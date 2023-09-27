DonanımHaber yeni Haber Editörü arıyor!

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Bugüne kadar DonanımHaber kariyerine yarı zamanlı editör olarak başlayan birçok çalışma arkadaşımız, kendilerini geliştirme ve farklı departmanlarımızda tam zamanlı çalışma imkanı elde etti. Ailemizin parçası olmak isteyen, teknolojiye ilgi duyan, gündemi takip etmeyi seven, Türkçeyi etkili kullanabilen, dil bilgisi kurallarına hakim tüm adayların başvurularını bekliyoruz.
Uygun Pozisyonlar:
- Teknoloji Editörü
- Otomobil Editörü
- Bilim ve Uzay Editörü
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.