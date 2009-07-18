Dünyanın en hızlı ekran kartı fiyat listelerinde; Asus MARS GTX 295

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Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için özel tasarım çözümlere sıcak bakmamsı sonrasında kolları sıvayan Asus mühendisleri, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen MARS GTX 295 modelini geliştirmiş ve Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunmuşlardı. GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak 2x 512-bit bellek veri yolu desteği sunan yeni model aynı zamanda 2x 240 paralel işlem birimi ve 4GB GDDR3 bellekle geliyor ve genel özellikleri itibariyle iki adet GeForce GTX 285 modelinin bir araya getirilmesiyle oluşturan özel bir kart izlenimi veriyor.

Grafik işlem birimleri 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2248MHz'de görev yapan özel tasarımlı ekran kartı, destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile Quad SLI kurulumuna da olanak tanımakta. DirectX 10.0, CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi teknolojilere de destek veren MARS GTX 295, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere sınırlı sayıda üretildi ve sadece bütçesi el veren 1000 şanslı kullanıcı bu karta sahip olabilecek. Bu arada Asus MARS GTX 295 sonunda fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. Ülke bazlı kota uygulanacak mı sorusunun cevabı şu an için bilinmese de MARS GTX 295, Avrupa fiyat listelerine 1025 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

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