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    Dünyanın en hızlı traktöründen yeni rekor: Tam 247 km/s

    Haziran 2019'da 166 km/s hıza ulaşarak "dünyanın en hızlı traktörü" ünvanını kazanan JSB Fastrac, motosiklet yarışçısı Guy Martin'in kontrolünde yeniden piste çıkarak rekorunu ileriye taşıdı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Motosiklet yarışçısı Guy Martin’in kullandığı JCB Fastrac, geçtiğimiz aylarda 166 km/s hıza ulaşarak “dünyanın en hızlı traktörü” ünvanını kazanmıştı. Bununla yetinmeyen Guy Martin ve ekibi geçtiğimiz haftalarda piste dönerek yeni bir rekora imza attı.

    23 Ekim’de yeniden JCB Fastrac’ın koltuğuna oturan Guy Martin, Elvington uçak pistine bu kez kendi rekorunu kırmak için çıktı. JSB Fastrac ile ortalama 217.570 km/s hız yaparak pistin tozunu atan Martin, maksimum 247.35 km/s hıza ulaşmayı başardı. Böylelikle önceki rekorunu büyük bir farkla geride bıraktı ve Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

    Ayrıca Bkz. "Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrıldığını duyurdu"

    Dünyanın en hızlı traktörü ünvanını daha da üst noktaya taşıyan Fastrac modelinde 1000 beygir güç ve 2500 Nm tork üreten 7.2 litre altı silindirli DieselMax motorun modifiye edilmiş bir versiyonu ve altı ileri şanzıman kullanıldı. Rekor girişimi için sıkı bir diyete girerek hafifleyen traktöre daha küçük, hafif ve aerodinamik bir kabin yerleştirildi. Ayrıca ön tampon ve arka difüzör gibi parçalar eklendi.

    Guy Martin ve ekibi, Haziran 2019’daki ilk rekor denemesinde 166 km/s hıza ulaşarak Top Gear ekibinin Track-Tor adlı özel yapım bir traktörle elinde bulundurduğu rekoru 10 km/s hız farkıyla geride bırakmıştı.



    https://www.guinnessworldrecords.com/news/2019/11/guy-martin-reaches-135-mph-to-obliterate-the-worlds-fastest-tractor-record-598759 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    zibidi gonzales 1 gün en beğenilen
    Traktör sayılmaz bu,lastiklere bak utanmazlar bir de semi slick lastik taksaymış
    traktör denince aklıma bu video geliyor



    Yanıtla +12
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    1 Avatar
    erkanberk 7 sa.
    Traktörde hız çok önemlidir arkadaşlar. Bir çiftçi 247.35 km/s ile ekin ekerse verim artar, tarlalar tosarır. Bunu hiç bir zaman unutmayın.
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    CoreXXX 7 sa.
    traktör iş makinası. gücü yerinde olsa yeter hıza gerek yokki. 50-60 km yeterli bir hız. ama tarlayı sürdükten sonra yarışa katılacaksa o başka:)
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    smart1978 9 sa.
    Toprakta elbette bu hizlarda olmaz ama yine de anlamli ...
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    Night_Blade 16 sa.
    Eşek misâli; traktörden hız değil iş yapması beklenir. Yoksa köylerde eşek katır değil yarış atı kullanırlardı.
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    zibidi gonzales 1 gün en beğenilen
    Traktör sayılmaz bu,lastiklere bak utanmazlar bir de semi slick lastik taksaymış
    traktör denince aklıma bu video geliyor



    Yanıtla +12
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    The Ace of Spades 1 gün
    Traktör hızlı olsa ne yazar olmasa ne yazar.
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    infom@n 1 gün
    Isle Of Man'in en sevdiğim adamı Guy Martin çok tuhaf bir adam. Sanırım kazadan sonra yarışmayı bırakıp ilginç videolar çekiyor.
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