DonanımHaber'i Google'da daha mı çok görmeye başladınız? Bir sebebi var!

Tam Boyutta Gör DonanımHaber olarak, dünyada ve Türkiye'de yaşanan teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ederken, bir yandan da daha fazla teknolojisevere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda küresel ölçekte %90, Türkiye'de ise %99 pazar payıyla insanların internete açıldığı kapı olan Google'daki görünürlüğümüzü artırmak için etik yayıncılık ilkelerinden ödün vermeden SEO(arama motoru optimizasyonu) çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Milyonlarca teknolojisevere ulaştık

Özellikle son 20 ayda hayata geçirdiğimiz yüzlerce SEO optimizasyonuyla heyecan verici büyüme rakamlarına ulaştık. Öyle ki yaptığımız çalışmalar sonucu Google aramalarındaki görünürlüğümüz geçtiğimiz yıla kıyasla %264 artarken, sadece Google aramadan elde ettiğimiz trafik ise %189 arttı.

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Türkiye'nin en büyük ve en köklü teknoloji platformu olmanın verdiği sorumluluğu üzerimizde taşıyoruz. Bu sebeple SEO'ya bütüncül bir şekilde yaklaşıp çalışmalarımızı Google arama gibi tek bir kanalla sınırlandırmadık. Öyle ki Google Haberler ve Google Keşfet için de birçok çalışmaya imza attık. Elbette bu çalışmalarımız da sonuçsuz kalmadı. Peki tüm bunları nasıl başardık?

Neler yaptık?

Tarama bütçesi optimizasyonları sayesinde, Google'ın web sitemizi daha hızlı ve efektif taramasını sağladık.

Hız optimizasyonlarından tutun da kodlama yapımıza kadar her sayfa türü için çok sayıda sayfa içi teknik SEO optimizasyonu gerçekleştirdik.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için onlarca UI & UX çalışmaları gerçekleştirdik.

Site içi linkleme kurgularını yeniden yapılandırdık.

İçeriklerimizi daha iyi sınıflandırabilmek için kategorizasyon ve kümeleme çalışmaları gerçekleştirdik.

Mevcut içeriklerimizi optimize ettik ve teknolojiseverlerin çokça merak ettiği konularla ilgili onlarcasını DH'nin zengin içerik kütüphanesine kazandırdık.

Google Search'e ek olarak, Google News ve Google Discover kanalları için optimizasyonlar gerçekleştirdik.

Rakip ve sektör analizleri gerçekleştirerek, trendlere ve Google algoritamalarına hızlıca uyum sağladık.

Ve onlarcası...

Daha fazla teknolojisevere ulaşmanın verdiği haklı sevinci, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. SEO çalışmalarımız gerek anasayfa gerekse de forum kanadında hız kesmeden devam ediyor. İlerleyen süreçlerde büyüme rakamlarımıza yeni bir rekor daha ekleceğimize inancımız tam.

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