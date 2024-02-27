Dünyanın en zengin ülkeleri sıralaması (2024)

Dünyanın en zengin ülkelerinin birçoğu aynı zamanda dünyanın en küçük ülkeleri. Pandemi ve küresel ekonomik yavaşlama bu ülkelerin ekonomilerini neredeyse hiç etkilemedi. Lüksemburg, İsviçre, Singapur, San Marino gibi ufak ve çok zengin bazı ülkeler, yabancı yatırımı, profesyonel yetenekleri ve büyük banka mevduatlarını çeken vergi rejimleri ve gelişmiş finans sektörlerine sahip olmanın avantajını kullanıyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkeler ise büyük hidrokarbon rezervlerine veya başka kazançlı doğal kaynaklara sahip. Asya’nın kumar cenneti Makao, neredeyse üç yıldır salgına bağlı seyahat kısıtlamalarına rağmen dünyanın en varlıklı eyaletlerinden biri olmaya devam ediyor. IMF verilerine göre, Dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına ortalama satın alma gücü 100 bin doların üzerinde. Peki, Dünyanın en zengin ülkesi hangisi? Türkiye dünyanın kaçıncı zengin ülkesi? İşte en zengin ülkeler sıralaması ⬇️
Dünyanın en zengin ülkeleri 💲
Sıralama
Ülke
Kişi başına GSYİH-SAGP
1
Lüksemburg
143,304 dolar
2
İrlanda
137,638 dolar
3
Singapur
133,108 dolar
4
Katar
114,210 dolar
5
Makao
98,157 dolar
6
İsviçre
89,537 dolar
7
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
88,962 dolar
8
San Marino
84,135 dolar
9
Norveç
82,655 dolar
10
Amerika (ABD)
80,412 dolar
11
Danimarka
74,958 dolar
12
Hollanda
73,317 dolar
13
Hong Kong
72,861 dolar
14
Brunei
72,610 dolar
15
Tayvan
72,485 dolar
16
İzlanda
69,833 dolar
17
Avusturya
69,069 dolar
18
Suudi Arabistan
68,453 dolar
19
Andorra
68,232 dolar
20
İsveç
66,209 dolar
21
Almanya
66,038 dolar
22
Belçika
65,813 dolar
23
Avustralya
64,674 dolar
24
Malta
63,481 dolar
25
Guyana
61,099 dolar
26
Bahreyn
60,715 dolar
27
Finlandiya
59,869 dolar
28
Kanada
59,813 dolar
29
Fransa
58,765 dolar
30
Birleşik Krallık (İngiltere)
56,836 dolar
31
Güney Kore
56,709 dolar
32
İsrail
54,771 dolar
33
İtalya
54,259 dolar
34
Kıbrıs
53,931 dolar
35
Yeni Zelanda
53,809 dolar
36
Japonya
52,120 dolar
37
Kuveyt
51,765 dolar
38
Slovenya
52,641 dolar
39
Aruba
51,352 dolar
40
İspanya
50,472 dolar
41
Litvanya
49,245 dolar
42
Çek Cumhuriyeti
49,025 dolar
43
Polonya
45,538 dolar
44
Estonya
45,236 dolar
45
Portekiz
45,227 dolar
46
Bahamalar
44,950 dolar
47
Macaristan
43,601 dolar
48
Hırvatistan
42,873 dolar
49
Panama
42,738 dolar
50
Slovak Cumhuriyeti
42,228 dolar
51
Türkiye
41,888 dolar
52
Seyşeller
41,829 dolar
53
Porto Riko
41,682 dolar
54
Romanya
41,029 dolar
55
Letonya
40,892 dolar
56
Yunanistan
39,478 dolar
57
Umman
39,336 dolar
58
Maldivler
37,094 dolar
59
Malezya
37,083 dolar
60
Rusya
35,310 dolar
61
Bulgaristan
33,780 dolar
62
Kazakistan
32,712 dolar
63
Trinidad ve Tobago
30,719 dolar
64
Şili
29,935 dolar
65
Saint Kitts ve Nevis
29,893 dolar
66
Mauritius
29,349 dolar
67
Uruguay
29,984 dolar
68
Karadağ
28,002 dolar
69
Arjantin
26,506 dolar
70
Kosta Rika
26,809 dolar
71
Dominik Cumhuriyeti
25,523 dolar
72
Sırbistan
26,074 dolar
73
Antigua ve Barbuda
25,449 dolar
74
Meksika
24,976 dolar
75
Libya
24,382 dolar
76
Belarus
24,017 dolar
77
Çin
23,309 dolar
78
Tayland
22,491 dolar
79
Gürcistan
22,357 dolar
80
Kuzey Makedonya
21,391 dolar
81
Grenada
20,195 dolar
82
Brezilya
20,079 dolar
83
İran
19,942 dolar
84
Türkmenistan
19,939 dolar
85
Ermenistan
19,745 dolar
86
Bosna Hersek
19,634 dolar
87
Arnavutluk
19,566 dolar
88
Kolombiya
19,482 dolar
89
Botsvana
19,394 dolar
90
Gabon
19,165 dolar
91
St. Lucia
18,973 dolar
92
Barbados
18,738 dolar
93
Azerbaycan
18,694 dolar
94
Ekvator Ginesi
18,363 dolar
95
Surinam
18,311 dolar
96
St. Vincent ve Grenadinler
17,840 dolar
97
Mısır
17,123 dolar
98
Moldova
16,916 dolar
99
Fiji
16,564 dolar
100
Güney Afrika
16,211 dolar
1. Lüksemburg
2. İrlanda
3. Singapur
4. Katar
5. Makao
6. İsviçre
7. Birleşik Arap Emirlikleri
En zengin Arap ülkeleri arasında; Ürdün, Lübnan, Umman, Fas, Kuveyt ve Mısır yer alıyor.
8. San Marino
9. Norveç
10. Amerika
Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasını düşündüğünüzde muhtemelen ülke bazında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı hesaba katıyorsunuzdur. Bu rehber yazıda IMF tahminlerine göre kişi başına düşen GSYİH’ya göre dünyanın en zengin 100 ülkesini listeledik. Ancak Çin'in kişi başına düşen GSYİH'sına veya Amerika’nın kişi başına düşen GSYİH'sine dikkat ediyorsanız bu liste sizi şaşırtabilir; çünkü ilk sıralarda yer alan ülkeler aynı zamanda haritadaki en küçük ülkelerden bazıları.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.