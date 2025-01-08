Depozito İade Sistemi başlıyor: DOA makineleri nasıl kullanılır?

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Tam Boyutta Gör Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yiyecek ve içecek ambalajlarında depozito iade sistemine geçmek için uzun süredir çaba sarf ediyor. Depozito iade sisteminin kilit rolünü üstlenecek Depozito Saha Yönetim Sistemi için iş birliği protokolü imzalandı. Depozito iade makineleri (DOA makineleri) için tarih açıklandı.

Depozitolu şişelerin ve ambalajların üretimi başladı. Bugüne kadar 20 milyar adedin üzerinde DOA logolu içecek şişesi üretildi. Depozitolu ürünlerin toplanması ve iade edenlere ücret ödenmesi için DOA makinelerinin kurulumu ve Depozito Yönetim Sistemi’nin kullanıma sunulması bekleniyor.

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Depozito Yönetim Sistemi için Türkiye Çevre Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ortaklığında kurulacak şirket üzerinden kurumsal yapı oluşturulması konusunda mutabakat imzalandı. Depozitonun toplanması, depozito iade makinelerinin kurulması ve vatandaşa iade yapılması sürecine kadar tüm işlemleri bu şirket yürütecek.

Depozito sistemi nasıl işleyecek?

Tam Boyutta Gör Vatandaşlar geri dönüşüme uygun olarak işaretlenmiş DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) logolu plastik, cam ve alüminyum ambalajları “DOA iade makineleri” aracılığıyla geri dönüşüme gönderebilecek. Ambalaj türüne göre “depozito teşvik bedeli” adı altında depozito iade ücreti belirlenecek. Telefona indirilecek DOA mobil uygulaması ile her vatandaşa ayrı bir e-cüzdan hesabı oluşturulacak. Depozito iade makinelerine iade edilen her ambalajın tutarı DOA uygulaması aracılığıyla vatandaşa iade edilecek.

Depozito sisteminin hayatımıza girmesiyle birlikte geri dönüşüme uygun ambalaj ve şişelerin atık durumuna düşmesi engellenecek. Çevre kirliliğinin önüne geçilecek ve geri dönüşüm sayesinde çevre korunacak. Bu sistem ile yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın toplanması ve geri dönüşümü öngörülüyor. Yılda yıl 520 milyon avroluk tasarruf sağlanması hedefleniyor.

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DOA makineleri nasıl kullanılır?

DOA uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize indirin ve uygulamayı açın. DOA uygulamasında Depozito İade İşlemi butonuna tıklayın. Telefonunuzun ekranında oluşan kare kodu, makinedeki kare kod okuyucuya gösterin. Depozitosu olan ambalajlarınızı besleme haznesine atın. İşleminiz tamamlandıktan sonra depozito iade bedeli DOA dijital cüzdanınıza yüklenecektir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.dbys.mobile&hl=tr

Depozito iade sistemi ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sisteminin 2025 yılı içerisinde hayata geçeceğini duyurdu. Proje kapsamında ilk olarak Sakarya’da depozito iade makinelerinin kurulumuna başlanacak ve Sakaryalılar ambajları iade ederek depozito iade ücreti alabilecek. 2025 yılı sonunda Türkiye’nin her il ve ilçesine depozito iade makinesi ve altyapısının kurulmuş olması hedefleniyor.

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