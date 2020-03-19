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    Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı

    Galaxy Tab A 8.4 (2020) tablet modeli önceki nesle göre S-Pen girişine yer vermiyor ve yerine bir hoparlör koyuyor. Ayrıca ekranı da 0.4 inç daha büyük durumda.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı
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    Bu yıl amiral gemisi Galaxy Tab S tablet serisini yenileyecek olan Samsung, alt sınıftaki Galaxy Tab A serisini de güçlendirmeye hazırlanıyor. 8.4 inçlik yeni Galaxy Tab A modeli internete sızdırıldı.

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    Galaxy Tab A 8.4 (2020) özellikleri

    Galaxy Tab A 8.4 (2020) modelinde 8.4 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Bu modelde S-Pen kaleminin olmadığı ifade ediliyor. Bir önceki nesilde 8 inçlik ekran ve S-Pen kalemi bulunuyordu.

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    2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7904 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

    WiFi 5 ve Bluetooth 5 teknolojileri ile desteklenen modelde 5000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. S-Pen yuvası yerine hoparlör entegre edilmiş ve böylece çift hoparlör sistemi oluşturulmuş. Tabletin LTE desteği sunacağı da ifade ediliyor. Şimdilik bir çıkış tarihi mevcut değil.



    https://www.androidheadlines.com/2020/03/galaxy-tab-a-8-4-2020-leak-design.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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