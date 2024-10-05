Google, Android cihazlar için yeni hırsızlık koruması özelliklerini sundu

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Tam Boyutta Gör Google, Android 10 ve daha yeni sürüm yüklü cihazlar için yeni hırsızlığa karşı koruma özelliklerini kullanıma sunmaya başladı. Anti Theft özellikleri, Google Play Hizmetleri 24.40.33 beta sürümünde mevcut.

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Android cihazlara hırsızlığa karşı koruma özellikleri geliyor

Tam Boyutta Gör Kullanıma sunulduğunda, Ayarlar uygulamasında Hırsızlık Koruması aramasıyla veya yeniden tasarlanmış Google hizmetleri sayfasında Kişisel ve cihaz güvenliği altından erişilebilecek.

Hırsızlık Algılama Kilidi, telefonunuzu kullanırken birisinin aniden telefonunuzu alıp almadığını algılamak için cihazın sensörlerini, WiFi bağlantısını ve akıllı cihaz bağlantılarını kullanacak. Telefonunuz çalınırsa, kişisel verilerinize yetkisiz erişime karşı ekranı otomatik olarak kilitleyecek.

Tam Boyutta Gör Çevrimdışı Cihaz Kilidi özelliği, birisi telefonunuzu çalıp takip edilmesini önlemek için interneti kapatırsa çalışmaya başlayacak. Bunun için Google, iki koşuldan bahsediyor; Telefonunuzu kilidi açık kullanmanız gerekiyor ve ekranı günde en fazla iki kez kilitleyebiliyorsunuz.

Uzaktan Kilitleme, telefonunuz çalınırsa android.com/lock adresine giderek uzaktan kilitleyebileceksiniz. Kimliğinizi telefon numarasıyla doğrulamanız ve güvenlik sorusunu yanıtlamanız gerekecek. Google, bu özelliğin Cihazımı Bul’a giriş yapmaktan daha hızlı olduğunu söylüyor.

Google, hırsızlığa karşı koruma özelliklerini yakında kararlı bir güncellemeyle Android 10 ve üzeri yüklü tüm cihazlara verecek.

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Google, Android için yeni hırsızlık koruması özelliklerini sundu