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    DonanımHaber yeni Haber Editörü arıyor!

    DonanımHaber bünyesinde teknoloji, bilim ve otomobil konularında içerek üretecek çalışma arkadaşları arıyoruz. Haber Editörü olarak çalışmak isteyen teknoloji meraklılarının başvurularını bekliyoruz.
    DonanımHaber yeni Haber Editörü arıyor! Tam Boyutta Gör
    1999 yılından beri teknoloji yayıncılığı içerikleri üreten DonanımHaber ekibinin parçası olmak isteyen Haber Editörü çalışma arkadaşları arıyoruz. DonanımHaber’deki içeriklere katkı sağlamak isteyen tecrübeli veya tecrübesiz herkesin başvurularını bekliyoruz.

    Her gün farklı sektörlerden çok sayıda içeriğin üretildiği DonanımHaber ailesine katılacak yeni editörler arıyoruz. Türkiye’nin en köklü ve büyük teknoloji portalı DonanımHaber’i her ay 20 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret ediyor. Siz de milyonlara ulaşmak ve dev platformun bir parçası olmak isterseniz bize katılabilirsiniz.

    Bugüne kadar DonanımHaber kariyerine yarı zamanlı editör olarak başlayan birçok çalışma arkadaşımız, kendilerini geliştirme ve farklı departmanlarımızda tam zamanlı çalışma imkanı elde etti. Ailemizin parçası olmak isteyen, teknolojiye ilgi duyan, gündemi takip etmeyi seven, Türkçeyi etkili kullanabilen, dil bilgisi kurallarına hakim tüm adayların başvurularını bekliyoruz.

    Uygun Pozisyonlar:

    • Teknoloji Editörü
    • Otomobil Editörü
    • Bilim ve Uzay Editörü

    Başvuru için: DonanımHaber Başvuru Formu

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Forumdan Konular

    altıma işedim amfoter metaller kodlama kargom teslim edildi görünüyor ama gelmedi bir kızın kimsin sorusuna cevap lg klima yorumları

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