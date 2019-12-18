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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 30 kişi burada

    DRAM piyasasından kötü haber

    Uzun bir süredir sistem toplayacak ya da yükseltmeye gideceklerin yüzünü güldüren DRAM fiyatları bu seviyede uzun bir süre kalmayacak.
    2 sa.
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Son 1 yıl öncesine kadar toplanan sistemlerde hatırı sayılır bir bütçe payına sahip RAM’ler şu günlerde oldukça uygun seviyeye inmiş durumda. Son gelen rapor mevcut fiyatların çok da uzun ömürlü olmayacağına işaret ediyor.

    DRAM piyasasından kötü haber

    Talep artışı ve stok fiyatları

    TrendForce’un son raporuna göre önümüzdeki yılın 2. çeyreğinden itibaren RAM fiyatlarında artış yaşanacak. 2. çeyreğe kadar fiyatları tutacak etken stok fazlalığı olarak gösteriliyor. Fiyat artışını tetikleyecek nedenlere baktığımızda ise halihazırda artmaya başlayan stok fiyatları ve normalde her yılın ilk dönemlerinde artan talebin bu sefer piyasada daha etkili bir seviyede beklenmesi gösteriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen Threadripper 3960X delid edildi: direkt yonga soğutması ve 64 çekirdek için devre izi"

    Son olarak pazarlardaki dengeleri inceleyecek olursak, PC DRAM ve mobil cihaz piyasasında fiyatlarda çeyreksel bazda düşüş yaşanması beklenirken sunucu segmentinde yaşanacak fiyat artışı durumu dengeleyecek ve ilk çeyreğin yanı sıra içinde bulunduğumuz son çeyrekte fiyatlarda değişiklik gözlemlenmeyecek. Son olarak GDDDR5’in artık terkedilmesine bağlı GDDR6 belleklere artan talep sonucunda küçük de olsa bir fiyat artışının yaşanması olası görülüyor.



    https://hexus.net/business/news/components/137897-dram-spot-prices-begun-rebound-says-trendforce/ Yorum Yaz
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    GokhanMaths 2 sa. en beğenilen
    aa su basmış fabrikayı hele işe bak ya sanki dere yatağına yapmışız fabrikayı her sene bir felaket
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    Gökay16 1 sa. yeni yorumcu
    Yükselen Güney Kore ekonomisin bir numaralı ihracat ve gelir kapısı ram piyasası. Bu kadar basit bir devre üretim hattından bu kadar kar yapılması çok abest. Anakartlar her sene yeniden tasarlanıyor, dünya kadar devre elemanı, özelliklerine göre varyasyonlara ayrılıp %10 kar ile ancak satılıyor. Bu ram üreticileri %300 den aşağı kazancı kafi görmüyor...
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    sheff2x 1 sa.
    Bende diyorum dram piyasasının kötü haberi nerede kaldı. Özlemiştik uzun zamandır bir aksilik yoktu meydanda.
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    2019daDHyekatilmak 2 sa.
    Yağmur yağdı böyle oldu. Kaynanam çalıyor ben satıyorum bu ne ya drama yapmasınlar
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    Sky_Vision 2 sa.
    ram fabrikasında personel can kurtaran yeleği, patronlar para sayma makinesi almış meteorolojiden gelen yağmur haberini bekliyor. eee bu kadar zahmete biraz zam yapsınlar.
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    GokhanMaths 2 sa. en beğenilen
    aa su basmış fabrikayı hele işe bak ya sanki dere yatağına yapmışız fabrikayı her sene bir felaket
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    ERIKCI 2 sa.
    Aaaaaaaaaaaaaaa hiç böyle olmazdı yaww
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