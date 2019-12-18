DRAM piyasasından kötü haber

Son 1 yıl öncesine kadar toplanan sistemlerde hatırı sayılır bir bütçe payına sahip RAM’ler şu günlerde oldukça uygun seviyeye inmiş durumda. Son gelen rapor mevcut fiyatların çok da uzun ömürlü olmayacağına işaret ediyor.

Talep artışı ve stok fiyatları

TrendForce’un son raporuna göre önümüzdeki yılın 2. çeyreğinden itibaren RAM fiyatlarında artış yaşanacak. 2. çeyreğe kadar fiyatları tutacak etken stok fazlalığı olarak gösteriliyor. Fiyat artışını tetikleyecek nedenlere baktığımızda ise halihazırda artmaya başlayan stok fiyatları ve normalde her yılın ilk dönemlerinde artan talebin bu sefer piyasada daha etkili bir seviyede beklenmesi gösteriliyor.

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Son olarak pazarlardaki dengeleri inceleyecek olursak, PC DRAM ve mobil cihaz piyasasında fiyatlarda çeyreksel bazda düşüş yaşanması beklenirken sunucu segmentinde yaşanacak fiyat artışı durumu dengeleyecek ve ilk çeyreğin yanı sıra içinde bulunduğumuz son çeyrekte fiyatlarda değişiklik gözlemlenmeyecek. Son olarak GDDDR5’in artık terkedilmesine bağlı GDDR6 belleklere artan talep sonucunda küçük de olsa bir fiyat artışının yaşanması olası görülüyor.

https://hexus.net/business/news/components/137897-dram-spot-prices-begun-rebound-says-trendforce/