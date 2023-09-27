DonanımHaber yeni Haber Editörü arıyor!

Tam Boyutta Gör 1999 yılından beri teknoloji yayıncılığı içerikleri üreten DonanımHaber ekibinin parçası olmak isteyen Haber Editörü çalışma arkadaşları arıyoruz. DonanımHaber’deki içeriklere katkı sağlamak isteyen tecrübeli veya tecrübesiz herkesin başvurularını bekliyoruz.

Her gün farklı sektörlerden çok sayıda içeriğin üretildiği DonanımHaber ailesine katılacak yeni editörler arıyoruz. Türkiye’nin en köklü ve büyük teknoloji portalı DonanımHaber’i her ay 20 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret ediyor. Siz de milyonlara ulaşmak ve dev platformun bir parçası olmak isterseniz bize katılabilirsiniz.

DonanımHaber SEO başarı hikayesi 10 ay önce eklendi

Bugüne kadar DonanımHaber kariyerine yarı zamanlı editör olarak başlayan birçok çalışma arkadaşımız, kendilerini geliştirme ve farklı departmanlarımızda tam zamanlı çalışma imkanı elde etti. Ailemizin parçası olmak isteyen, teknolojiye ilgi duyan, gündemi takip etmeyi seven, Türkçeyi etkili kullanabilen, dil bilgisi kurallarına hakim tüm adayların başvurularını bekliyoruz.

Uygun Pozisyonlar:

Teknoloji Editörü

Otomobil Editörü

Bilim ve Uzay Editörü

Başvuru için: DonanımHaber Başvuru Formu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.