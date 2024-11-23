WhatsApp'ta yıllardır olan özellik Google Mesajlar'a geliyor

Tam Boyutta Gör Google, Google Mesajlar uygulamasındaki sohbetleri yedeklemeyi çok daha basit hale getiriyor. Yeni yedekleme seçeneği, konuşmaları, fotoğrafları, videoları ve fazlasını yedekleyip kolayca geri yüklemenize imkan verecek. Google hesabınıza giriş yaptığınızda konuşmalar otomatik olarak geri yüklenecek.

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Yedekleme ve Geri Yükleme seçeneği doğrudan Google Mesajlar uygulamasında görünecek; böylece yedekleme başlatmak için Ayarlar bölümüne gitmenize gerek kalmayacak. “Medyayı yalnızca WiFi üzerinden senkronize et” seçeneği olacak. Mobil interneti sınırlı olan veya kullanmak istemeyenler için bu kullanışlı olacaktır.

Google, yedeklemenin uçtan uca şifrelemeyle korunacağını söylüyor.

Bu yeni bir şey değil, çünkü Android telefonlar yıllardır mesajları yedekleyebiliyordu ancak mesaj yedeklemesi sistem tarafından gerçekleştiriliyordu. Yeni yedekleme özelliği mesajlaşma uygulaması tarafından gerçekleştiriliyor.

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