Ryzen Threadripper 3960X delid edildi: direkt yonga soğutması ve 64 çekirdek için devre izi

Zen 2 mimarisini temel alan yeni Ryzen Threadripper çözümleri performansı ve fiyatı nedeniyle performansa öncelik veren kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Hız aşırtma uzmanı Roman Hartung’un eline geçen yongada uygulanan delid bazı detayları ortaya çıkardı.

Ryzen Threadripper 3960X üzerinde yapılan denemede işlemcinin ısı dağıtıcısını tutan bileşenlerden ara materyal jiletle kesildikten sonra önceden 170 dereceye ulaştırılan fırına sürülen işlemci burada 20 saniye tutularak IHS ile yonga arasındaki lehimin yumuşak bir kıvama geçmesi sağlanmış.

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Ardından daha önce EPYC modellerinde delid uygulaması amaçlı bizzat der8auer tarafından geliştirilen araçla IHS’den ayrılan model, sıvı metalin de uygulanmasıyla Heatkiller IV PRO soğutucu bloğu ile teste tabi tutulmuş.

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PCB’nin gün yüzüne çıkmasıyla PCB’de dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülebilen baskılı devre izi PCB’de 4 tane yonga kümesine daha yer olduğunu anlatıyor olabilir. Bu da 64 çekirdek 128 izlekli Ryzen Threadripper iddialarını doğruluyor.

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Sonuç

Delid işleminden önce 4.3 GHz’de 1.392V gerilim altında Cinebench R20’de 86 dereceye ulaşırken tehlikeli delid işleminin ardından kullanılan direkt yonga soğutma tekniği sayesinde 80 dereceye düşürülebilmiş. Sonuç pek de memnun edici seviyede değil.

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Buna neden olarak Roman Hartung, her ne kadar anakart üzerindeki soket bileşenlerinden bazılarını söküp modifikasyona gitse de henüz tam manasıyla temas sağlanamadığının altını çiziyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 24 izlek 48 izlekli işlemcisini direkt yonga tipi soğutmayla nereye kadar taşıyabilirim sorusunun cevabını arayan kullanıcılar için güzel haberler alabiliriz.

https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3970x-3960x-delidding-direct-die-cooling-tested/