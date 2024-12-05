Samsung, Gemini'yi güç tuşuna yerleştirmeyi düşünüyor

Google Asistan'a benzer şekilde, Gemini de “Hey Google" diyerek çağrılıyor. Ancak, güç düğmesi özelliği kullanıcı deneyimini iyileştirmenin bir parçası olarak etkileyici bir entegrasyon olacak.
Google uygulamasının artık kullanıcıya yan düğmeye basılı tutarak Gemini'yi nasıl çağırabileceği konusunda bilgi veren kodlara sahip olması, Samsung'un bu işlevi yakında eklemeyi planladığını gösteriyor. Bu değişikliğin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor ancak yaklaşan One UI 7 sürümünde kullanılabilir olması mümkün. Hatta yeni Samsung Galaxy S25 serisinin kurulum ekranında bile görebiliriz. Her durumda, Samsung'un yan düğmeyi alternatif asistanlara açmasını görmek güzel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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