“Süper Grip” tehlikesi: DSÖ, yoğun grip salgını nedeniyle aşı olmayı önerdi

DSÖ verileri, İrlanda, Kırgızistan, Karadağ, Sırbistan, Slovenya ve Birleşik Krallık’ta grip benzeri belirtilerle test edilen hastaların yarısından fazlasının influenza virüsü taşıdığını ortaya koyuyor. Bu yılki grip sezonunun, önceki yıllara kıyasla yaklaşık dört hafta daha erken başladığı belirtilirken hızlı yayılımın başlıca nedeni olarak A(H3N2) alt kolu K olarak tanımlanan yeni varyant gösteriliyor. Bu varyantın, Avrupa genelinde doğrulanmış vakaların yüzde 90’ına kadarını oluşturduğu ifade ediliyor.
Süper Grip olarak tanımlanıyor
Uzmanlar, alt kolu K’nın yol açtığı enfeksiyonları “Süper Grip” olarak adlandırıyor. Bu varyant, influenza A(H3N2) virüsünün genetik olarak farklılaşmış bir alt grubu olarak tanımlanıyor.
Yetkililer, grip sezonunun Aralık sonu ile Ocak veya Şubat aylarında zirve yapmasının beklendiğini ve bu dönemin tatil günleriyle çakışmasının ek riskler oluşturduğunu belirtiyor. Aile ziyaretleri ve kalabalık buluşmaların artması, virüsün daha hızlı yayılmasına zemin hazırlayabilir. DSÖ, bu nedenle özellikle yılın bu döneminde bireysel önlemlerin ve aşılama oranlarının kritik olduğunu vurguluyor.
Grip aşısı en güçlü silah
Aşılara ilişkin ilk veriler ise DSÖ’nün tavsiyesini destekler nitelikte. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, mevcut grip aşılarının çocuklar ve ergenlerde hastaneye başvuruları önlemede yüzde 70-75, yetişkinlerde ise yüzde 30-40 oranında etkili olduğunu açıkladı. Ajans, dolaşımdaki yeni alt kola rağmen aşıların özellikle ağır hastalık ve hastaneye yatış riskini azalttığını belirtti.
DSÖ ve sağlık otoriteleri, mevcut tablo karşısında grip aşısının halen en güçlü savunma aracı olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Aşının tek başına enfeksiyonu tamamen önlemeyebileceği belirtilse de, ciddi hastalık, komplikasyonlar ve hastaneye yatış riskini belirgin biçimde azalttığı vurgulanıyor.