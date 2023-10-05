Ducati sınırlı sayıda elektrikli bisikletini duyurdu

Ducati Powerstage RR Limited Edition özellikleri ve fiyatı
Ducati Powerstage RR Limited Edition elektrikli bisiklet sınırlı sayıda üretildi. Firmanın ürün yelpazesindeki en sağlam elektrikli bisiklet ve tamamen karbon fiber gövde kullanılan ilk dayanıklılık bisikleti. İskeletin strese açık olan kısımları ekstra karbon fiber ile desteklenmiş.
Shimano EP801 sistemi ile bisiklet 85 Newton metre tork ve 500W güç üretebiliyor. Özellikle yokuş olan yerlerde bisikletçinin pedal gücünün 4 katı kadar destek sunmuş oluyor. Benzersiz yapı ile ön tekerlekler 29 inç, arka tekerlekler 27.5 inç boyutuna getirilmiş.
Ducati GP23 yarış modelinin renk şemasını temel alan Ducati Powerstage RR Limited Edition elektrikli bisiklet modeli 12000 Euro olarak satışa sunuldu ve sadece 230 adet satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.