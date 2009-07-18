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Dünyanın en hızlı ekran kartı fiyat listelerinde; Asus MARS GTX 295

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
34,6b
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53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en hızlı ekran kartı fiyat listelerinde; Asus MARS GTX 295
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Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için özel tasarım çözümlere sıcak bakmamsı sonrasında kolları sıvayan Asus mühendisleri, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen MARS GTX 295 modelini geliştirmiş ve Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunmuşlardı. GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak 2x 512-bit bellek veri yolu desteği sunan yeni model aynı zamanda 2x 240 paralel işlem birimi ve 4GB GDDR3 bellekle geliyor ve genel özellikleri itibariyle iki adet GeForce GTX 285 modelinin bir araya getirilmesiyle oluşturan özel bir kart izlenimi veriyor.

Grafik işlem birimleri 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2248MHz'de görev yapan özel tasarımlı ekran kartı, destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile Quad SLI kurulumuna da olanak tanımakta. DirectX 10.0, CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi teknolojilere de destek veren MARS GTX 295, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere sınırlı sayıda üretildi ve sadece bütçesi el veren 1000 şanslı kullanıcı bu karta sahip olabilecek. Bu arada Asus MARS GTX 295 sonunda fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. Ülke bazlı kota uygulanacak mı sorusunun cevabı şu an için bilinmese de MARS GTX 295, Avrupa fiyat listelerine 1025 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

Dünyanın en hızlı ekran kartı fiyat listelerinde; Asus MARS GTX 295
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waltran 10 yıl
gelecek agp ve dx9 da bırakın bu işleri :D
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kolpaci 10 yıl
hesapladım 14 ay sonra alabilirim ama o zaman da jupiter vs. çıkar gene yalan olduk :D
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mavizaman 10 yıl
soğutması plazma silaj-hına benzemiş heybetli duruyor.
öte yandan TR şartlarına göre bir kart olamdığı da açık.
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kolpaci 10 yıl
hesapladım 14 ay sonra alabilirim ama o zaman da jupiter vs. çıkar gene yalan olduk :D
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sertacaygun 10 yıl
Aynı üründen iki tane alıp SLI yapmak hem fiyat için hem de performans için daha mantıklı olmaz mı ekpi ?
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YasoDéSouza 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Aynı üründen iki tane alıp SLI yapmak hem fiyat için hem de performans için daha mantıklı olmaz mı ekpi ?

DX11 geldi artık mantık kalmadı ya eski sistemler devam edecek yada çöpe gidecek.Dx11 sağlam gelirse bu karttanda hayır gelmez.
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herdagim 10 yıl
belki iki sene sonra alırım anca
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easwood 10 yıl
en hızlı diye bir şey yoktur şu an için hızlı vardır oda ne kadar sürer kimbilir bir gecelik aşk işte
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nirvanha 10 yıl
ne anlayışsız adamlarız biz ya ,yok o paraya ben şu sistemi alırım daha iyi ,yok yenisi çıkınca eskiyecek.
anlayamadığımz nokta şu ki, o kartları alacak insanların o parayı çerez niyetine kullandıkları,onlar için küçük bir adım , dünyanın geri kalan açları için ise büyük bir adım, o parayı harcamak :D
kahrolsun sömürü sistemi dersem de bir şey değişmez , ancak ve ancak çok çalışıp ,dürüstçe yaşarsam , belki ozaman bir şeyler değişir ,adalet ,adalet ,adalet!....
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High Fidelity 10 yıl
Ekran kartların tipleri, son model arabaların kaputunun altındaki motorlara benzemeye başladı
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ToR 10 yıl
bu kartın slı düzeneği benim arabadan pahalı olur
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fatihozcan 10 yıl
bu nvidia mükemmel kartlar üretiyo.. ama niçin hala daha ddr5 değil de ddr3 bellekler kullanıyor, onu hala daha anlayabilmiş değilim..
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Thehunt 10 yıl
teşir ürününü ben alabilirim :)
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Thehunt 10 yıl
teşir ürününü ben alabilirim :)
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