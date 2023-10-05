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    Ducati sınırlı sayıda elektrikli bisikletini duyurdu

    Ducati Powerstage RR Limited Edition adıyla sınırlı sayıda satışa sunulan elektrikli bisiklet özellikle dağ sporları için 500W güç ile kullanıcıların en büyük yardımcısı olacak.
    Ducati Powerstage RR Limited Edition Tam Boyutta Gör
    Lüks araç markaları da yavaş yavaş elektrikli bisiklet ve scooter sektörüne adım atmaya başladı. Zaman zaman sınırlı sayıda ürünler üst seviye fiyatla meraklıları için piyasaya çıkıyor. Ducati de bundan geri kalmadı.

    Ducati Powerstage RR Limited Edition özellikleri ve fiyatı

    Ducati Powerstage RR Limited Edition elektrikli bisiklet sınırlı sayıda üretildi. Firmanın ürün yelpazesindeki en sağlam elektrikli bisiklet ve tamamen karbon fiber gövde kullanılan ilk dayanıklılık bisikleti. İskeletin strese açık olan kısımları ekstra karbon fiber ile desteklenmiş.

    Shimano EP801 sistemi ile bisiklet 85 Newton metre tork ve 500W güç üretebiliyor. Özellikle yokuş olan yerlerde bisikletçinin pedal gücünün 4 katı kadar destek sunmuş oluyor. Benzersiz yapı ile ön tekerlekler 29 inç, arka tekerlekler 27.5 inç boyutuna getirilmiş.

    Ducati GP23 yarış modelinin renk şemasını temel alan Ducati Powerstage RR Limited Edition elektrikli bisiklet modeli 12000 Euro olarak satışa sunuldu ve sadece 230 adet satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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