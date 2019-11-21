Dünyanın en hızlı traktöründen yeni rekor: Tam 247 km/s

Motosiklet yarışçısı Guy Martin’in kullandığı JCB Fastrac, geçtiğimiz aylarda 166 km/s hıza ulaşarak “dünyanın en hızlı traktörü” ünvanını kazanmıştı. Bununla yetinmeyen Guy Martin ve ekibi geçtiğimiz haftalarda piste dönerek yeni bir rekora imza attı.

23 Ekim’de yeniden JCB Fastrac’ın koltuğuna oturan Guy Martin, Elvington uçak pistine bu kez kendi rekorunu kırmak için çıktı. JSB Fastrac ile ortalama 217.570 km/s hız yaparak pistin tozunu atan Martin, maksimum 247.35 km/s hıza ulaşmayı başardı. Böylelikle önceki rekorunu büyük bir farkla geride bıraktı ve Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

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Dünyanın en hızlı traktörü ünvanını daha da üst noktaya taşıyan Fastrac modelinde 1000 beygir güç ve 2500 Nm tork üreten 7.2 litre altı silindirli DieselMax motorun modifiye edilmiş bir versiyonu ve altı ileri şanzıman kullanıldı. Rekor girişimi için sıkı bir diyete girerek hafifleyen traktöre daha küçük, hafif ve aerodinamik bir kabin yerleştirildi. Ayrıca ön tampon ve arka difüzör gibi parçalar eklendi.

Guy Martin ve ekibi, Haziran 2019’daki ilk rekor denemesinde 166 km/s hıza ulaşarak Top Gear ekibinin Track-Tor adlı özel yapım bir traktörle elinde bulundurduğu rekoru 10 km/s hız farkıyla geride bırakmıştı.

https://www.guinnessworldrecords.com/news/2019/11/guy-martin-reaches-135-mph-to-obliterate-the-worlds-fastest-tractor-record-598759