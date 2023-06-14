Bulaşık makinesi tavsiyesi arayanlara en iyi bulaşık makineleri (2023)

İyi bir deterjan kullandığınız sürece herhangi bir bulaşık makinesi (ucuz bulaşık makinesi modelleri bile) kahvaltı kaselerinizi ve yemek tabaklarınızı temizleyebilir. Ancak en iyi bulaşık makineleri zorlu işlerin üstesinden kolayca gelir. Peki, hangi marka bulaşık makinesi almalıyım? İşte tavsiye isteyenler için 2023'ün en memnun kalınan bulaşık makineleri:

Bulaşık makinelerine yapılan yorumlar dikkate alındığında; en iyi bulaşık makinesi markaları sıralamasında Arçelik, Electrolux ve Hoover bulunuyor. 2023'te satın alınabilecek bulaşık makinesi tavsiyesi olarak da Arçelik 6144, Altus 413 P, Profilo BMA6253EG modelleri; ucuz fiyatlı, enerji tasarruflu ve çok sayıda satılmalarıyla birçok kullanıcı tarafından öneriliyor.

1️⃣ Arçelik 6155 | 5 programlı Inox bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör Arçelik 6155, en iyi bulaşık makinesi tavsiye isteyenlere önereceğimiz modellerin başında geliyor. Kaliteli beyaz eşya denildiğinde akla ilk gelen markalardan Arçelik’in 5 programlı bulaşık makinesi, leke tutmayan inox görünümüyle oldukça şık duruyor. Inox bulaşık makinesi arıyorsanız kesinlikle bu modele bakmalısınız. Program sayısı : 5

: 5 Enerji sınıfı: D

D Ses seviyesi: 47 dBA

47 dBA Kapasite : 14 kişilik

: 14 kişilik Yıllık enerji tüketimi: 237 kWh

237 kWh Su tüketimi: 11.5 L

11.5 L Diğer özellikler : Bardak koruma sistemi, Otomatik kapı açma özelliği, HijyenMax, Ekstra kurutma

: Bardak koruma sistemi, Otomatik kapı açma özelliği, HijyenMax, Ekstra kurutma Ölçüler : 60 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik) Arçelik 6155 kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Arçelik kalitesi ve güvencesi. Her zamanki gibi harika. Kullanımı kolay, görünümü çok şık. Umarım uzun yıllar sorunsuz kullanırız. ✍🏻 Ben çeyizime aldım ama tanıdığım kullanıyor ve çok memnun özellikle araştırarak aldım. Zaten piyasada en kalitelisi ve en çok tercih edilen buymuş, duruşu da çok güzel.

2️⃣ Electrolux ESF2400OW | A+ 6 programlı tezgah üstü bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör Electrolux ESF2400OW, en memnun kalınan bulaşık makinesi modelleri arasında. Tezgah üstü bulaşık makinesi arıyorsanız, Electrolux’ün bu modeline bakmalısınız. Kompakt solo bulaşık makinesi, yoğun, normal, hızlı veya ekonomik, her tip bulaşığınız için programlara sahip. Makinenin özellikle 20 dakika party programı dikkat çekici. Kalabalık misafir geldiğinde mutfağı temizlemek için yanlarından ayrılmanıza gerek kalmayacak. Program sayısı: 6 (4 yıkama sıcaklığı)

6 (4 yıkama sıcaklığı) Enerji verimlilik sınıfı : F

: F Ses seviyesi: 52 dB

52 dB Kapasite : 6 kişilik

: 6 kişilik Yıllık enerji tüketimi : 174 kWh

: 174 kWh Su tüketimi: 6.5 L

6.5 L Diğer özellikler : Thermo Efficient sistem, Gecikmeli başlatma, 20 dakika Party programı

: Thermo Efficient sistem, Gecikmeli başlatma, 20 dakika Party programı Ölçüler : 43.8 cm (yükseklik) x 55 cm (genişlik) x 50 cm (derinlik) Electrolux ESF2400OW kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Temizlikte normal bir makinedan hiçbir farkı yok. Tencere tava koyup yıkadığımız bile oluyor. Bol bardak kirlettiğimiz günlerde parti programı gerçekten hayat kurtarıcı. Diğer zamanlarda genelde 1 saat 15 dk'lık programı kullanıyoruz. Son derece memnunuz. Tavsiye ederiz. ✍🏻 Gerçekten tek başına yaşayan herkese lazım. Eğer evinizde bulaşık makinesi yoksa çok kaliteli ve güzel. Electrolux kalitesi tartışılmaz.

3️⃣ Arçelik 6144 | 4 programlı bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör En iyi bulaşık makinesi hangi marka? Bulaşık makinesi fiyatları göz önüne alındığında, hem fiyat hem de kalite açısından en uygun modelleri sunan marka Arçelik diyebiliriz. Arçelik bulaşık makinelerine bakıyorsanız ve tercihiniz inox yerine beyaz ise 4 programlı 6144 modelini düşünmelisiniz. Program sayısı: 4

4 Enerji sınıfı : E

: E Ses seviyesi: 48 dBA

48 dBA Kapasite : 14 kişilik

: 14 kişilik Yıllık enerji tüketimi : 266 kWh

: 266 kWh Su tüketimi : 12.9 L

: 12.9 L Diğer özellikler: Çocuk kilidi, HijyenMax, Ekstra kurutma

Çocuk kilidi, HijyenMax, Ekstra kurutma Ölçüler : 60 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik) Arçelik 6144 kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Arçelik kalitesi tek kelimeyle harika; kargolama süreci de gayet hızlıydı. Makine geldikten sonra hemen servis kaydını açtık, gelip kurdular. Güzel geniş ve temiz yıkıyor. ✍🏻 Mükemmel kalitede. Arçelik ayrıcalığıyla elimize ulaştı, ertesi gün hemen gelip kurdular. Çok memnun kaldım, teşekkürler.

4️⃣ Samsung DW60M5042FS | A+ 4 programlı bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör Samsung bulaşık makineleri fiyatları biraz yüksektir ancak hem özellikli hem de şık tasarımlı bulaşık makinesi arıyorsanız, Samsung’un modellerine bakmalısınız. A+ 4 programlı bulaşık makinesi DW60M5042FS tavsiyemizdir. Bulaşık yıkama programınızı rahat bir şekilde takip edebileceğiniz büyük LED ekran, farklı boyutlardaki bulaşıkları kolayca yerleştirebilmeniz için yükseklik ayarı, az çıkan bulaşıklarınızı hızlı ve tasarruflu şekilde yıkamanız için yarım yük ayarı gibi güzel özelliklere sahip. Program sayısı: 4

4 Kapasite : 13 kişilik

: 13 kişilik Enerji verimlilik sınıfı : F

: F Yıllık enerji tüketimi: 295 kWh

295 kWh Gürültü düzeyi: 52 dBA

52 dBA Diğer özellikler: Geniş LED ekran, Kolay yükseklik ayarı, Yarım yük

Geniş LED ekran, Kolay yükseklik ayarı, Yarım yük Ölçüler : 59.8 cm (genişlik) x 84.5 cm (yükseklik) x 60 cm (derinlik) Samsung DW60M5042FS kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Tüm beyaz eşyalarımızı Samsung ile değiştirdik. Servis hızlı ve profesyonel ürünler, son derece dayanıklı ve kullanışlı. Özellikle inox olanı beğenerek aldık; gayet güzel performans sergiledi. ✍🏻 Anneme almıştım, gayet memnun. İçine parlatıcı da koyduk, bulaşıklar tertemiz parlayarak çıkıyor. Memnun kaldık.

5️⃣ Hoover HF 3F54L0NW-17 | 5 programlı bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör Hoover, 2023’ün en iyi bulaşık makine markaları arasında. Geniş kapasiteli bulaşık makinesi arıyorsanız HF 3F54L0NW-17 modelini öneririz. Hoover bulaşık makinesi, NFC bağlantısına sahip. Peki, bu ne işe yarıyor? NFC teknolojisiyle telefonunuz ile makine arasında bağlantı kurarak performans ve yıkama özelliklerini değerlendirebilir ve ilave programlara erişebilirsiniz. H-DISH 300 akıllı bulaşık makinesi, ileri otomatik filtre temizliği teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Program sayısı : 5

: 5 Enerji verimliliği sınıfı: F

F Kapasite : 13 kişilik

: 13 kişilik Ses seviyesi: 54 dBA

54 dBA Su tüketimi: 11.7 L

11.7 L Enerji tüketimi (100 döngü): 103 kWh

103 kWh Diğer özellikler : NFC, Wizard uygulamasından kontrol, Sesli program bitiş uyarısı

: NFC, Wizard uygulamasından kontrol, Sesli program bitiş uyarısı Ölçüler : 85 cm (yükseklik) x 62 cm (genişlik) x 60 cm (derinlik) Hoover HF 3F54L0NW-17 kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Sipariş verir vermez iki günde sapasağlam elime ulaştı. Hemen servisi aradım, ertesi gün geldiler ve güzel bir şekilde kurulumu yapıp anlatıp gittiler. Hiç öyle pahalı markalara para vermeye gerek yokmuş. Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Tertemiz yıkıyor tabii ki ancak kullandığınız bulaşık tableti de önemli. Kesinlikle tavsiye ediyorum İyi ki bunu almışım diyorum. Harika! Görünüşü, kullanımı hepsi güzel. Basit kullanım yormuyor. 5 program var çok çok yeter. ✍🏻 Güzel makine, program sayısı yeterli. Markalara çok para vermeye gerek yok. Hemen kurulumu yapıldı, kargo hızlıydı, tavsiye ediyorum.

6️⃣ Altus AL 413 P | 3 programlı bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör Altus, çok tercih edilen beyaz eşya markalarından. Altus 413 P, ucuz bulaşık makinesi modellerine bakanlar için tavsiyemizdir. 3 programlı beyaz bulaşık makinesi, geniş kapasiteye sahip. NFC, LED ekran gibi bulaşık makinesinin fiyatını artıran özellikler sizin için gereksizse uygun fiyatlı Altus bulaşık makinesini tercih edebilirsiniz. Program sayısı : 3

: 3 Kapasite : 13 kişilik

: 13 kişilik Enerji sınıfı : E

: E Ses seviyesi : 52 dBA

: 52 dBA Yıllık enerji tüketimi : 262 kWh

: 262 kWh Diğer özellikler : Çocuk kilidi, Yarım yük yıkama, Bardak koruma sistemi

: Çocuk kilidi, Yarım yük yıkama, Bardak koruma sistemi Ölçüler : 59.5 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik) Altus AL 413 P kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Bir haftadır kullanıyoruz. Kullanımı gayet rahat ve kolay. Altus her zaman tercih ettiğim bir markadır, bugüne kadar hiç sorun yaşamadım. ✍🏻 Arçelik üretiminde, birebir aynı kalite. Parayı isme değil, kullanım faydasına vermek bu olsa gerek.

7️⃣ Profilo BMA6253EG | Yarı ankastre bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör Profilo, bulaşık makinesi en iyi marka sıralamasında üst sıralarda. Profilo bulaşık makinesi tavsiye isteyenlere, 6 programlı model BMA6253EG’yi öneririz. Bulaşık makinesi, yarı ankastre olmasıyla mutfağınızda çok şık duracak. Program sayısı: 6

6 Enerji verimlilik sınıfı : D

: D Kapasite : 13 kişilik

: 13 kişilik Ses seviyesi : 48 dBA

: 48 dBA Su tüketimi : 9.5 L

: 9.5 L Diğer özellikler: HijyenEkstra, Yarım yük yıkama, Akıllı deterjan dozaj sistemi, Ayarlanabilen üst sepet

HijyenEkstra, Yarım yük yıkama, Akıllı deterjan dozaj sistemi, Ayarlanabilen üst sepet Ölçüler : 81.5 cm (yükseklik) x 59.8 cm (genişlik) x 57.3 cm (derinlik) Profilo BMA6253EG kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Makineyı alalı bir ay oldu artık yorum yapabilirim. Bosch'un en üst segment makinesini kullanıyordum, ona ragmen beni memnun etti. Bu makine gerçekten çok iyi; yıkaması kurutması tavsiye edilir. Ankastre model; alırken buna dikkat edin. ✍🏻 Ürün hasarsız ulaştı. Makine, uzun programda güzel yıkıyor. Çok memnunuz.

8️⃣ Beko BM 4044 A bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör Beko BM 4044 A, içi geniş bulaşık makinesi bakıyorsanız değerlendirebileceğiniz modellerden biri. Bosh bulaşık makinesi fiyatları biraz pahalı olsa da 14 kişilik antrasit bulaşık makinesi BM 4044 modeli uygun. Mutfağınız için siyah bulaşık makinesi bakıyorsanız, değerlendirebilirsiniz. Program sayısı : 4

: 4 Enerji sınıfı: E

E Kapasite : 14 kişilik

: 14 kişilik Ses seviyesi: 48 dBA

48 dBA Yıllık enerji tüketimi : 266 kWh

: 266 kWh Su tüketimi : 12.9 L

: 12.9 L Diğer özellikler : HijyenMax, Ekstra parlaklık/kurutma fonksiyonu, Bardak koruma sistemi

: HijyenMax, Ekstra parlaklık/kurutma fonksiyonu, Bardak koruma sistemi Ölçüler : 85 cm (yükseklik) x 59.8 cm (genişlik) x 60 cm (derinlik) Beko BM 4044 kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Önceki bulaşık makinesi çok kirli çıkarıyordu. Kurulum yapıldıktan sonra, artık beyazlaşmış bardakları yıkadım. Bardaklar ilk günkü gibi oldu. Kullanımı kolay, güzel bir ürün. ✍🏻 Modeli ve yıkama özelliği çok iyi. Artık bulaşıkları sudan geçirmeden makinaya koyuyorum ve sonuç harika.

9️⃣ Hoover HDSN 1L380PB-17 | A+ 5 programlı ankastre bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör 5 programlı bulaşık makinesi Hoover HDSN 1L380PB-17, sesle kontrol, total care bakım programı, otomatik filtre temizleme, WiFi ve Bluetooth bağlantı özellikleriyle dikkat çekiyor. Hoover bulaşık makinesi fiyat olarak da oldukça uygun. Program sayısı : 5

: 5 Enerji verimliliği sınıfı: F

F Kapasite : 13 kişilik

: 13 kişilik Ses seviyesi : 53 dBA

: 53 dBA Enerji tüketimi (100 döngü) : 103 kWh

: 103 kWh Ölçüler : 82 cm (yükseklik) x 59.8 cm (genişlik) x 57 cm (derinlik) Hoover HDSN 1L380PB-17 kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Büyük olmasa da şüpheyle aldığım makine beni çok şaşırttı. Mükemmel yıkama, sessiz ve uygulaması sayesinde cep telefonundan takip ve müdahale işin başka güzel tarafları. Tüm olumsuz değerlendirmeleri yok sayıp gönül rahatlığıyla alınıp kullanılabilecek bir makine. Teşekkürler Hoover. ✍🏻 Gayet güzel bir ürün. Wi-Fi ağına bağlanıp uzaktan kontrol etmek ve bildirim almak güzel.

🔟 LG DFC512FP | 9 programlı bulaşık makinesi Tam Boyutta Gör LG bulaşık makinesi modellerine mi bakıyorsunuz? QuadWash teknolojisi, LED kontrol ekranı, 10 yıl motor garantisi ile öne çıkan LG DFC512FP modelini tavsiye ederiz. Çift bölge yıkama özelliğiyle aşırı kirli tencere ve tavalarınızı etkili bir şekilde yıkarken hassas bulaşıklarınızı nazikçe yıkıyor. Akıllı telefondan kontrol edilebilen A++ bulaşık makinesi, özelliklerine göre uygun fiyatlı. Program sayısı : 4

: 4 Enerji sınıfı : E

: E Kapasite : 14 kişilik

: 14 kişilik Ses seviyesi : 46 dB

: 46 dB Su tüketimi: 9.6 L

9.6 L Diğer özellikler : Inverter DirectDrive motor, Turbo program, SmartRack Plus, Sessiz çalışma, ThinQ

: Inverter DirectDrive motor, Turbo program, SmartRack Plus, Sessiz çalışma, ThinQ Ölçüler : 60 cm (genişlik) x 60 cm (derinlik) x 85 cm (yükseklik) LG DFC512FP kullanıcı yorumları 💬 ✍🏻 Biraz kullandıktan sonra yorum yapmak istedim. En kısa programda bile çok iyi temizliyor, hayran kaldık. Diğer markaların tasarımları ilgimizi çekmedi. Eşimle birlikte uzun araştırmalar sonucu bu makinede karar kıldık. Şarkıyla açılıp şarkıyla kapanıyor; çok keyifli. Ekonomik programı 3 saat 34 dk. Rengi ve duruşu da çok iyi. Tüm beyaz eşyaları LG mi alsak diye düşünüyoruz. Fiyatı, tasarımı ve performansı çok iyi. ✍🏻 LG kalitesi kendini belli ediyor. En iyi çamaşır kurutma makinesi tavsiyeleri 1 gün önce eklendi

Bulaşık makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör En iyi bulaşık makinesi nasıl seçilir? İşte bulaşık makinesi alma aşamasında marka ve model seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar: Kullanım şekli (solo, ankastre, tezgah üstü) Kapasite Program sayısı Enerji sınıfı Ses seviyesi Sensör teknolojisi Ekstra özellikler Motor garantisi

En İyi Bulaşık Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1732

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