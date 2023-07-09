BMW bisikletçiler için özel bir gözlük geliştirdi

Tam Boyutta Gör Son dönemde gündemde fazlaca yer almaya başlayan akıllı gözlük trendine BMW de farklı bir açıdan yaklaşıyor. BMW ConnectedRide gözlüğü bisiklet sürücülerine eller serbest bir araç içi bilgi ekranı sunuyor.

BMW ConnectedRide nedir?

BMW ConnectedRide akıllı gözlük temel anlamda bir projeksiyon cihazı gibi çalışıyor. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan gözlük, BMW Motorrad Connected mobil uygulaması üzerinden de gerekli verileri alıyor.

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Uygulama navigasyon verilerini gözlük ekranına yansıtırken hız ve ekipman bilgilerini de gösterebiliyor. Özel bir ışık sensörü ile parlaklık ayarlanırken kullanıcılar uygulamada farklı ayarlara da erişebiliyor. Uygulamanın kontrolcüsü gidon üzerine de entegre edilebiliyor.

Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilen gözlük farklı kask türlerine uyacak şekilde imal edilmiş. Yine farklı durumlar için lens seçenekleri mevcut. Ayrıca gözlük kullanan kişiler için de bir RX adaptörü sunuluyor. BMW ConnectedRide akıllı gözlük 690 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

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