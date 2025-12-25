“Süper Grip” tehlikesi: DSÖ, yoğun grip salgını nedeniyle aşı olmayı önerdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa genelinde alışılmadık derecede erken ve yoğun seyreden grip sezonu nedeniyle ülkeleri uyarırken, özellikle aşı olmanın bu dönemde kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Kurumun açıklamasına göre Avrupa Bölgesi’ndeki 38 ülkenin 27’sinde grip aktivitesi yüksek veya çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda ve bazı ülkelerde sağlık sistemleri ciddi baskı altında bulunuyor.

DSÖ verileri, İrlanda, Kırgızistan, Karadağ, Sırbistan, Slovenya ve Birleşik Krallık’ta grip benzeri belirtilerle test edilen hastaların yarısından fazlasının influenza virüsü taşıdığını ortaya koyuyor. Bu yılki grip sezonunun, önceki yıllara kıyasla yaklaşık dört hafta daha erken başladığı belirtilirken hızlı yayılımın başlıca nedeni olarak A(H3N2) alt kolu K olarak tanımlanan yeni varyant gösteriliyor. Bu varyantın, Avrupa genelinde doğrulanmış vakaların yüzde 90’ına kadarını oluşturduğu ifade ediliyor.

Süper Grip olarak tanımlanıyor

Uzmanlar, alt kolu K’nın yol açtığı enfeksiyonları “Süper Grip” olarak adlandırıyor. Bu varyant, influenza A(H3N2) virüsünün genetik olarak farklılaşmış bir alt grubu olarak tanımlanıyor.

Tam Boyutta Gör DSÖ yetkilileri ise söz konusu varyantın klasik mevsimsel gripten daha ağır seyirli olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Ancak toplumda bu varyanta karşı yeterli bağışıklık oluşmamış olması vaka sayılarının kısa sürede hızla artmasına yol açıyor.

Yetkililer, grip sezonunun Aralık sonu ile Ocak veya Şubat aylarında zirve yapmasının beklendiğini ve bu dönemin tatil günleriyle çakışmasının ek riskler oluşturduğunu belirtiyor. Aile ziyaretleri ve kalabalık buluşmaların artması, virüsün daha hızlı yayılmasına zemin hazırlayabilir. DSÖ, bu nedenle özellikle yılın bu döneminde bireysel önlemlerin ve aşılama oranlarının kritik olduğunu vurguluyor.

Grip aşısı en güçlü silah

Aşılara ilişkin ilk veriler ise DSÖ’nün tavsiyesini destekler nitelikte. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, mevcut grip aşılarının çocuklar ve ergenlerde hastaneye başvuruları önlemede yüzde 70-75, yetişkinlerde ise yüzde 30-40 oranında etkili olduğunu açıkladı. Ajans, dolaşımdaki yeni alt kola rağmen aşıların özellikle ağır hastalık ve hastaneye yatış riskini azalttığını belirtti.

DSÖ ve sağlık otoriteleri, mevcut tablo karşısında grip aşısının halen en güçlü savunma aracı olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Aşının tek başına enfeksiyonu tamamen önlemeyebileceği belirtilse de, ciddi hastalık, komplikasyonlar ve hastaneye yatış riskini belirgin biçimde azalttığı vurgulanıyor.

