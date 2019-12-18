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    Ryzen Threadripper 3960X delid edildi: direkt yonga soğutması ve 64 çekirdek için devre izi

    AMD’nin Ryzen Threadripper işlemci ailesi yüksek performans arayan kullanıcılar tarafından yakın takip ediledursun hız aşlırtma uzmanı Roman işlemci üzerinde gerçekleştirdiği denemesini yayınladı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Zen 2 mimarisini temel alan yeni Ryzen Threadripper çözümleri performansı ve fiyatı nedeniyle performansa öncelik veren kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Hız aşırtma uzmanı Roman Hartung’un eline geçen yongada uygulanan delid bazı detayları ortaya çıkardı.

     

    Ryzen Threadripper 3960X üzerinde yapılan denemede işlemcinin ısı dağıtıcısını tutan bileşenlerden ara materyal jiletle kesildikten sonra önceden 170 dereceye ulaştırılan fırına sürülen işlemci burada 20 saniye tutularak IHS ile yonga arasındaki lehimin yumuşak bir kıvama geçmesi sağlanmış.

    Ryzen Threadripper 3960X delid edildi: direkt yonga soğutması ve 64 çekirdek için devre izi
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    Ardından daha önce EPYC modellerinde delid uygulaması amaçlı bizzat der8auer tarafından geliştirilen araçla IHS’den ayrılan model, sıvı metalin de uygulanmasıyla Heatkiller IV PRO soğutucu bloğu ile teste tabi tutulmuş.

    Ryzen Threadripper 3960X delid edildi: direkt yonga soğutması ve 64 çekirdek için devre izi
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    PCB’nin gün yüzüne çıkmasıyla PCB’de dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülebilen baskılı devre izi PCB’de 4 tane yonga kümesine daha yer olduğunu anlatıyor olabilir. Bu da 64 çekirdek 128 izlekli Ryzen Threadripper iddialarını doğruluyor.

    Ryzen Threadripper 3960X delid edildi: direkt yonga soğutması ve 64 çekirdek için devre izi
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    Sonuç

    Delid işleminden önce 4.3 GHz’de 1.392V gerilim altında Cinebench R20’de 86 dereceye ulaşırken tehlikeli delid işleminin ardından kullanılan direkt yonga soğutma tekniği sayesinde 80 dereceye düşürülebilmiş. Sonuç pek de memnun edici seviyede değil.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 3900X 5.62 GHz’e aşırtıldı, 5.92 GHz’deki Core i9-9920X’i solladı"

    Buna neden olarak Roman Hartung, her ne kadar anakart üzerindeki soket bileşenlerinden bazılarını söküp modifikasyona gitse de henüz tam manasıyla temas sağlanamadığının altını çiziyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 24 izlek 48 izlekli işlemcisini direkt yonga tipi soğutmayla nereye kadar taşıyabilirim sorusunun cevabını arayan kullanıcılar için güzel haberler alabiliriz.

     



    https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3970x-3960x-delidding-direct-die-cooling-tested/ Yorum Yaz
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Sky_Vision 1 sa.
    g3420 ile daha çok haber görmek istiyorum. bırakın threadripper ları filan asıl g3420 ye yoğunlaşın !! ne zaman geliyor, fiyatı ne olacak , 4 ekran kartlı kuruluma izin veriyor mu ? bize bunlarla gelin !!
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    Mutlak.Sıfır 1 sa.
    Editör arkadaş böyle haberler yaparak ne yapmak nereye varmak istemektedir? 7700k gibi 4 çekirdekli efsanelerin, G4560 gibi 2 çekirdekli zamanının ötesinde olan işlemcinin varlığını bilmeyip 64 çekirdekli haberler yapması Dh ailesi olarak bizleri tedirgin etmiştir. Editör arkadaş derhal bu duruma son vermeli ve bütünlüğümüzü koruma çağrısı yapmalıdır.
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