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    DOA makinelerine kısıtlama geliyor: TC ve telefon no kalkıyor

    DOA depozito iade makinelerinde oluşan kuyruklar ve suistimaller nedeniyle DOA makinelerine kısıtlama geldi. Yarından itibaren yeni önlemler devreye alınacak.      

    DOA makinelerine kısıtlama geliyor: TC ve telefon no kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de 1 Temmuz 2026 itibarıyla 81 ilde hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA) ile vatandaşlar cam ve PET şişeleri depozito iade makinelerine teslim ederek her ambalaj için 1 TL geri ödeme alabiliyor. Ancak sistemin devreye girmesiyle birlikte bazı kullanıcıların günlük iade limitini farklı yöntemlerle aşmaya çalışması nedeniyle uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

    Bir kullanıcı günde maksimum 200 adet şişeden 1 TL kazanabiliyor. Depozito iadeleri üç farklı şekilde yapılabiliyor. DOA mobil uygulamasından QR kod okutularak, TC kimlik numarası girilerek veya cep telefonu numarası girilerek cüzdana iade yapılıyor. Bazı kişiler tanıdıklarının telefon ve kimlik bilgilerini girerek binlerce şişeyi DOA makinelerine yükleyerek uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

    TC no ve telefon no ile iade bitti

    Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, kuyruk oluşmasını önlemek amacıyla yarından itibaren DOA makinelerine çeşitli kısıtlamalar getirileceğini duyurdu. Yarından itibaren belirli bir süre boyunca T.C. kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş kapatılacak, işlemler yalnızca DOA uygulaması üzerinden oluşturulan QR kod ile gerçekleştirilebilecek. Bu kısıtlamanın yaklaşık iki ay sürmesi planlanıyor.

    Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, suistimallerin önüne geçmek için alınacak yeni önlemi şu sözlerle duyurdu:

    "Makinelerimizde 4 parça halinde toplam 200 adet sınırlamasıyla başladık. Sıra olmasın diye bu sınırı düşük tutmaya gayret ettik. Ancak entegrasyon döneminde biz de yeni tecrübeler ediniyoruz. Bazı vatandaşlarımız 1500-2000 adet ambalajla geliyor. Arkadaşının, eşinin, dostunun TCKN ve cep telefonu numarasını girerek bu sınırı aşan uygulamalar gördük. Yarın itibarıyla inşallah TCKN ve cep telefonuyla girişi belli bir dönemliğine kısıtlamayı planlıyoruz. Sadece 'DOA' uygulaması üzerinden QR kod ile giriş yapılabilecek. Amacımız tek bu olacak şekilde, önümüzdeki 2 aylık dönemi bu kısıtlamayla geçirmek."

    İade noktaları artacak

    Türkiye genelinde şu an 81 il ve 973 ilçede depozito iade makinelerinin kurulduğunu ancak bu sayının henüz yeterli olmadığını kabul eden TÜÇA Başkanı, 2 yıllık entegrasyon sürecinin sonunda hedeflenen yapıyı anlattı:

    "Vatandaşlarımızdan iade noktası sayısının az olduğuna yönelik haklı tepkiler alıyoruz. Bu sürecin yaygınlaşması yaklaşık 2 yıl sürecek. Hedefimiz minimum 50 bin iade noktasına ulaşmak. Bu, 50 bin makine demek değil. 10 bin civarında depozito iade makinesinin yanı sıra, 40 binin üzerinde noktada manuel el terminalleri marifetiyle toplama gerçekleştireceğiz."

    Öztürk, temmuz ayının sonundan itibaren vatandaşların DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" haritası üzerinden bu el terminallerinin bulunduğu geleneksel bakkalları ve iade noktalarını da görebileceğini sözlerine ekledi.

    30 milyon şişe toplandı

    DOA sisteminin devreye alınmasının ardından ilk iki haftada 30 milyonun üzerinde depozitolu ambalaj geri toplandı. Yıl sonu hedefi ise 4 milyarın üzerinde ambalajın geri dönüşüme kazandırılması olarak açıklandı. Türkiye Çevre Ajansı ayrıca otel, restoran ve kafelere çağrıda bulunarak Depozito Bilgi Sistemi'ne (DBS) kayıt olmalarını ve depozitolu ambalajları çöpe atmak yerine sisteme dahil etmelerini istedi.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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