaması kurutması tavsiye edilir. Ankastre model; alırken buna dikkat edin.
✍🏻 Ürün hasarsız ulaştı. Makine, uzun programda güzel yıkıyor. Çok memnunuz.
8️⃣ Beko BM 4044 A bulaşık makinesi
- Program sayısı: 4
- Enerji sınıfı: E
- Kapasite: 14 kişilik
- Ses seviyesi: 48 dBA
- Yıllık enerji tüketimi: 266 kWh
- Su tüketimi: 12.9 L
- Diğer özellikler: HijyenMax, Ekstra parlaklık/kurutma fonksiyonu, Bardak koruma sistemi
- Ölçüler: 85 cm (yükseklik) x 59.8 cm (genişlik) x 60 cm (derinlik)
Beko BM 4044 kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Önceki bulaşık makinesi çok kirli çıkarıyordu. Kurulum yapıldıktan sonra, artık beyazlaşmış bardakları yıkadım. Bardaklar ilk günkü gibi oldu. Kullanımı kolay, güzel bir ürün.
✍🏻 Modeli ve yıkama özelliği çok iyi. Artık bulaşıkları sudan geçirmeden makinaya koyuyorum ve sonuç harika.
9️⃣ Hoover HDSN 1L380PB-17 | A+ 5 programlı ankastre bulaşık makinesi
- Program sayısı: 5
- Enerji verimliliği sınıfı: F
- Kapasite: 13 kişilik
- Ses seviyesi: 53 dBA
- Enerji tüketimi (100 döngü): 103 kWh
- Ölçüler: 82 cm (yükseklik) x 59.8 cm (genişlik) x 57 cm (derinlik)
Hoover HDSN 1L380PB-17 kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Büyük olmasa da şüpheyle aldığım makine beni çok şaşırttı. Mükemmel yıkama, sessiz ve uygulaması sayesinde cep telefonundan takip ve müdahale işin başka güzel tarafları. Tüm olumsuz değerlendirmeleri yok sayıp gönül rahatlığıyla alınıp kullanılabilecek bir makine. Teşekkürler Hoover.
✍🏻 Gayet güzel bir ürün. Wi-Fi ağına bağlanıp uzaktan kontrol etmek ve bildirim almak güzel.
🔟 LG DFC512FP | 9 programlı bulaşık makinesi
- Program sayısı: 4
- Enerji sınıfı: E
- Kapasite: 14 kişilik
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9.6 L
- Diğer özellikler: Inverter DirectDrive motor, Turbo program, SmartRack Plus, Sessiz çalışma, ThinQ
- Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 60 cm (derinlik) x 85 cm (yükseklik)
LG DFC512FP kullanıcı yorumları 💬
✍🏻 Biraz kullandıktan sonra yorum yapmak istedim. En kısa programda bile çok iyi temizliyor, hayran kaldık. Diğer markaların tasarımları ilgimizi çekmedi. Eşimle birlikte uzun araştırmalar sonucu bu makinede karar kıldık. Şarkıyla açılıp şarkıyla kapanıyor; çok keyifli. Ekonomik programı 3 saat 34 dk. Rengi ve duruşu da çok iyi. Tüm beyaz eşyaları LG mi alsak diye düşünüyoruz. Fiyatı, tasarımı ve performansı çok iyi.
✍🏻 LG kalitesi kendini belli ediyor.
Bulaşık makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Kullanım şekli (solo, ankastre, tezgah üstü)
- Kapasite
- Program sayısı
- Enerji sınıfı
- Ses seviyesi
- Sensör teknolojisi
- Ekstra özellikler
- Motor garantisi
En İyi Bulaşık Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1732Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi