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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk dijital kol saati yenilendi

    1970 yılında dünyanın ilk dijital kol saatini piyasaya süren Hamilton firması 50 yıl aradan sonra modelin temel fonksiyonlarına dokunmadan özel bir sürümü satışa çıkardı.
    17 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk dijital kol saati yenilendi

    Bugün dijital anlamda artık kol saatlerimiz giyilebilir cihazlar haline geldi. Bir dönemin popüler dijital kol saatleri de önemini kaybetti. Bu akımın öncüsü olan Hamilton ise dijital saatini yeniden piyasaya sürüyor.

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    Hamilton PSR özellikleri ve fiyatı

    Bir dönem analog kol saatleri tek hakim iken Hamilton adında bir firma 1970 yılında dünyanın ilk dijital kol saati ile devrim yapmıştı. Hamilton o kadar popüler oldu ki Yaşamak için Öldür filminde James Bond rolündeki Roger Moore tarafından takılmıştı.

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    Aradan geçen 50 yıldan sonra Hamilton PSR adıyla aynı saat yenilenerek piyasaya sürüldü. Hamilton PSR orijinal tasarımdan farklı değil. Farklı olarak saati OLED ekranda gösteriyor. Safir kristal ile ekran sağlamlaştırılırken su altında da kullanılabiliyor.

    Hamilton PSR başka herhangi bir fonksiyonu yok. Sadece yan kısımdaki tuşa basarak saat görüntülenebiliyor. Hamilton PSR standart versiyon 745$ değerinde. Altın kaplama versiyon ise 995$ fiyat etiketine sahip ve 1970 adet üretildi.



    https://www.engadget.com/2020/03/19/hamilton-psr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 16 sa. en beğenilen
    Dijital saat denince herkesin ilk aşkı budur.



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    gun (Gün Oksay) 16 sa.
    Benim en sevdiğim saatim buydu.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 5 sa.
    80 li yıllarda üretilmiş vintage dijital saatlere karşı ilgim var, şu anda casio A159 dijital saat takıyorum.
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    SEO19 (EEEE 55555) 15 sa.
    sezar lamborghini'mi getir !
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    gun (Gün Oksay) 16 sa.
    Benim en sevdiğim saatim buydu.



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    Yanıtla +8
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    Mr. Jingles 16 sa. en beğenilen
    Dijital saat denince herkesin ilk aşkı budur.



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