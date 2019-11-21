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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrıldığını duyurdu

    Sebastien Ogier'in takımdan ayrılma kararı almasıyla lider pilotsuz kalan Citroen, WRC'den ayrılma kararını öne çekmek zorunda kaldı. Citroen, 2019 sonu itibariyle WRC'de mücadele etmeyecek.
    1 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrıldığını duyurdu
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    2021 sonunda Dünya Ralli Şampiyonası’ndan (WRC) ayrılacağını duyuran Citroen, bugün yapılan sürpriz bir açıklamayla bu kararını öne çekti. Citroen, önümüzdeki yıl WRC’de mücadele etmeyecek.

    Citroen’in açıklaması, dünya şampiyonu Sebastien Ogier’in takımdan ayrılma kararı almasının ardından geldi. Ogier ve takım arkadaşı Esapekka Lappi’nin anlaşmalarının bitmesine daha bir sene vardı. Fakat zor bir sezon geçiren Ogier’in takımdan ayrılma kararı alması, Citroen’in WRC’den daha erken ayrılmasına neden oldu. Ogier’in ise Toyota ile yoluna devam edeceği söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla'nın rakibinden 1,100 beygirlik elektrikli otomobil konsepti: Karma SC2"

    Markanın yaptığı açıklamada, “Sebastien Ogier’in takımdan ayrılmayı seçmesi nedeniyle WRC’den ayrılma kararı aldık” ifadeleri yer aldı. Citroen CEO’su Linda Jackson ise şunları söyledi:

    Bunun olmasını istemezdik fakat Sebastien’in olmadığı bir 2020 sezonu hayal edemedik. Citroen Racing takımına tutkuları ve adanmışlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Citroen’in DNA’sı doğrudan ralliler ile bağlantılı. 102 galibiyet ve 8 üreticiler şampiyonluğu ile WRC tarihinin en başarılı markalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.



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    Bloodin 1 gün en beğenilen
    Zaten "Herkes aynı motoru kullanacak, arabalar aynı özelliklere sahip olacak" saçmalığından sonra Subaru "yapacağınız işi de, alacağınız kararı da" deyip çekilmişti, o günden sonra WRC hiçbir zaman aynı WRC olmadı
    Zaten "Herkes aynı motoru kullanacak, arabalar aynı özelliklere sahip olacak" saçmalığından sonra Subaru "yapacağınız işi de, alacağınız kararı da" deyip çekilm...
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    3 Yanıt Yanıtla +21
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    DokuzKuyrukluTilki 1 gün
    F1, WRC gibi motor sporlarını üst kurumları saçma sapan regülasyonlarla hiç ettiler. Artık ne F1 eski tadında, ne WRC. Önceden buralarda geliştirdikleri şeylere bakarak markayı överdik ama bir şey geliştirmelerine izin verilmiyor pek fazla artık.
    F1, WRC gibi motor sporlarını üst kurumları saçma sapan regülasyonlarla hiç ettiler. Artık ne F1 eski tadında, ne WRC. Önceden buralarda geliştirdikleri şeylere...
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    fotifoti 1 gün Bloodin
    Bu sporlar teknoloji ilerlesin, gelişim olsun diye var oldular. Bir teknoloji çıkmadan önce F1'de wrc'de görürdük. Bütün araçlar aynı olacaksa neden daha iyisine çalışsınlar? Dünyanın tadı her yönden kaçıyor , bizi mars paklar :)
    Bu sporlar teknoloji ilerlesin, gelişim olsun diye var oldular. Bir teknoloji çıkmadan önce F1'de wrc'de görürdük. Bütün araçlar aynı olacaksa neden daha iyisin...
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    sissil 1 gün
    Bence altında başka birşey var. Opel birleşmesinden sonra bence toparlayamadılar. Mali olarak sıkıntıya girmemek için böyle bir çözüm bulmuş olabilirler. Opel batak firma kim aldıysa elinde patladı malum. Öte yandan içten yanmalı motorların devri kapanıyor wrc de kalmalarının da hiçbir esprisi kalmayacak.
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    gs09gs09 1 gün
    Adamlar eskiden motor hacmine karisiyodu hadi neyse dediler simdi motor herkesin ayni olcak yok bilmem ne olcak o olcak bu olcak :) herkese ayni araci verirsen markanin bir onemi kalmaz ki kullanici farki olur sadice
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    Dark Territory 1 gün
    Wrc Siiittröeenn



    Düşünceye sevk etti
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    DH Misafiri 1 gün
    Citroen'siz WRC düşündürücü
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    einhander 1 gün
    citroensiz bir wrc düşündürdü
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    porsche911gt2 1 gün
    Konudan bağımsız olarak herhangi gir güç ve ağırlık sınırlaması olmayan bi motor spor dalı var mı dünyada
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    DokuzKuyrukluTilki 1 gün
    F1, WRC gibi motor sporlarını üst kurumları saçma sapan regülasyonlarla hiç ettiler. Artık ne F1 eski tadında, ne WRC. Önceden buralarda geliştirdikleri şeylere bakarak markayı överdik ama bir şey geliştirmelerine izin verilmiyor pek fazla artık.
    Yanıtla +11
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    Bloodin 1 gün en beğenilen
    Zaten "Herkes aynı motoru kullanacak, arabalar aynı özelliklere sahip olacak" saçmalığından sonra Subaru "yapacağınız işi de, alacağınız kararı da" deyip çekilmişti, o günden sonra WRC hiçbir zaman aynı WRC olmadı
    3 Yanıt Yanıtla +21
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    MustafaC53 1 gün Bloodin
    Dedigin gibi herşey aynı olacaksa nerde kaldı teknik ve donanım üstünlük.
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    fotifoti 1 gün Bloodin
    Bu sporlar teknoloji ilerlesin, gelişim olsun diye var oldular. Bir teknoloji çıkmadan önce F1'de wrc'de görürdük. Bütün araçlar aynı olacaksa neden daha iyisine çalışsınlar? Dünyanın tadı her yönden kaçıyor , bizi mars paklar :)
    Yanıtla +5
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    XX58 7 sa. Bloodin
    Her şeyin aynı olduğunu nereden çıkardın kaç yıldır WRC takip ediyorum öyle bir şey yok .
    Subaru zaten yeni kurallardan önce çekilmişti fabrika takımı ile yarışmıyordu. Eski Impreza'larla bağımsız bir kaç sürücü yarışıyordu. Son kasa (3. Jenerasyon) Impeza'nın WRC versiyonu hiç yarışmadı. Zaten sonra 1.6 turbo motorlar devrine geçilince Subaru boxer motorunun WRC versiyonunun yapamayacağı için kapı tamamen kapanmış oldu.
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    asig 1 gün
    isabet olmuş
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