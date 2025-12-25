Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    “Süper Grip” tehlikesi: DSÖ, yoğun grip salgını nedeniyle aşı olmayı önerdi

    DSÖ, Avrupa’da erken ve yoğun başlayan grip sezonuna karşı uyardı. Vakaların çoğundan A(H3N2) alt kolu K sorumlu. Kurum, artan salgına karşı aşı olmanın kritik olduğunu vurguluyor.

    DSÖ, yoğun grip salgını nedeniyle aşı olmayı önerdi Tam Boyutta Gör
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa genelinde alışılmadık derecede erken ve yoğun seyreden grip sezonu nedeniyle ülkeleri uyarırken, özellikle aşı olmanın bu dönemde kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Kurumun açıklamasına göre Avrupa Bölgesi’ndeki 38 ülkenin 27’sinde grip aktivitesi yüksek veya çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda ve bazı ülkelerde sağlık sistemleri ciddi baskı altında bulunuyor.

    DSÖ verileri, İrlanda, Kırgızistan, Karadağ, Sırbistan, Slovenya ve Birleşik Krallık’ta grip benzeri belirtilerle test edilen hastaların yarısından fazlasının influenza virüsü taşıdığını ortaya koyuyor. Bu yılki grip sezonunun, önceki yıllara kıyasla yaklaşık dört hafta daha erken başladığı belirtilirken hızlı yayılımın başlıca nedeni olarak A(H3N2) alt kolu K olarak tanımlanan yeni varyant gösteriliyor. Bu varyantın, Avrupa genelinde doğrulanmış vakaların yüzde 90’ına kadarını oluşturduğu ifade ediliyor.

    Süper Grip olarak tanımlanıyor

    Uzmanlar, alt kolu K’nın yol açtığı enfeksiyonları “Süper Grip” olarak adlandırıyor. Bu varyant, influenza A(H3N2) virüsünün genetik olarak farklılaşmış bir alt grubu olarak tanımlanıyor.

    DSÖ, yoğun grip salgını nedeniyle aşı olmayı önerdi Tam Boyutta Gör
    DSÖ yetkilileri ise söz konusu varyantın klasik mevsimsel gripten daha ağır seyirli olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Ancak toplumda bu varyanta karşı yeterli bağışıklık oluşmamış olması vaka sayılarının kısa sürede hızla artmasına yol açıyor.

    Yetkililer, grip sezonunun Aralık sonu ile Ocak veya Şubat aylarında zirve yapmasının beklendiğini ve bu dönemin tatil günleriyle çakışmasının ek riskler oluşturduğunu belirtiyor. Aile ziyaretleri ve kalabalık buluşmaların artması, virüsün daha hızlı yayılmasına zemin hazırlayabilir. DSÖ, bu nedenle özellikle yılın bu döneminde bireysel önlemlerin ve aşılama oranlarının kritik olduğunu vurguluyor.

    Grip aşısı en güçlü silah

    Aşılara ilişkin ilk veriler ise DSÖ’nün tavsiyesini destekler nitelikte. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, mevcut grip aşılarının çocuklar ve ergenlerde hastaneye başvuruları önlemede yüzde 70-75, yetişkinlerde ise yüzde 30-40 oranında etkili olduğunu açıkladı. Ajans, dolaşımdaki yeni alt kola rağmen aşıların özellikle ağır hastalık ve hastaneye yatış riskini azalttığını belirtti.

    DSÖ ve sağlık otoriteleri, mevcut tablo karşısında grip aşısının halen en güçlü savunma aracı olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Aşının tek başına enfeksiyonu tamamen önlemeyebileceği belirtilse de, ciddi hastalık, komplikasyonlar ve hastaneye yatış riskini belirgin biçimde azalttığı vurgulanıyor.

    Kaynakça https://www.theguardian.com/society/2025/dec/17/new-flu-strain-sweeping-across-europe-is-putting-pressure-on-healthcare-says-who https://www.who.int/europe/news/item/17-12-2025-more-than-half-of-who-european-region-experiencing-intense--early-influenza-season-driven-by-new-strain
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    steam key eve fiber kablo çektirme ücreti fiat punto paket sıralaması thomas calculus pdf bir kadın size kardeşim diyorsa

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR 18 HX
    MSI NB VECTOR 18 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum