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Dr. Eric Schmidt'in Nexus S'i (?) gün yüzüne çıkardığı söyleşinin videosu yayınlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,7b
1
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Gün içersinde sizlere Eric Schmidt'in Web 2.0 zirvesine konuşmacı olarak katıldığını ve Android 2.3 Gingerbread'in desteklediği NFC teknolojisinin kısa tanıtımı esnasında "açıklanan firma" tarafından üretilen ancak "tanıtılmayan" bir telefon dediği; ancak muhtemelen Google'ın ikici nesil Nexus'u olacak olan Nexus S'i kullandığını sizlere aktarmıştık.

Zirve düzenleyen şirketlerden O'Reilly Media, Youtube üzerinden Dr.Eric Schmidt'le yapılan söyleşinin videosunu yayınladı. Yaklaşık 45 dakika olan videonın başında muhtemelen ikinci nesil Nexus olan Android 2.3'lü "tanıtılmayan akıllı telefonu" görebilirsiniz.


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