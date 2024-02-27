Dünyanın en zengin ülkeleri sıralaması (2024)

Dünyanın en zengin ülkelerinin birçoğu aynı zamanda dünyanın en küçük ülkeleri. Pandemi ve küresel ekonomik yavaşlama bu ülkelerin ekonomilerini neredeyse hiç etkilemedi. Lüksemburg, İsviçre, Singapur, San Marino gibi ufak ve çok zengin bazı ülkeler, yabancı yatırımı, profesyonel yetenekleri ve büyük banka mevduatlarını çeken vergi rejimleri ve gelişmiş finans sektörlerine sahip olmanın avantajını kullanıyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkeler ise büyük hidrokarbon rezervlerine veya başka kazançlı doğal kaynaklara sahip. Asya’nın kumar cenneti Makao, neredeyse üç yıldır salgına bağlı seyahat kısıtlamalarına rağmen dünyanın en varlıklı eyaletlerinden biri olmaya devam ediyor. IMF verilerine göre, Dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına ortalama satın alma gücü 100 bin doların üzerinde. Peki, Dünyanın en zengin ülkesi hangisi? Türkiye dünyanın kaçıncı zengin ülkesi? İşte en zengin ülkeler sıralaması ⬇️

Dünyanın en zengin ülkeleri 💲 Sıralama Ülke Kişi başına GSYİH-SAGP 1 Lüksemburg 143,304 dolar 2 İrlanda 137,638 dolar 3 Singapur 133,108 dolar 4 Katar 114,210 dolar 5 Makao 98,157 dolar 6 İsviçre 89,537 dolar 7 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 88,962 dolar 8 San Marino 84,135 dolar 9 Norveç 82,655 dolar 10 Amerika (ABD) 80,412 dolar 11 Danimarka 74,958 dolar 12 Hollanda 73,317 dolar 13 Hong Kong 72,861 dolar 14 Brunei 72,610 dolar 15 Tayvan 72,485 dolar 16 İzlanda 69,833 dolar 17 Avusturya 69,069 dolar 18 Suudi Arabistan 68,453 dolar 19 Andorra 68,232 dolar 20 İsveç 66,209 dolar 21 Almanya 66,038 dolar 22 Belçika 65,813 dolar 23 Avustralya 64,674 dolar 24 Malta 63,481 dolar 25 Guyana 61,099 dolar 26 Bahreyn 60,715 dolar 27 Finlandiya 59,869 dolar 28 Kanada 59,813 dolar 29 Fransa 58,765 dolar 30 Birleşik Krallık (İngiltere) 56,836 dolar 31 Güney Kore 56,709 dolar 32 İsrail 54,771 dolar 33 İtalya 54,259 dolar 34 Kıbrıs 53,931 dolar 35 Yeni Zelanda 53,809 dolar 36 Japonya 52,120 dolar 37 Kuveyt 51,765 dolar 38 Slovenya 52,641 dolar 39 Aruba 51,352 dolar 40 İspanya 50,472 dolar 41 Litvanya 49,245 dolar 42 Çek Cumhuriyeti 49,025 dolar 43 Polonya 45,538 dolar 44 Estonya 45,236 dolar 45 Portekiz 45,227 dolar 46 Bahamalar 44,950 dolar 47 Macaristan 43,601 dolar 48 Hırvatistan 42,873 dolar 49 Panama 42,738 dolar 50 Slovak Cumhuriyeti 42,228 dolar 51 Türkiye 41,888 dolar 52 Seyşeller 41,829 dolar 53 Porto Riko 41,682 dolar 54 Romanya 41,029 dolar 55 Letonya 40,892 dolar 56 Yunanistan 39,478 dolar 57 Umman 39,336 dolar 58 Maldivler 37,094 dolar 59 Malezya 37,083 dolar 60 Rusya 35,310 dolar 61 Bulgaristan 33,780 dolar 62 Kazakistan 32,712 dolar 63 Trinidad ve Tobago 30,719 dolar 64 Şili 29,935 dolar 65 Saint Kitts ve Nevis 29,893 dolar 66 Mauritius 29,349 dolar 67 Uruguay 29,984 dolar 68 Karadağ 28,002 dolar 69 Arjantin 26,506 dolar 70 Kosta Rika 26,809 dolar 71 Dominik Cumhuriyeti 25,523 dolar 72 Sırbistan 26,074 dolar 73 Antigua ve Barbuda 25,449 dolar 74 Meksika 24,976 dolar 75 Libya 24,382 dolar 76 Belarus 24,017 dolar 77 Çin 23,309 dolar 78 Tayland 22,491 dolar 79 Gürcistan 22,357 dolar 80 Kuzey Makedonya 21,391 dolar 81 Grenada 20,195 dolar 82 Brezilya 20,079 dolar 83 İran 19,942 dolar 84 Türkmenistan 19,939 dolar 85 Ermenistan 19,745 dolar 86 Bosna Hersek 19,634 dolar 87 Arnavutluk 19,566 dolar 88 Kolombiya 19,482 dolar 89 Botsvana 19,394 dolar 90 Gabon 19,165 dolar 91 St. Lucia 18,973 dolar 92 Barbados 18,738 dolar 93 Azerbaycan 18,694 dolar 94 Ekvator Ginesi 18,363 dolar 95 Surinam 18,311 dolar 96 St. Vincent ve Grenadinler 17,840 dolar 97 Mısır 17,123 dolar 98 Moldova 16,916 dolar 99 Fiji 16,564 dolar 100 Güney Afrika 16,211 dolar

Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye ne kadar mutlu? 11 ay önce eklendi

1. Lüksemburg Tam Boyutta Gör Kaleleri ve güzel kırsalı, kültürel festivalleri, özel yemekleri için Lüksemburg’a gidebilirsiniz. Avrupa’nın tam kalbinde yer alan, 650 bine yakın nüfusu olan bu ülkenin hem turistlere hem de vatandaşlara sunduğu çok şey var. Lüksemburg, zenginliğinin büyük bir kısmını, Euro bölgesinde açık ara en yüksek yaşam standartlarına sahip halkına daha iyi konut, sağlık hizmeti ve eğitim sunmak için kullanıyor.

2. İrlanda Tam Boyutta Gör Yalnızca 5 milyon nüfuslu bir ülke olan İrlanda, 2008 mali krizinden en çok etkilenen ülkelerden biriydi. Kamu sektörü ücretlerinde kesintiler ve bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması gibi politik açıdan zor reform önlemlerinin ardından ada ülkesi toparlandı, istihdamı artırdı ve kişi başına düşen gsyih katlanarak arttı. İrlanda, dünyanın en büyük kurumlar vergisi cennetlerinden biri. 2010 ortalarında Apple, Google, Microsoft, Meta gibi birçok büyük firma gelişmiş ülkelere kıyasla düşük kurumlar vergisi oranlarından faydalanmak için mali mukimliğini İrlanda’ya taşıdı. 2022 yılı itibarıyla bu çokuluslu şirketler İrlanda ekonomisine sağlanan toplam katma değerin %60’ından fazlasını oluşturdu.

3. Singapur Tam Boyutta Gör Singapur'da yaşayan en zengin kişi, net servetinin 15,6 milyar dolar olduğu tahmin edilen tıbbi ekipman firması Mindray'in kurucusu Li Xiting. Kardeşler ve gayri menkul komisyoncuları Robert ve Philip Ng ikinci sırada, boya ve sıva üreticisi Wuthelam Holdings’den Goh Cheng Liang üçüncü sırada yer alıyor. Yaklaşık 9.6 milyar dolar varlıklarıyla dördüncü sırada Facebook’un kurucu ortağı Eduardo Saverin yer alıyor. Singapur, sermaye kazançları ve kar paylarının vergiden muaf olduğu bir yer olmasıyla da zenginlerin gözdesi. Peki, Singapur bu kadar çok varlıklı insanı nasıl kendine çekti? 1965’te bağımsızlığını kazandığında nüfusun yarısı okuma yazma bilmiyordu. Neredeyse hiç doğal kaynağa sahip olmayan Singapur, sıkı çalışma ve akıllı politikalar sayesinde kendini ayağa kaldırdı ve dünyadaki en iş dostu yerlerden biri haline geldi. Bugün Singapur gelişen ticaret, üretim ve finans merkezi ve yetişkin nüfusun neredeyse tamamı artık okuryazar. Pandemi döneminde ekonomisi küçülse de sonraki yıl büyümeyle toparlandı.

4. Katar Tam Boyutta Gör Katar’ın nüfusu yalnızca 2.7 milyon ancak petrol, doğalgaz ve petrokimya rezervleri o kadar büyük ki, ultra modern mimarileri, lüks alışveriş merkezleri ve mutfağıyla 20 yıldır dünyanın en zengin ülkeleri listesinin başında kalmayı başarıyor. Ancak, ülke sakinlerinin yalnızca %12’sinin Katar vatandaşı olduğu pandeminin ilk aylarında Kovid-19’un kalabalık sokaklarda yaşayan düşük gelirli göçmen işçiler arasında hızla yayıldığı ve bölgedeki en yüksek pozitif vaka oranına neden olduğu görüldü. Bu, sonrasında enerji fiyatlarının, hükümet ve özel sektör gelirlerinin düşmesi anlamına geliyordu. Katar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle küresel ticarette yaşanan aksamalardan da olumsuz etkiledi. Buna rağmen ekonomisi dayandı. Katar’ın 2024’te yüzde 2.1, sonraki yıl 3.7 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

5. Makao Tam Boyutta Gör Asya'nın Las Vegas'ı olarak bilinen Makao, dünyanın en zengin bölgeleri arasında gösteriliyor. Eskiden Portekiz İmparatorluğu'nun kolonisi olan oyun sektörü, 2001 yılında liberalleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin özel idari bölgesi Makao'nun zenginliği şaşırtıcı bir hızla arttı. Yaklaşık 700.000 nüfusu ve yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alana yayılmış 40'tan fazla kumarhanesiyle Hong Kong'un hemen güneyindeki bu yarımada, para kazanma makinesine dönüştü.

6. İsviçre Tam Boyutta Gör Beyaz çikolata, yarış kızağı, İsviçre çakısı, el blenderı, İsviçre’nin dünyaya getirdiği dikkate değer icatlardan yalnızca birkaçı. Yaklaşık 8.8 milyon nüfuslu bu lüke, zenginliğinin çoğunu bankacılık ve sigorta hizmetlerine, turizme, ilaç ürünleri, değerli taşlar, değerli metaller ve makinelerin ihracatına borçlu. 2023 Küresel Varlık Raporu’na göre yetişkin başına ortalama zenginlik açısından İsviçre, 685 bin 230 dolar gibi yüksek bir rakamla yine zirvede yer aldı. Ayrıca her altı yetişkinden biri bir milyon dolardan yüksek değerde varlığa sahip. İsviçre, dünyada en fazla milyonerin olduğu ülke. Peki bu İsviçrelilerin hiçbir ekonomik kaygısının olmadığı anlamına mı geliyor? Pandeminin ekonomi üzerinde önemli bir etkisi oldu. Ayrıca ülkenin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatına olan yüksek bağımlılığı nedeniyle Ukrayna’daki savaş enerji fiyatlarında artışa yol açtı ve tedarik zincirinde aksamaları tetikledi.

7. Birleşik Arap Emirlikleri Tam Boyutta Gör Tarım, balıkçılık ve inci ticareti, bunlar bir zamanlar Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomik dayanaklarıydı. Daha sonra 1950’lerde petrolün bulunmasıyla her şey değişti. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) son derece kozmopolit nüfusu hatırı sayılır bir zenginliğin keyfini sürüyor. Geleneksel İslam mimarisi, gösterişli alışveriş merkezleri, gelir vergisinden muaf dünyanın dört bir yanından işçileriyle dikkat çeken ülkede yaşayanların yalnızca %20'si yerel halk. Hidrokarbon sektörü dışında turizm, inşaat, ticaret ve finans ülkede önemli sektörler arasında. En zengin Arap ülkeleri arasında; Ürdün, Lübnan, Umman, Fas, Kuveyt ve Mısır yer alıyor.

8. San Marino Tam Boyutta Gör San Marino, Avrupa’nın en eski cumhuriyeti ve haritadaki en küçük ülkelerden biri. Yalnızca 34.000 vatandaşı olabilir ama dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. Gelir vergisi oranlarının AB ortalamasının yaklaşık üçte biri kadar düşük olması bunda önemli bir etken. Bununla birlikte San Marino, mali yasa ve düzenlemelerini Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Ufak bir ülke olan San Marino, pandemi sırasında ve sonrasında sıkı parasal koşullar ve enerji krizinin ortasında olağanüstü bir dayanıklılık gösterdi; turizm sektörü ve özellikle de imalat sektörü etkili performans sergiledi.

9. Norveç Tam Boyutta Gör 1960’ların sonlarında büyük açık deniz rezervlerinin bulunmasından bu yana Norveç’in ekonomisi petrolle beslendi. Batı Avrupa’nın en büyük petrol üreticisi olan ülke, yıllardır artan fiyatlardan faydalanıyor. Ancak, bu 2020’ye kadar sürdü. 2020’nin başında petrol fiyatları düştü, ardından küresel salgın ortaya çıktı ve kron serbest düşüşe geçti. Aynı yılın ikici çeyreğinde Norveç’in gayri safi yurt içi hasılası %6.3 oranında düştü. Bu, Norveçlilerin pandemi öncesine göre önemli ölçüde daha az zengin olduğu anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Ekonomi, ilk şokun ardından yavaş yavaş kayıplarını telafi ederek toparlanmaya başladı. Norveç, 1.3 trilyon dolarlık ulusal varlık fonuna sahip. Ayrıca Norveç, dünyadaki gelir eşitsizliği uçurumunun en az olduğu ülke.

10. Amerika Tam Boyutta Gör Amerika'nın dünyanın en zengin 10 ülkesi arasına girmesi ve varlığını sürdürmesi kısmen düşen enerji fiyatlarının yanı sıra pandemiye bağlı devlet harcamaları ve diğer ekonomik teşvik önlemlerine bağlanabilir. Düşen enerji fiyatları Katar, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi petrole dayalı ekonomileri birkaç sıralamada aşağıya çekerken, Brunei ise ilk 10'un tamamen dışında kaldı. Bu arada, sosyal programlara yönelik hükümet harcamalarındaki artış toplam talebi önemli ölçüde artırdı. Neticede ABD, 2020'nin başlarında yalnızca iki ay süren, tarihteki en kısa resesyonunu yaşadı. Amerikan iş piyasası da salgının başlangıcından bu yana toparlandı ancak rekor düzeydeki yüksek enflasyon çoğu zaman işçi ücretlerini olumsuz etkiledi.

Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasını düşündüğünüzde muhtemelen ülke bazında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı hesaba katıyorsunuzdur. Bu rehber yazıda IMF tahminlerine göre kişi başına düşen GSYİH’ya göre dünyanın en zengin 100 ülkesini listeledik. Ancak Çin'in kişi başına düşen GSYİH'sına veya Amerika’nın kişi başına düşen GSYİH'sine dikkat ediyorsanız bu liste sizi şaşırtabilir; çünkü ilk sıralarda yer alan ülkeler aynı zamanda haritadaki en küçük ülkelerden bazıları.

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Dünyanın en zengin ülkeleri sıralaması