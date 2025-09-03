Dünyanın en büyük buzdağı 40 yıl sonra parçalanıyor

Bu yılın başında “megaberg” olarak adlandırılan A23a, yaklaşık bir trilyon ton ağırlığında ve Londra’nın iki katından fazla büyüklükteydi. O dönemde benzeri olmayan bu dev buz kütlesi, Güney Atlantik Okyanusu’ndaki uzak bir adadaki penguenlerin beslenme alanlarını kısa süreliğine tehdit etmiş ancak daha sonra yoluna devam etmişti.
Londra’nın iki katından büyük
İngiltere Antarktika Araştırmaları’ndan fiziksel okyanus bilimci Andrew Meijers, buzdağının hızla eridiğini söylüyor. Buzdağının önümüzdeki haftalarda tamamen tanınmaz hale geleceğini öngörüyor.
1986’da koptu
A23a, 1986 yılında Antarktika sahanlığından kopmuş ancak Weddell Denizi’nde karaya oturarak 30 yılı aşkın süre deniz tabanında takılı kalmıştı. 2020’de serbest kalan buzdağı, önceki devler gibi Antarktik Kutup Çevresi Akıntısı ile Güney Atlantik’e sürüklendi.
Mart ayında Güney Georgia adasında açıklarında sığ sularda karaya oturan A23a, adadaki penguen ve fok kolonilerinin beslenmesini aksatabileceği endişelerine yol açtı. Ancak Mayıs sonunda hareket ederek yoluna devam etti. Son haftalarda adanın etrafında dönerek kuzeye ilerleyen buzdağı, son haftalarda hızını artırdığını, bazen bir günde 20 km'ye kadar yol aldığını gösterdi.
Meijers, buzdağının bu kadar uzun süre bir arada kalmasına bilim insanlarının şaşırdığını söyledi. Uzmanlara göre, buzdağları Antarktika'nın dondurucu korumasından uzaklaştığında kaderi büyük ölçüde belirlenmiş oluyor. Buzdağı parçalanması doğal bir süreç olsa da, bilim insanları Antarktika'dan kopan buzdağları sayısının insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle arttığını vurguluyor.