DreameBot D10s Plus süpürge 65 gün size iş bırakmıyor

Tam Boyutta Gör Evlerimizde temizlik için artık vazgeçilmezler arasında yerini alan robot süpürgeler zaman içerisinde kendisini çok geliştirdi. Şu anda en uzun süre herhangi bir cihaz temizliği gerekmeden kullanım sağlaması en önemli odak noktası durumunda.

DreameBot D10s Plus özellikleri ve fiyatı

DreameBot D10s Plus robot süpürge firmanın en zeki ürünü unvanını aldı. Haftalarca bir temizlik gerektirmeden çalışmasının yanı sıra yapay zekâ teknolojilerini kullanarak çok daha verimli temizlik yapabiliyor.

Merdiven çıkabilen ve temizleyebilen robot süpürge! 14 sa. önce eklendi

DreameBot D10s Plus modeli DualBoost 1.0 otomatik boşaltım teknolojisi ile hızlı bir şekilde haznesini ana istasyona boşaltabiliyor. Haznede 4 litrelik bir toz torbası mevcut ve E12 filtresi ile partiküllerin kaçması da engelleniyor. Ürün toplamda 65 güne kadar kendi temizliğini yapabiliyor.

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LiDAR ve yapay zekâ bir araya gelerek odanın çok hızlı bir şekilde haritasını çıkarıyor. Buna göre de kullanıcıya temizlik tavsiyelerinde bulunuyor. Ayrıca hiçbir noktayı açıkta bırakmıyor. Cihaz 5000Pa emiş gücüne sahip. 5200mAh bataryası ile 280 dakikaya kadar kullanılabiliyor. Süpürge 550$ olarak satılacak.

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DreameBot D10s Pro ise bir istasyona sahip değil ve hazneleri biraz daha büyük. Yine yapay zekâ ve LiDAR sistemleri ile gelişmiş haritalama yapabiliyor. Bu süpürgenin fiyatı ise 400$ olarak belirlenmiş.

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