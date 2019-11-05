Dropbox’ın 100GB dosya paylaşım uygulaması Transfer betadan çıktı

Bu yaz, Dropbox tarafından tanıtılan dosya paylaşım özelliği, kapalı beta olarak kullanıcılara sunulmuştu. Özelliğin amacı, uzun zamandır Dropbox’ta var olan dosya paylaşım sürecine çözümü getirmek olarak açıklanmıştı. Her zaman dosya paylaşımı yapabilen kullanıcılar, bu dosyalara yapılan değişiklikleri de karşı tarafla otomatik olarak paylaşmış oluyordu. Bu durum her ne kadar ortak çalışmalar için faydalı olsa da örneğin bir müşteriye atılacak son ürün için kullanılamaz demekti.

Transfer adı verilen hizmette, alıcının herhangi bir hesaba sahip olması gerekmiyor. Gönderici, kendi depolama alanındaki dilediği sayıda dosyanın bir kopyasını otomatik olarak oluşturmuş oluyor ve bu dosyalar, karşı tarafla paylaşılıyor. Dropbox’ın aktardığı tahmini kullanım senaryosu da tam olarak son kullanıcıya yönelik ürünlerin paylaşılmasını konu alıyor.

Ücretsiz kullanıcılar için gönderim üst limiti sadece 100MB

Bildiğiniz üzere farklı abonelik ücretleriyle farklı hesap tipleri sunan Dropbox, Transfer için de gönderebileceğiniz maksimum dosya boyutunu bunlar sayesinde belirliyor. Basic paket sahibi, yani ücretsiz kullanıcılar tek seferde 100MB boyuta kadar dosyaları paylaşabiliyor. Plus ve Business Standard hesapları için ise bu kapasite 2GB’a çıkıyor. Professional, Business Advanced, Enterprise ve Education hesapları ise en yüksek olan 100GB kapasiteyi tek seferde kullanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Play’den satın alacağınız her içerik için puan kazanacaksınız"

Transferler otomatik olarak yedi günün ardından kullanılamaz hâle geliyor fakat en üst seviye aboneliğe sahip kişi ve kurumlar, bu süreyi 7, 30, 60 ya da 90 gün olarak yeniden tanımlayabiliyor.

https://blog.dropbox.com/topics/product-tips/dropbox-transfer-available