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    Dubai Airshow’da Türk markaları sergileniyor

    Dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden birisi olan Dubai Airshow 2023'te havacılık başta olmak üzere farklı alanlardan birçok Türk şirketi görücüye çıktı.

    Dubai Airshow’da Türk markaları sergileniyor Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden Dubai Airshow 2023'te havacılık başta olmak üzere farklı alanlardan birçok Türk şirketi sergileniyor.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai şehrinde başlayan Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor.

    180'den fazla ticari, özel ve askeri uçağın sergilendiği etkinlikte, havacılık alanından 300'den fazla konuşmacı yer alıyor. 20 ülkenin pavilyonlarıyla yer aldığı fuarda, en inovatif ürün ve teknolojiler katılımcılara sunuluyor.

    Boeing, Airbus gibi sektörün öne çıkan firmalarına ev sahipliği yapan etkinlikte Türkiye'yi 8 şirket temsil ediyor.

    Fuarda ürünlerini sergileyen Türk şirketler arasında; Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık, Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic ve Transvaro yer alıyor. Şirketler fuarda en gelişmiş ürünlerini tanıtarak küresel işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

    F 35, F16-60, JF 17'nin aralarında bulunduğu birçok uçağın uçuş gösterisine de ev sahipliği yapan etkinlik, 17 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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