Dubai Airshow’da Türk markaları sergileniyor

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Dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden Dubai Airshow 2023'te havacılık başta olmak üzere farklı alanlardan birçok Türk şirketi sergileniyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai şehrinde başlayan Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor.

180'den fazla ticari, özel ve askeri uçağın sergilendiği etkinlikte, havacılık alanından 300'den fazla konuşmacı yer alıyor. 20 ülkenin pavilyonlarıyla yer aldığı fuarda, en inovatif ürün ve teknolojiler katılımcılara sunuluyor.

Boeing, Airbus gibi sektörün öne çıkan firmalarına ev sahipliği yapan etkinlikte Türkiye'yi 8 şirket temsil ediyor.

Fuarda ürünlerini sergileyen Türk şirketler arasında; Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık, Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic ve Transvaro yer alıyor. Şirketler fuarda en gelişmiş ürünlerini tanıtarak küresel işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

F 35, F16-60, JF 17'nin aralarında bulunduğu birçok uçağın uçuş gösterisine de ev sahipliği yapan etkinlik, 17 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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