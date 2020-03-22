Dünyanın ilk dijital kol saati yenilendi

Bugün dijital anlamda artık kol saatlerimiz giyilebilir cihazlar haline geldi. Bir dönemin popüler dijital kol saatleri de önemini kaybetti. Bu akımın öncüsü olan Hamilton ise dijital saatini yeniden piyasaya sürüyor.

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Hamilton PSR özellikleri ve fiyatı

Bir dönem analog kol saatleri tek hakim iken Hamilton adında bir firma 1970 yılında dünyanın ilk dijital kol saati ile devrim yapmıştı. Hamilton o kadar popüler oldu ki Yaşamak için Öldür filminde James Bond rolündeki Roger Moore tarafından takılmıştı.

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Aradan geçen 50 yıldan sonra Hamilton PSR adıyla aynı saat yenilenerek piyasaya sürüldü. Hamilton PSR orijinal tasarımdan farklı değil. Farklı olarak saati OLED ekranda gösteriyor. Safir kristal ile ekran sağlamlaştırılırken su altında da kullanılabiliyor.

Hamilton PSR başka herhangi bir fonksiyonu yok. Sadece yan kısımdaki tuşa basarak saat görüntülenebiliyor. Hamilton PSR standart versiyon 745$ değerinde. Altın kaplama versiyon ise 995$ fiyat etiketine sahip ve 1970 adet üretildi.

https://www.engadget.com/2020/03/19/hamilton-psr/

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