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    Dünyanın en zengin ülkeleri sıralaması (2024)

    Dünyanın en zengin ülkeleri hangileri, kişi başına gayri safi yurt içi hasıla ne kadar hep merak konusu olmuştur. İşte IMF'ye göre en zengin 100 ülke sıralaması:

    Dünyanın en zengin ülkelerinin birçoğu aynı zamanda dünyanın en küçük ülkeleri. Pandemi ve küresel ekonomik yavaşlama bu ülkelerin ekonomilerini neredeyse hiç etkilemedi. Lüksemburg, İsviçre, Singapur, San Marino gibi ufak ve çok zengin bazı ülkeler, yabancı yatırımı, profesyonel yetenekleri ve büyük banka mevduatlarını çeken vergi rejimleri ve gelişmiş finans sektörlerine sahip olmanın avantajını kullanıyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkeler ise büyük hidrokarbon rezervlerine veya başka kazançlı doğal kaynaklara sahip. Asya’nın kumar cenneti Makao, neredeyse üç yıldır salgına bağlı seyahat kısıtlamalarına rağmen dünyanın en varlıklı eyaletlerinden biri olmaya devam ediyor. IMF verilerine göre, Dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına ortalama satın alma gücü 100 bin doların üzerinde. Peki, Dünyanın en zengin ülkesi hangisi? Türkiye dünyanın kaçıncı zengin ülkesi? İşte en zengin ülkeler sıralaması ⬇️

    Dünyanın en zengin ülkeleri 💲
    Sıralama Ülke Kişi başına GSYİH-SAGP
    1 Lüksemburg 143,304 dolar
    2 İrlanda 137,638 dolar
    3 Singapur 133,108 dolar
    4 Katar 114,210 dolar
    5 Makao 98,157 dolar
    6 İsviçre 89,537 dolar
    7 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 88,962 dolar
    8 San Marino 84,135 dolar
    9 Norveç 82,655 dolar
    10 Amerika (ABD) 80,412 dolar
    11 Danimarka 74,958 dolar
    12 Hollanda 73,317 dolar
    13 Hong Kong 72,861 dolar
    14 Brunei 72,610 dolar
    15 Tayvan 72,485 dolar
    16 İzlanda 69,833 dolar
    17 Avusturya 69,069 dolar
    18 Suudi Arabistan 68,453 dolar
    19 Andorra 68,232 dolar
    20 İsveç 66,209 dolar
    21 Almanya 66,038 dolar
    22 Belçika 65,813 dolar
    23 Avustralya 64,674 dolar
    24 Malta 63,481 dolar
    25 Guyana 61,099 dolar
    26 Bahreyn 60,715 dolar
    27 Finlandiya 59,869 dolar
    28 Kanada 59,813 dolar
    29 Fransa 58,765 dolar
    30 Birleşik Krallık (İngiltere) 56,836 dolar
    31 Güney Kore 56,709 dolar
    32 İsrail 54,771 dolar
    33 İtalya 54,259 dolar
    34 Kıbrıs 53,931 dolar
    35 Yeni Zelanda 53,809 dolar
    36 Japonya 52,120 dolar
    37 Kuveyt 51,765 dolar
    38 Slovenya 52,641 dolar
    39 Aruba 51,352 dolar
    40 İspanya 50,472 dolar
    41 Litvanya 49,245 dolar
    42 Çek Cumhuriyeti 49,025 dolar
    43 Polonya 45,538 dolar
    44 Estonya 45,236 dolar
    45 Portekiz 45,227 dolar
    46 Bahamalar 44,950 dolar
    47 Macaristan 43,601 dolar
    48 Hırvatistan 42,873 dolar
    49 Panama 42,738 dolar
    50 Slovak Cumhuriyeti 42,228 dolar
    51 Türkiye 41,888 dolar
    52 Seyşeller 41,829 dolar
    53 Porto Riko 41,682 dolar
    54 Romanya 41,029 dolar
    55 Letonya 40,892 dolar
    56 Yunanistan 39,478 dolar
    57 Umman 39,336 dolar
    58 Maldivler 37,094 dolar
    59 Malezya 37,083 dolar
    60 Rusya 35,310 dolar
    61 Bulgaristan 33,780 dolar
    62 Kazakistan 32,712 dolar
    63 Trinidad ve Tobago 30,719 dolar
    64 Şili 29,935 dolar
    65 Saint Kitts ve Nevis 29,893 dolar
    66 Mauritius 29,349 dolar
    67 Uruguay 29,984 dolar
    68 Karadağ 28,002 dolar
    69 Arjantin 26,506 dolar
    70 Kosta Rika 26,809 dolar
    71 Dominik Cumhuriyeti 25,523 dolar
    72 Sırbistan 26,074 dolar
    73 Antigua ve Barbuda 25,449 dolar
    74 Meksika 24,976 dolar
    75 Libya 24,382 dolar
    76 Belarus 24,017 dolar
    77 Çin 23,309 dolar
    78 Tayland 22,491 dolar
    79 Gürcistan 22,357 dolar
    80 Kuzey Makedonya 21,391 dolar
    81 Grenada 20,195 dolar
    82 Brezilya 20,079 dolar
    83 İran 19,942 dolar
    84 Türkmenistan 19,939 dolar
    85 Ermenistan 19,745 dolar
    86 Bosna Hersek 19,634 dolar
    87 Arnavutluk 19,566 dolar
    88 Kolombiya 19,482 dolar
    89 Botsvana 19,394 dolar
    90 Gabon 19,165 dolar
    91 St. Lucia 18,973 dolar
    92 Barbados 18,738 dolar
    93 Azerbaycan 18,694 dolar
    94 Ekvator Ginesi 18,363 dolar
    95 Surinam 18,311 dolar
    96 St. Vincent ve Grenadinler 17,840 dolar
    97 Mısır 17,123 dolar
    98 Moldova 16,916 dolar
    99 Fiji 16,564 dolar
    100 Güney Afrika 16,211 dolar

    1. Lüksemburg

    dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg Tam Boyutta Gör
    Kaleleri ve güzel kırsalı, kültürel festivalleri, özel yemekleri için Lüksemburg’a gidebilirsiniz. Avrupa’nın tam kalbinde yer alan, 650 bine yakın nüfusu olan bu ülkenin hem turistlere hem de vatandaşlara sunduğu çok şey var. Lüksemburg, zenginliğinin büyük bir kısmını, Euro bölgesinde açık ara en yüksek yaşam standartlarına sahip halkına daha iyi konut, sağlık hizmeti ve eğitim sunmak için kullanıyor.

    2. İrlanda

    dünyanın en zengin ikinci ülkesi İrlanda Tam Boyutta Gör
    Yalnızca 5 milyon nüfuslu bir ülke olan İrlanda, 2008 mali krizinden en çok etkilenen ülkelerden biriydi. Kamu sektörü ücretlerinde kesintiler ve bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması gibi politik açıdan zor reform önlemlerinin ardından ada ülkesi toparlandı, istihdamı artırdı ve kişi başına düşen gsyih katlanarak arttı. İrlanda, dünyanın en büyük kurumlar vergisi cennetlerinden biri. 2010 ortalarında Apple, Google, Microsoft, Meta gibi birçok büyük firma gelişmiş ülkelere kıyasla düşük kurumlar vergisi oranlarından faydalanmak için mali mukimliğini İrlanda’ya taşıdı. 2022 yılı itibarıyla bu çokuluslu şirketler İrlanda ekonomisine sağlanan toplam katma değerin %60’ından fazlasını oluşturdu.

    3. Singapur

    dünyanın en zengin üçüncü ülkesi Singapur Tam Boyutta Gör
    Singapur'da yaşayan en zengin kişi, net servetinin 15,6 milyar dolar olduğu tahmin edilen tıbbi ekipman firması Mindray'in kurucusu Li Xiting. Kardeşler ve gayri menkul komisyoncuları Robert ve Philip Ng ikinci sırada, boya ve sıva üreticisi Wuthelam Holdings’den Goh Cheng Liang üçüncü sırada yer alıyor. Yaklaşık 9.6 milyar dolar varlıklarıyla dördüncü sırada Facebook’un kurucu ortağı Eduardo Saverin yer alıyor. Singapur, sermaye kazançları ve kar paylarının vergiden muaf olduğu bir yer olmasıyla da zenginlerin gözdesi. Peki, Singapur bu kadar çok varlıklı insanı nasıl kendine çekti? 1965’te bağımsızlığını kazandığında nüfusun yarısı okuma yazma bilmiyordu. Neredeyse hiç doğal kaynağa sahip olmayan Singapur, sıkı çalışma ve akıllı politikalar sayesinde kendini ayağa kaldırdı ve dünyadaki en iş dostu yerlerden biri haline geldi. Bugün Singapur gelişen ticaret, üretim ve finans merkezi ve yetişkin nüfusun neredeyse tamamı artık okuryazar. Pandemi döneminde ekonomisi küçülse de sonraki yıl büyümeyle toparlandı.

    4. Katar

    dünyanın dördüncü zengin ülkesi Katar Tam Boyutta Gör
    Katar’ın nüfusu yalnızca 2.7 milyon ancak petrol, doğalgaz ve petrokimya rezervleri o kadar büyük ki, ultra modern mimarileri, lüks alışveriş merkezleri ve mutfağıyla 20 yıldır dünyanın en zengin ülkeleri listesinin başında kalmayı başarıyor. Ancak, ülke sakinlerinin yalnızca %12’sinin Katar vatandaşı olduğu pandeminin ilk aylarında Kovid-19’un kalabalık sokaklarda yaşayan düşük gelirli göçmen işçiler arasında hızla yayıldığı ve bölgedeki en yüksek pozitif vaka oranına neden olduğu görüldü. Bu, sonrasında enerji fiyatlarının, hükümet ve özel sektör gelirlerinin düşmesi anlamına geliyordu. Katar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle küresel ticarette yaşanan aksamalardan da olumsuz etkiledi. Buna rağmen ekonomisi dayandı. Katar’ın 2024’te yüzde 2.1, sonraki yıl 3.7 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

    5. Makao

    dünyanın en zengin 5. ülkesi Makao Tam Boyutta Gör
    Asya'nın Las Vegas'ı olarak bilinen Makao, dünyanın en zengin bölgeleri arasında gösteriliyor. Eskiden Portekiz İmparatorluğu'nun kolonisi olan oyun sektörü, 2001 yılında liberalleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin özel idari bölgesi Makao'nun zenginliği şaşırtıcı bir hızla arttı. Yaklaşık 700.000 nüfusu ve yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alana yayılmış 40'tan fazla kumarhanesiyle Hong Kong'un hemen güneyindeki bu yarımada, para kazanma makinesine dönüştü.

    6. İsviçre

    en zengin ülkeler İsviçre Tam Boyutta Gör
    Beyaz çikolata, yarış kızağı, İsviçre çakısı, el blenderı, İsviçre’nin dünyaya getirdiği dikkate değer icatlardan yalnızca birkaçı. Yaklaşık 8.8 milyon nüfuslu bu lüke, zenginliğinin çoğunu bankacılık ve sigorta hizmetlerine, turizme, ilaç ürünleri, değerli taşlar, değerli metaller ve makinelerin ihracatına borçlu. 2023 Küresel Varlık Raporu’na göre yetişkin başına ortalama zenginlik açısından İsviçre, 685 bin 230 dolar gibi yüksek bir rakamla yine zirvede yer aldı. Ayrıca her altı yetişkinden biri bir milyon dolardan yüksek değerde varlığa sahip. İsviçre, dünyada en fazla milyonerin olduğu ülke. Peki bu İsviçrelilerin hiçbir ekonomik kaygısının olmadığı anlamına mı geliyor? Pandeminin ekonomi üzerinde önemli bir etkisi oldu. Ayrıca ülkenin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatına olan yüksek bağımlılığı nedeniyle Ukrayna’daki savaş enerji fiyatlarında artışa yol açtı ve tedarik zincirinde aksamaları tetikledi.

    7. Birleşik Arap Emirlikleri

    dünyanın en zengin ülkeler sıralaması BAE Tam Boyutta Gör
    Tarım, balıkçılık ve inci ticareti, bunlar bir zamanlar Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomik dayanaklarıydı. Daha sonra 1950’lerde petrolün bulunmasıyla her şey değişti. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) son derece kozmopolit nüfusu hatırı sayılır bir zenginliğin keyfini sürüyor. Geleneksel İslam mimarisi, gösterişli alışveriş merkezleri, gelir vergisinden muaf dünyanın dört bir yanından işçileriyle dikkat çeken ülkede yaşayanların yalnızca %20'si yerel halk. Hidrokarbon sektörü dışında turizm, inşaat, ticaret ve finans ülkede önemli sektörler arasında.

    En zengin Arap ülkeleri arasında; Ürdün, Lübnan, Umman, Fas, Kuveyt ve Mısır yer alıyor.

    8. San Marino

    en zengin ülke sıralaması San Marino Tam Boyutta Gör
    San Marino, Avrupa’nın en eski cumhuriyeti ve haritadaki en küçük ülkelerden biri. Yalnızca 34.000 vatandaşı olabilir ama dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. Gelir vergisi oranlarının AB ortalamasının yaklaşık üçte biri kadar düşük olması bunda önemli bir etken. Bununla birlikte San Marino, mali yasa ve düzenlemelerini Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Ufak bir ülke olan San Marino, pandemi sırasında ve sonrasında sıkı parasal koşullar ve enerji krizinin ortasında olağanüstü bir dayanıklılık gösterdi; turizm sektörü ve özellikle de imalat sektörü etkili performans sergiledi.

    9. Norveç

    Norveç dünyanın en zengin 9. ülkesi Tam Boyutta Gör
    1960’ların sonlarında büyük açık deniz rezervlerinin bulunmasından bu yana Norveç’in ekonomisi petrolle beslendi. Batı Avrupa’nın en büyük petrol üreticisi olan ülke, yıllardır artan fiyatlardan faydalanıyor. Ancak, bu 2020’ye kadar sürdü. 2020’nin başında petrol fiyatları düştü, ardından küresel salgın ortaya çıktı ve kron serbest düşüşe geçti. Aynı yılın ikici çeyreğinde Norveç’in gayri safi yurt içi hasılası %6.3 oranında düştü. Bu, Norveçlilerin pandemi öncesine göre önemli ölçüde daha az zengin olduğu anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Ekonomi, ilk şokun ardından yavaş yavaş kayıplarını telafi ederek toparlanmaya başladı. Norveç, 1.3 trilyon dolarlık ulusal varlık fonuna sahip. Ayrıca Norveç, dünyadaki gelir eşitsizliği uçurumunun en az olduğu ülke.

    10. Amerika

    ABD dünyanın en zengin 10. ülkesi Tam Boyutta Gör
    Amerika'nın dünyanın en zengin 10 ülkesi arasına girmesi ve varlığını sürdürmesi kısmen düşen enerji fiyatlarının yanı sıra pandemiye bağlı devlet harcamaları ve diğer ekonomik teşvik önlemlerine bağlanabilir. Düşen enerji fiyatları Katar, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi petrole dayalı ekonomileri birkaç sıralamada aşağıya çekerken, Brunei ise ilk 10'un tamamen dışında kaldı. Bu arada, sosyal programlara yönelik hükümet harcamalarındaki artış toplam talebi önemli ölçüde artırdı. Neticede ABD, 2020'nin başlarında yalnızca iki ay süren, tarihteki en kısa resesyonunu yaşadı. Amerikan iş piyasası da salgının başlangıcından bu yana toparlandı ancak rekor düzeydeki yüksek enflasyon çoğu zaman işçi ücretlerini olumsuz etkiledi.

    Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasını düşündüğünüzde muhtemelen ülke bazında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı hesaba katıyorsunuzdur. Bu rehber yazıda IMF tahminlerine göre kişi başına düşen GSYİH’ya göre dünyanın en zengin 100 ülkesini listeledik. Ancak Çin'in kişi başına düşen GSYİH'sına veya Amerika’nın kişi başına düşen GSYİH'sine dikkat ediyorsanız bu liste sizi şaşırtabilir; çünkü ilk sıralarda yer alan ülkeler aynı zamanda haritadaki en küçük ülkelerden bazıları.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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