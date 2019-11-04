Google Play’den satın alacağınız her içerik için puan kazanacaksınız

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Google Play uygulama mağazası bugün itibariyle en çok uygulama barındıran ve en çok indirme rakamına sahip platform konumunda. Ne var ki bunu bir türlü satın alımlara yansıtamıyor ve gelir anlamında Apple’ın yarısı kadar kalıyor. Google bunu değiştirmekte kararlı.

Play Points nedir?

Geçtiğimiz yıl Japonya’da deneme sürecine başlayan Play Points programı global yolculuğuna ABD’den çıkıyor. ABD’li kullanıcılar Google Play üzerinde satın aldıkları her türlü içerik için puan kazanacak.

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Google Play ücretli uygulamalar, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler kullanıcıya puan getirecek. Haftalık öne çıkan uygulamalar ve promosyonlar da puan sistemine dahil. Her bir dolar harcama karşılığında seviyenize göre puan kazanacaksınız.

Programda 4 seviye yer alıyor. En üst Premium seviyede her 1 dolar için 1.4 puan kazanılıyor. Kazandığınız puanları Google Play kredilerine çevirebiliyor veya sivil toplum örgütlerine bağışlayabiliyorsunuz.

Satın almayı teşvik edecek bir program gibi görünse de temelinde sürekli satın alım yapma mantığı var. Yani sürekli satın alım yapıyorsanız veya abonelik ödüyorsanız Premium seviyeye kadar çıkmanız mümkün. Ancak bu sıklık düşmeye başlarsa seviyeniz de düşüyor. Play Points sekmesi arama çubuğundaki çizgi menüde yer alıyor. Gelecek yıl daha fazla ülkede program kullanıma açılacak.

https://www.engadget.com/2019/11/04/google-play-points-program-now-available-us/