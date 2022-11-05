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    DonanımHaber'i Google'da daha mı çok görmeye başladınız? Bir sebebi var!

    Türkiye'nin en büyük ve köklü teknoloji sitesi DonanımHaber, hızla büyümeye devam ediyor! Özellikle son iki yılda uyguladığımız stratejik SEO çalışmalarıyla heyecan verici büyüme rakamlarına ulaştık.
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    DonanımHaber SEO case study Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber olarak, dünyada ve Türkiye'de yaşanan teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ederken, bir yandan da daha fazla teknolojisevere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda küresel ölçekte %90, Türkiye'de ise %99 pazar payıyla insanların internete açıldığı kapı olan Google'daki görünürlüğümüzü artırmak için etik yayıncılık ilkelerinden ödün vermeden SEO(arama motoru optimizasyonu) çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

    Milyonlarca teknolojisevere ulaştık

    Özellikle son 20 ayda hayata geçirdiğimiz yüzlerce SEO optimizasyonuyla heyecan verici büyüme rakamlarına ulaştık. Öyle ki yaptığımız çalışmalar sonucu Google aramalarındaki görünürlüğümüz geçtiğimiz yıla kıyasla %264 artarken, sadece Google aramadan elde ettiğimiz trafik ise %189 arttı.

    Türkiye'nin en büyük ve en köklü teknoloji platformu olmanın verdiği sorumluluğu üzerimizde taşıyoruz. Bu sebeple SEO'ya bütüncül bir şekilde yaklaşıp çalışmalarımızı Google arama gibi tek bir kanalla sınırlandırmadık. Öyle ki Google Haberler ve Google Keşfet için de birçok çalışmaya imza attık. Elbette bu çalışmalarımız da sonuçsuz kalmadı. Peki tüm bunları nasıl başardık?

    Neler yaptık?

    • Tarama bütçesi optimizasyonları sayesinde, Google'ın web sitemizi daha hızlı ve efektif taramasını sağladık.
    • Hız optimizasyonlarından tutun da kodlama yapımıza kadar her sayfa türü için çok sayıda sayfa içi teknik SEO optimizasyonu gerçekleştirdik.
    • Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için onlarca UI & UX çalışmaları gerçekleştirdik.
    • Site içi linkleme kurgularını yeniden yapılandırdık.
    • İçeriklerimizi daha iyi sınıflandırabilmek için kategorizasyon ve kümeleme çalışmaları gerçekleştirdik.
    • Mevcut içeriklerimizi optimize ettik ve teknolojiseverlerin çokça merak ettiği konularla ilgili onlarcasını DH'nin zengin içerik kütüphanesine kazandırdık.
    • Google Search'e ek olarak, Google News ve Google Discover kanalları için optimizasyonlar gerçekleştirdik.
    • Rakip ve sektör analizleri gerçekleştirerek, trendlere ve Google algoritamalarına hızlıca uyum sağladık.
    • Ve onlarcası...

    Daha fazla teknolojisevere ulaşmanın verdiği haklı sevinci, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. SEO çalışmalarımız gerek anasayfa gerekse de forum kanadında hız kesmeden devam ediyor. İlerleyen süreçlerde büyüme rakamlarımıza yeni bir rekor daha ekleceğimize inancımız tam. 

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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