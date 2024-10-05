Google, Android cihazlar için yeni hırsızlık koruması özelliklerini sundu

Android cihazlara hırsızlığa karşı koruma özellikleri geliyor
Hırsızlık Algılama Kilidi, telefonunuzu kullanırken birisinin aniden telefonunuzu alıp almadığını algılamak için cihazın sensörlerini, WiFi bağlantısını ve akıllı cihaz bağlantılarını kullanacak. Telefonunuz çalınırsa, kişisel verilerinize yetkisiz erişime karşı ekranı otomatik olarak kilitleyecek.
Uzaktan Kilitleme, telefonunuz çalınırsa android.com/lock adresine giderek uzaktan kilitleyebileceksiniz. Kimliğinizi telefon numarasıyla doğrulamanız ve güvenlik sorusunu yanıtlamanız gerekecek. Google, bu özelliğin Cihazımı Bul’a giriş yapmaktan daha hızlı olduğunu söylüyor.
Google, hırsızlığa karşı koruma özelliklerini yakında kararlı bir güncellemeyle Android 10 ve üzeri yüklü tüm cihazlara verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.