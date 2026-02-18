Dünyanın en küçük QR kodu geliştirildi: Bir bakteriden bile küçük!

Yeni mikro QR kod o kadar küçük ki yalnızca elektron mikroskobu ile görüntülenebiliyor. Çalışma, kısa süre önce Guinness Dünya Rekorları tarafından da resmi olarak tescillendi. Geliştirilen yapı, önceki rekordan yaklaşık %37 daha küçük.
Seramik film ile yüzyıllarca dayanabiliyor
Günümüzde sabit diskler ve SSD’ler birkaç yıl içinde arızalanabiliyor. Ancak TU Wien ve Cerabyte’ın geliştirdiği yöntem, veriyi ince seramik filmler üzerine işliyor. Normalde yüksek performanslı kesici takımlarda kaplama olarak kullanılan bu malzeme, aşırı ısı ve basınca karşı son derece dayanıklı.
Araştırma ekibi, QR kodu bu seramik yüzeye işlemek için odaklanmış iyon demeti teknolojisinden yararlandı. Kodun her bir pikseli yaklaşık 49 nanometre genişliğinde, bu da görünür ışığın dalga boyundan yaklaşık on kat daha küçük.
Ancak ekip bu sorunu çözmüş durumda. Geliştirilen mikro yapı yalnızca ultra küçük değil; aynı zamanda kararlı ve tekrar tekrar okunabilir. Bu da verinin yüzyıllar boyunca bozulmadan saklanabileceği anlamına geliyor.
Bir A4 kağıdında 2 terabayttan fazla veri
Seramik tabanlı bu depolama teknolojisinin potansiyeli oldukça büyük. Araştırma ekibine göre yalnızca bir A4 kağıdı büyüklüğündeki alan, 2 terabayttan fazla veri saklayabilir. Üstelik bu sistem elektrik gerektirmiyor, soğutma ihtiyacı duymuyor ve veri merkezlerine kıyasla çok daha düşük karbon ayak izine sahip.
Bugün veri merkezleri küresel enerji tüketiminde önemli paya sahip ve sürekli soğutma ile bakım gerektiriyor. Seramik tabanlı bu yöntem ise “pasif depolama” sunarak enerji tüketimini neredeyse sıfıra indirebilir.
Ekip şu anda süreci daha hızlı ve daha düşük maliyetli hale getirmeye odaklanmış durumda. Basit QR kodlardan daha karmaşık veri yapılarının işlenmesi için çalışmalar sürüyor. Teknoloji başarıyla ölçeklenirse, uzun ömürlü bilimsel ve kültürel arşiv alanında, düşük enerji tüketimiyle çığır açabilir.
vay be gayet iyi