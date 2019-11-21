Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrıldığını duyurdu

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2021 sonunda Dünya Ralli Şampiyonası’ndan (WRC) ayrılacağını duyuran Citroen, bugün yapılan sürpriz bir açıklamayla bu kararını öne çekti. Citroen, önümüzdeki yıl WRC’de mücadele etmeyecek.

Citroen’in açıklaması, dünya şampiyonu Sebastien Ogier’in takımdan ayrılma kararı almasının ardından geldi. Ogier ve takım arkadaşı Esapekka Lappi’nin anlaşmalarının bitmesine daha bir sene vardı. Fakat zor bir sezon geçiren Ogier’in takımdan ayrılma kararı alması, Citroen’in WRC’den daha erken ayrılmasına neden oldu. Ogier’in ise Toyota ile yoluna devam edeceği söyleniyor.

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Markanın yaptığı açıklamada, “Sebastien Ogier’in takımdan ayrılmayı seçmesi nedeniyle WRC’den ayrılma kararı aldık” ifadeleri yer aldı. Citroen CEO’su Linda Jackson ise şunları söyledi:

“Bunun olmasını istemezdik fakat Sebastien’in olmadığı bir 2020 sezonu hayal edemedik. Citroen Racing takımına tutkuları ve adanmışlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Citroen’in DNA’sı doğrudan ralliler ile bağlantılı. 102 galibiyet ve 8 üreticiler şampiyonluğu ile WRC tarihinin en başarılı markalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.“